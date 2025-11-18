Viikkokatsaus 24.–28.11.2025
Hei! Tässä tiedoksesi meillä Suomen ympäristökeskuksessa ensi viikolla ilmestyviä tiedotteita, uutisia, kampanjoita, blogeja ja uutiskirjeitä. Mukana myös tulevia tapahtumia ja webinaareja.
Jakelemme viikkokatsauksen torstaisin STT:n kautta.
Uutinen ja raportti ma 24.11.
Uudet ohjeet jokien, järvien ja rannikkovesien tilan luokitteluun
Vesien ekologisen ja kemiallisen tilan arvioinnin ja luokittelun kriteerit on päivitetty tulevaa vesienhoitokautta varten. Luokittelu on osa lainsäädännön edellyttämää vesienhoidon ja merenhoidon prosessia (ymparisto.fi). Ohjeita hyödyntävät vesien luokittelusta vastaavat ELY-keskukset ja niiden seuraajat.
Lisätiedot: erikoistutkija Jukka Aroviita, puh. 029 525 1222, erikoistutkija Sari Mitikka, puh. 029 525 1430 ja viestintäasiantuntija Katri Haatainen, puh. 029 525 1377, sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@syke.fi
Uutinen ke 26.11.
Alkuperäiskansojen oikeudet osaksi metsien suojelua
Indigenous Knowledge and Arctic Forests (IKForest) -projekti tarkastelee Pohjois-Amerikassa ja Saamenmaalla toteutettujen tapaustutkimusten kautta, kuinka alkuperäiskansojen perinteinen tieto ja oikeudet näkyvät arktisen alueen metsien suojelussa ja ennallistamisessa. Lisäksi projektissa haetaan ratkaisuja siihen, kuinka alkuperäiskansojen roolia päätöksenteossa voitaisiin vahvistaa. Suomen ympäristökeskuksen ja ympäristöministeriön johtaman projektin tulokset julkistetaan yleisölle avoimessa webinaarissa 11. joulukuuta. Esimakua tuloksista ja suosituksista päätöksentekijöille voi lukea Suomen ympäristökeskuksen verkkosivuilla keskiviikkona 26.11. julkaistavasta uutisesta.
Lue lisää projektin esittelysivulta (syke.fi)
Lisätiedot: projektipäällikkö Aino Lipsanen, puh. 029 525 1279 ja viestintäasiantuntija Jukka-Pekka Ronkainen, puh. 029 525 2333, sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@syke.fi
Tiedote ja raportti to 27.11.
Muovin kiertotalouden tila Suomessa 2025
Muovien kiertotalous on käännekohdassa. Miten Suomi voi vähentää muovijätettä, lisätä kierrätystä ja kehittää kestäviä materiaalivaihtoehtoja? Suomen ympäristökeskuksen koordinoima ja EU:n LIFE-ohjelman osarahoittama PlastLIFE-hanke on arvioinut muovien kiertotalouden nykytilaa sekä tarvittavia toimia Suomessa. Hankkeen raportti julkaistaan 27.11.2025. Raportti tarjoaa kokonaiskuvan muovien kiertotaloudesta seitsemänvuotisen hankkeen ensimmäisen vaiheen päätteeksi ja nostaa esiin keskeiset painopisteet sekä lisätoimet muovien kiertotalouden edistämiseksi.
Lue lisää PlastLIFE-hankkeesta (kiertotalousratkaisuja.fi)
Lisätiedot: erikoistutkija Helena Dahlbo, puh. 029 525 1095, tutkija Milja Räisänen, puh. 029 525 1384 ja viestintäasiantuntija Johanna Kaunisto, puh. 029 525 2297, sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@syke.fi
Uutiskirje (pvm. avoin)
Vesikirje 2/2025
Vesikirjeestä löydät vesiuutisia Suomesta ja maailmalta. Uutiskirje on tarkoitettu erityisesti vesialan asiantuntijoille ja muille kiinnostuneille.
Lue ja tilaa Vesikirje (vesi.fi)
