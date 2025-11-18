Valtiokonttori myi valtion velkaa huutokaupassa: tulokset
Huutokaupassa myytiin valtion 10- ja 30-vuotisia viitelainoja yhteensä 1 410 miljoonalla eurolla.
Valtiokonttori järjesti huutokaupan tiistaina 18. marraskuuta klo 12.30–13.00.
Huutokaupan tulokset
15.9.2035 erääntyvä laina
Lainan kuponkikorko: 3,00 %
Huutokaupan määrä: 778 miljoonaa euroa
Tarjousten määrä: 1 008 miljoonaa euroa
Hyväksytty hintataso/tuotto: 99,880 / 3,014 %
Kysyntää kuvaava tarjous–allokointi-suhde (bid-to-cover ratio): 1,30
15.4.2055 erääntyvä laina
Lainan kuponkikorko: 2,95 %
Huutokaupan määrä: 632 miljoonaa euroa
Tarjousten määrä: 702 miljoonaa euroa
Hyväksytty hintataso/tuotto: 86,060 / 3,739 %
Kysyntää kuvaava tarjous–allokointi-suhde (bid-to-cover ratio): 1,11
Yhteyshenkilöt
Jussi TuulisaariapulaisjohtajaVelanhallintaPuh:0295 50 3819jussi.tuulisaari@valtiokonttori.fi
Valtiokonttori vastaa valtion lainanotosta ja kassasta, valtionvelan riskienhallinnasta sekä valtion luottoluokitussuhteista. Lue lisää työstämme: valtionvelka.fi
