SDP:n Eloranta: Jokaisella lapsella on oikeus kuulua ja tulla kuulluksi

- Lastensuojelun keskusliiton ”Lapsen oikeudet lasten silmin 2024” kyselyn mukaan 49 % 10–17-vuotiaista lapsista ja nuorista kokee, että heidän mielipidettään kuunnellaan liian harvoin heitä koskevissa asioissa. Jokaisella lapsella kuitenkin on oikeus tuulla kuulluksi ja lasten kuuleminen ei saa olla pelkkä pakollinen ruutiini vaan aitoa kuuntelemista. Lasten ja nuorten aika osallistua päätöksentekoon ei ole vasta tulevaisuudessa, kun he tulevat täysi-ikäisiksi, vaan jo nyt, Eloranta toteaa.

Eloranta korostaa, että osallisuus yhteiskunnassa vaatii myös kokemusta siitä, että on osa omia lähiyhteisöjä ja yhteiskuntaa. Jatkuva kokemus yksinäisyydestä ja ulkopuolisuudesta on yksi merkittävistä tekijöistä muun muassa syrjäytymisen taustalla. Vuoden 2025 kouluterveyskyselyn mukaan noin 13 % oppilaista koki itsensä yksinäiseksi. Punaisen ristin yksinäisyysbarometrin mukaan 16–24-vuotiaista jopa 41 % kokee yksinäisyyttä vähintään kerran viikossa.

- Varsinkin oppilaitoksilla on erittäin tärkeä osa lasten yksinäisyyden vähentämisessä ja yhteisöllisyyden tukemisessa. Meidän tulee pystyä tunnistamaan yksinäisyyttä kokevat ja syrjäytymisvaarassa olevat lapset ja nuoret sekä tukea yhteisöllistä toimintaa ja harrastamista. Uskon myös välitunteihin ulottuvan kännykkäkiellon lisäävään koulupäivän yhteisöllisyyttä sekä yhdessä tekemistä ja olemmekin saaneet tästä jo hyviä esimerkkejä monista kouluista, Eloranta sanoo.

Eduskunnan yksinäisyyden ja ostrakismin vähentämisen työryhmän toisena puheenjohtajana Eloranta on ollut mukana valmistelemassa Osallistujien Suomi-ohjelmaa, joka on koonnut laajasti yhteen yhteiskunnallisia organisaatiota edistämään yhteisöllisyyttä ja vähentämään yksinäisyyttä. Ohjelman ensimmäinen toimenpideohjelma tarjoaa 21 tavoitetta ja toimenpidettä tavoitteen edistämiseksi eri yhteiskunnan aloilla.

- Osallistujien Suomen toimenpideohjelma tarjoaa laajasti toimenpiteitä yhteiskunnan eri toimijoille yksinäisyyden vähentämiseksi ja yhteisöllisyyden vahvistamiseksi. Toivon, että toimenpiteisiin tartutaan kaikissa myös kunnissa ja kaikissa kouluissa ja oppilaitoksissa ympäri maan. On meidän kaikkien tehtävä varmistaa, että yksikään lapsi ei jää yksin tai syrjään, Eloranta painottaa.