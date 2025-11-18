Oopperatalon peruskorjauksen suunnittelu käynnistyy
Oopperatalon kiinteistöä hallinnoiva Senaatti-kiinteistöt on aloittanut yhdessä Suomen kansallisoopperan ja -baletin kanssa suunnitella Oopperatalon kattavaa peruskorjausta. Yli 30 vuoden ikään ehtinyt rakennus on tulossa peruskorjausvaiheeseen, ja erityisesti talotekniikka, sisätilojen pintarakenteet ja ulkorakenteet ovat osittain tulleet käyttöikänsä päähän.
Selvitysten perusteella rakennus peruskorjataan alustavasti kolmessa vaiheessa, joista ensimmäinen toteutuisi mahdollisesti vuosina 2026–2028. Kaksi seuraavaa vaihetta sijoittuvat 2030-luvulle.
Senaatti-kiinteistöt on tehnyt päätöksen peruskorjauksen suunnittelun aloittamisesta ja kilpailuttanut hankkeen toteuttajan ja suunnittelijat. Päätoteuttajana toimii A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy.
”Hanke toteutetaan projektinjohtopalvelu-mallilla, mikä ei ole rakennushankkeissa kovin yleinen. Se sopii kokemuksemme mukaan hyvin tällaisiin erikoishankkeisiin, joiden toteutus tapahtuu lyhyissä vaiheissa vaatien merkittävän panostuksen toteutuksen valmisteluun. Näin tehtiin myös edellisessä Oopperatalon hankkeessa”, toteaa Senaatti-kiinteistöjen rakennuttajapäällikkö Kasperi Aartoaho.
”Oopperatalo on yksi Suomen ikonisia kulttuurirakennuksia, jonka ylläpidossa olemme olleet mukana monesti aikaisemminkin. Senaatin kokonaisvaltaisena kumppanina mahdollistamme hankkeen joustavan, käyttäjälähtöisen läpiviemisen ja toimivan tilaympäristön, jossa syntyy upeita kulttuurielämyksiä”, sanoo A-Insinöörien toimialajohtaja Anu Kuoppamäki.
Oopperatalon peruskorjauksen suunnittelussa kiinnitetään poikkeuksellisen paljon huomiota rakentamisen ja talon toiminnan yhteensovittamiseen. ”Suomessa ei ole toista oopperataloa, joten peruskorjauksen suunnitteluratkaisut tulee tehdä niin, ettei korjaustöistä ole merkittävää häiriötä talon käyttäjille ja esitystoiminalle”, toteaa Aartoaho.
Vaiheistamalla rakennustyöt talon toiminta voi jatkua peruskorjauksesta huolimatta
Korjaustyöt ajoitetaan erityisesti kesätaukoihin, jotta käyttäjille aiheutuvat häiriöt pysyvät mahdollisimman vähäisinä. Vaiheistuksella halutaan välttää rakennuksen sulkeminen ja mahdollistaa sen käyttö myös korjaustöiden aikana.
Kansallisoopperan ja -baletin tuotantojohtaja Timo Tuovila on tyytyväinen peruskorjauksen vaiheistukseen: ”Käyttäjälähtöinen toimintatapa on ainutlaatuinen alallamme, ja tavoitteena on minimoida haitat asiakkaillemme eli yleisöllemme.”
Peruskorjauskokonaisuuden ensimmäisessä vaiheessa keskitytään selvitysten myötä kriittisimmiksi muodostuneisiin aiheisiin kuten rakennuksen vesikattoon, julkisivun lasi- ja ikkunapintoihin, Oopperatorin rakenteisiin sekä sisäpuolella keittiö- ja märkätilojen peruskorjauksiin sekä toimisto- ja harjoittelutilojen pintaremontointiin. Peruskorjattavien rakennusosien ja tilojen korjausaste ja -laajuus tarkentuvat osana suunnittelua.
Oopperataloa on peruskorjattu suunnitelmallisesti. Edellisessä, kesällä 2023 tehdyssä peruskorjauksessa keskityttiin sisätiloihin, joissa uusittiin päänäyttämön ja lämpiön alueita. Suurin urakka oli päänäyttämön näyttämötekniikkaan liittyvät työt. Lisäksi uusittiin 47 pesuhuonetta ja saneerattiin rakennuksen viemärit.
Senaatti-kiinteistöjen hallitus tekee peruskorjauksen investointipäätöksen myöhemmin ensi vuoden puolella.
Hankkeeseen valitut suunnittelijat:
Pää- ja arkkitehtisuunnittelu ARCO Architecture Company
Rakennesuunnittelu ja akustiikkasuunnittelu A-Insinöörit Suunnittelu Oy
Valaistussuunnittelu VALOA design Oy
Talotekniikkasuunnittelu Granlund Oy
Inventointi- ja tietomallinnus Tietoa Finland Oy
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kasperi AartoahorakennuttajapäällikköSenaatti-kiinteistötPuh:050 518 6114kasperi.aartoaho@senaatti.fi
Kuvat
Senaatti
Senaatti on valtion kiinteistöasiantuntija ja toimitilakumppani. Luomme asiakkaidemme kanssa heidän toimintaansa tukevia työympäristöjä ja vastaamme niiden ylläpidosta. Tytärliikelaitoksemme Puolustuskiinteistöt puolestaan vastaa puolustushallinnon kiinteistöistä kaikissa turvallisuustilanteissa. Haluamme tarjota parhaat mahdolliset olosuhteet ja edellytykset tehdä työtä, joka tekee Suomesta maailman toimivimman ja turvallisimman maan. Kehitämme valtion kiinteistövarallisuutta ja pidämme huolta kulttuurihistoriallisista kohteista. Vastuullisuus on kaiken toimintamme keskiössä. www.senaatti.fi
Olemme töissä Suomelle.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Senaatti-kiinteistöt
Kuopion Kallanrantaan rakentuu 14 valtion toimijan yhteinen työympäristö – ensimmäiset tilat käyttöön alkuvuodesta 202718.11.2025 07:00:00 EET | Tiedote
Kuopion Kallanrannan ja Hallituskadun kiinteistöihin toteutetaan uusi yhteinen työympäristö valtion toimijoille sekä Suomi-piste. Hankkeen rakennustyöt alkavat huhtikuussa 2026 ja valmistuvat vaiheittain vuoden 2027 loppuun mennessä.
Senaatti-konsernin Tuomas Pusa: Valtion tilat mahdollistavat hybridityön13.11.2025 08:55:00 EET | Tiedote
Etä- ja läsnätyössä käydyssä julkisessa keskustelussa on noussut huoli toimistotilojen riittävyydestä. Valtion toimitiloista vastaa Senaatti-konserni, joka järjestää tilat valtion virastojen ja laitosten tarpeisiin. Senaatin konsernijohtaja Tuomas Pusa näkee, että tilojen riittävyys ei muodostu esteeksi työtapojen kehittämiselle.
Oulun uusi vankila valmistui – yhteishanke poliisin, KRP:n ja tuomioistuimien kanssa on ainutlaatuinen Suomessa6.11.2025 10:00:00 EET | Tiedote
Oulun Ruskonselän merkittävä turvallisuushanke poliisille ja vankilalle on valmistunut kokonaisuudessaan, kun uusi Oulun vankila on valmistunut. Yhteensä noin 130 miljoonan euron arvoinen yhteishanke toteutettiin vaiheittain reilun kolmen vuoden rakennusurakkana. Poliisin toiminnot muuttivat uusiin tiloihin jo keväällä 2025, ja Rikosseuraamuslaitoksen toiminta alkaa alkuvuodesta 2026.
Senaatti-kiinteistöt on valinnut Kansallisarkiston peruskorjauksen toteuttajaksi NCC:n24.10.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Valtion toimitiloista vastaava Senaatti-kiinteistöt aloittaa Helsingin Kruununhaassa sijaitsevan Kansallisarkiston päärakennuksen kattavan peruskorjauksen ja toimitilojen muutostyöt keväällä 2026. Korjaustyön aloittamista edeltää hankkeen kehitysvaihe projektinjohtourakoitsijaksi Senaatti-kiinteistöjen kilpailutuksessa valitun NCC:n ja suunnittelijoiden kanssa.
Kutsu: Tutustuminen Pasilan virastokeskuksen yhteisen työympäristön hankkeeseen22.10.2025 09:21:37 EEST | Kutsu
Helsinkiin Pasilan virastokeskukseen on valmisteilla valmistuessaan Suomen suurin yhteinen työympäristö. Samalla myös asiointi virastoissa hoituu yhdellä käynnillä, kun valtion palvelut kootaan julkisen hallinnon yhteisiin Suomi-pisteisiin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme