Oopperatalon peruskorjauksen suunnittelu käynnistyy

Selvitysten perusteella rakennus peruskorjataan alustavasti kolmessa vaiheessa, joista ensimmäinen toteutuisi mahdollisesti vuosina 2026–2028. Kaksi seuraavaa vaihetta sijoittuvat 2030-luvulle.

Senaatti-kiinteistöt on tehnyt päätöksen peruskorjauksen suunnittelun aloittamisesta ja kilpailuttanut hankkeen toteuttajan ja suunnittelijat. Päätoteuttajana toimii A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy.

”Hanke toteutetaan projektinjohtopalvelu-mallilla, mikä ei ole rakennushankkeissa kovin yleinen. Se sopii kokemuksemme mukaan hyvin tällaisiin erikoishankkeisiin, joiden toteutus tapahtuu lyhyissä vaiheissa vaatien merkittävän panostuksen toteutuksen valmisteluun. Näin tehtiin myös edellisessä Oopperatalon hankkeessa”, toteaa Senaatti-kiinteistöjen rakennuttajapäällikkö Kasperi Aartoaho.

”Oopperatalo on yksi Suomen ikonisia kulttuurirakennuksia, jonka ylläpidossa olemme olleet mukana monesti aikaisemminkin. Senaatin kokonaisvaltaisena kumppanina mahdollistamme hankkeen joustavan, käyttäjälähtöisen läpiviemisen ja toimivan tilaympäristön, jossa syntyy upeita kulttuurielämyksiä”, sanoo A-Insinöörien toimialajohtaja Anu Kuoppamäki.

Oopperatalon peruskorjauksen suunnittelussa kiinnitetään poikkeuksellisen paljon huomiota rakentamisen ja talon toiminnan yhteensovittamiseen. ”Suomessa ei ole toista oopperataloa, joten peruskorjauksen suunnitteluratkaisut tulee tehdä niin, ettei korjaustöistä ole merkittävää häiriötä talon käyttäjille ja esitystoiminalle”, toteaa Aartoaho.

Vaiheistamalla rakennustyöt talon toiminta voi jatkua peruskorjauksesta huolimatta

Korjaustyöt ajoitetaan erityisesti kesätaukoihin, jotta käyttäjille aiheutuvat häiriöt pysyvät mahdollisimman vähäisinä. Vaiheistuksella halutaan välttää rakennuksen sulkeminen ja mahdollistaa sen käyttö myös korjaustöiden aikana.

Kansallisoopperan ja -baletin tuotantojohtaja Timo Tuovila on tyytyväinen peruskorjauksen vaiheistukseen: ”Käyttäjälähtöinen toimintatapa on ainutlaatuinen alallamme, ja tavoitteena on minimoida haitat asiakkaillemme eli yleisöllemme.”

Peruskorjauskokonaisuuden ensimmäisessä vaiheessa keskitytään selvitysten myötä kriittisimmiksi muodostuneisiin aiheisiin kuten rakennuksen vesikattoon, julkisivun lasi- ja ikkunapintoihin, Oopperatorin rakenteisiin sekä sisäpuolella keittiö- ja märkätilojen peruskorjauksiin sekä toimisto- ja harjoittelutilojen pintaremontointiin. Peruskorjattavien rakennusosien ja tilojen korjausaste ja -laajuus tarkentuvat osana suunnittelua.

Oopperataloa on peruskorjattu suunnitelmallisesti. Edellisessä, kesällä 2023 tehdyssä peruskorjauksessa keskityttiin sisätiloihin, joissa uusittiin päänäyttämön ja lämpiön alueita. Suurin urakka oli päänäyttämön näyttämötekniikkaan liittyvät työt. Lisäksi uusittiin 47 pesuhuonetta ja saneerattiin rakennuksen viemärit.

Senaatti-kiinteistöjen hallitus tekee peruskorjauksen investointipäätöksen myöhemmin ensi vuoden puolella.

Hankkeeseen valitut suunnittelijat:

Pää- ja arkkitehtisuunnittelu ARCO Architecture Company

Rakennesuunnittelu ja akustiikkasuunnittelu A-Insinöörit Suunnittelu Oy

Valaistussuunnittelu VALOA design Oy

Talotekniikkasuunnittelu Granlund Oy

Inventointi- ja tietomallinnus Tietoa Finland Oy