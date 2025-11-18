Viikkokatsaus 24.–28.11.2025

Uutinen ja raportti ma 24.11.

Uudet ohjeet jokien, järvien ja rannikkovesien tilan luokitteluun

Vesien ekologisen ja kemiallisen tilan arvioinnin ja luokittelun kriteerit on päivitetty tulevaa vesienhoitokautta varten. Luokittelu on osa lainsäädännön edellyttämää vesienhoidon ja merenhoidon prosessia (ymparisto.fi). Ohjeita hyödyntävät vesien luokittelusta vastaavat ELY-keskukset ja niiden seuraajat.

Uutinen ke 26.11.

Alkuperäiskansojen oikeudet osaksi metsien suojelua

Indigenous Knowledge and Arctic Forests (IKForest) -projekti tarkastelee Pohjois-Amerikassa ja Saamenmaalla toteutettujen tapaustutkimusten kautta, kuinka alkuperäiskansojen perinteinen tieto ja oikeudet näkyvät arktisen alueen metsien suojelussa ja ennallistamisessa. Lisäksi projektissa haetaan ratkaisuja siihen, kuinka alkuperäiskansojen roolia päätöksenteossa voitaisiin vahvistaa. Suomen ympäristökeskuksen ja ympäristöministeriön johtaman projektin tulokset julkistetaan yleisölle avoimessa webinaarissa 11. joulukuuta. Esimakua tuloksista ja suosituksista päätöksentekijöille voi lukea Suomen ympäristökeskuksen verkkosivuilla keskiviikkona 26.11. julkaistavasta uutisesta.

Lue lisää projektin esittelysivulta (syke.fi)

Tiedote ja raportti to 27.11.

Muovin kiertotalouden tila Suomessa 2025

Muovien kiertotalous on käännekohdassa. Miten Suomi voi vähentää muovijätettä, lisätä kierrätystä ja kehittää kestäviä materiaalivaihtoehtoja? Suomen ympäristökeskuksen koordinoima ja EU:n LIFE-ohjelman osarahoittama PlastLIFE-hanke on arvioinut muovien kiertotalouden nykytilaa sekä tarvittavia toimia Suomessa. Hankkeen raportti julkaistaan 27.11.2025. Raportti tarjoaa kokonaiskuvan muovien kiertotaloudesta seitsemänvuotisen hankkeen ensimmäisen vaiheen päätteeksi ja nostaa esiin keskeiset painopisteet sekä lisätoimet muovien kiertotalouden edistämiseksi.

Lue lisää PlastLIFE-hankkeesta (kiertotalousratkaisuja.fi)

Uutiskirje (pvm. avoin)

Vesikirje 2/2025

Vesikirjeestä löydät vesiuutisia Suomesta ja maailmalta. Uutiskirje on tarkoitettu erityisesti vesialan asiantuntijoille ja muille kiinnostuneille.

Lue ja tilaa Vesikirje (vesi.fi)

Sosiaalisessa mediassa

Älä osta mitään -päivä perjantaina 28.11.





