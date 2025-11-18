Valtiokonttori myi valtion velkaa huutokaupassa: tulokset

18.11.2025 13:32:00 EET | Valtiokonttori | Tiedote

Jaa

Huutokaupassa myytiin valtion 10- ja 30-vuotisia viitelainoja yhteensä 1 410 miljoonalla eurolla.

Valtiokonttori vastaa valtion lainanotosta.
Valtiokonttori vastaa valtion lainanotosta.

Valtiokonttori järjesti huutokaupan tiistaina 18. marraskuuta klo 12.30–13.00. 

Huutokaupan tulokset

15.9.2035 erääntyvä laina

Lainan kuponkikorko: 3,00 %

Huutokaupan määrä: 778 miljoonaa euroa
Tarjousten määrä: 1 008 miljoonaa euroa
Hyväksytty hintataso/tuotto: 99,880 / 3,014 %
Kysyntää kuvaava tarjous–allokointi-suhde (bid-to-cover ratio): 1,30

15.4.2055 erääntyvä laina

Lainan kuponkikorko: 2,95 %

Huutokaupan määrä: 632 miljoonaa euroa
Tarjousten määrä: 702 miljoonaa euroa
Hyväksytty hintataso/tuotto: 86,060 / 3,739 %
Kysyntää kuvaava tarjous–allokointi-suhde (bid-to-cover ratio): 1,11

Avainsanat

valtionvelkavaltiokonttorivaltion lainanotto

Yhteyshenkilöt

Valtiokonttori vastaa valtion lainanotosta ja kassasta, valtionvelan riskienhallinnasta sekä valtion luottoluokitussuhteista. Lue lisää työstämme: valtionvelka.fi 

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Valtiokonttori

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye