SDP:n Eloranta: Jokaisella lapsella on oikeus kuulua ja tulla kuulluksi
SDP:n kansanedustaja sivistysvaliokunnan jäsen Eeva-Johanna Eloranta muistuttaa lapsen oikeuksien viikolla jokaisen lapsen oikeudesta kuulua osaksi yhteisöä ja tulla kuulluksi. Elorannan mukaan yksinäisyyden vastaista yhteisöllisyyttä edistävää toimintaa tarvitaan kasvatuksessa ja koulutuksessa, jotta yksikään lapsi ei jäisi yksin.
- Lastensuojelun keskusliiton ”Lapsen oikeudet lasten silmin 2024” kyselyn mukaan 49 % 10–17-vuotiaista lapsista ja nuorista kokee, että heidän mielipidettään kuunnellaan liian harvoin heitä koskevissa asioissa. Jokaisella lapsella kuitenkin on oikeus tuulla kuulluksi ja lasten kuuleminen ei saa olla pelkkä pakollinen ruutiini vaan aitoa kuuntelemista. Lasten ja nuorten aika osallistua päätöksentekoon ei ole vasta tulevaisuudessa, kun he tulevat täysi-ikäisiksi, vaan jo nyt, Eloranta toteaa.
Eloranta korostaa, että osallisuus yhteiskunnassa vaatii myös kokemusta siitä, että on osa omia lähiyhteisöjä ja yhteiskuntaa. Jatkuva kokemus yksinäisyydestä ja ulkopuolisuudesta on yksi merkittävistä tekijöistä muun muassa syrjäytymisen taustalla. Vuoden 2025 kouluterveyskyselyn mukaan noin 13 % oppilaista koki itsensä yksinäiseksi. Punaisen ristin yksinäisyysbarometrin mukaan 16–24-vuotiaista jopa 41 % kokee yksinäisyyttä vähintään kerran viikossa.
- Varsinkin oppilaitoksilla on erittäin tärkeä osa lasten yksinäisyyden vähentämisessä ja yhteisöllisyyden tukemisessa. Meidän tulee pystyä tunnistamaan yksinäisyyttä kokevat ja syrjäytymisvaarassa olevat lapset ja nuoret sekä tukea yhteisöllistä toimintaa ja harrastamista. Uskon myös välitunteihin ulottuvan kännykkäkiellon lisäävään koulupäivän yhteisöllisyyttä sekä yhdessä tekemistä ja olemmekin saaneet tästä jo hyviä esimerkkejä monista kouluista, Eloranta sanoo.
Eduskunnan yksinäisyyden ja ostrakismin vähentämisen työryhmän toisena puheenjohtajana Eloranta on ollut mukana valmistelemassa Osallistujien Suomi-ohjelmaa, joka on koonnut laajasti yhteen yhteiskunnallisia organisaatiota edistämään yhteisöllisyyttä ja vähentämään yksinäisyyttä. Ohjelman ensimmäinen toimenpideohjelma tarjoaa 21 tavoitetta ja toimenpidettä tavoitteen edistämiseksi eri yhteiskunnan aloilla.
- Osallistujien Suomen toimenpideohjelma tarjoaa laajasti toimenpiteitä yhteiskunnan eri toimijoille yksinäisyyden vähentämiseksi ja yhteisöllisyyden vahvistamiseksi. Toivon, että toimenpiteisiin tartutaan kaikissa myös kunnissa ja kaikissa kouluissa ja oppilaitoksissa ympäri maan. On meidän kaikkien tehtävä varmistaa, että yksikään lapsi ei jää yksin tai syrjään, Eloranta painottaa.
Yhteyshenkilöt
Eeva-Johanna ElorantaKansanedustajaPuh:050 523 2309
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA
SDP:n Lauri Lyly: Hallitus on epäonnistunut työllisyystavoitteissaan14.11.2025 14:19:25 EET | Tiedote
Työ- ja elinkeinoministeriön tuore ennuste näyttää työttömyyden jatkavan kasvuaan. Pitkäaikaistyöttömien määrä nousee yli 140 000, mikä on 1990-luvun laman tasolla. Hallituksen kasvu- ja työllisyyspolitiikka on epäonnistunut ja samalla epävarmuus työelämässä on kasvanut, sanoo SDP:n kansanedustaja Lauri Lyly.
SDP:n Timo Suhonen: Miksi hallituksella on sokea piste työmarkkinarikollisuuden kohdalla?14.11.2025 13:41:24 EET | Tiedote
Suomessa on jälleen paljastunut uusi ulkomaisten työntekijöiden riistoon liittyvä rikosepäily, kun kymmenet nepalilaiset metsurit ovat joutuneet maksamaan kynnysrahoja ja työskentellet huonoissa oloissa ilman palkkaa. Miksi hallitus kohtelee työmarkkinarikollisia silkkihansikkain sen sijaan, että kiristäisi rangaistuksia, SDP:n kansanedustaja Timo Suhonen ihmettelee.
SDP:n Eveliina Heinäluoma: Kokoomuksen on lopetettava investointien jarruttaminen epävarmuutta luomalla14.11.2025 10:55:06 EET | Tiedote
– Suomen talouden yksi suurimmista haasteista on tällä hetkellä epävarmuus ja investointiympäristön sumea näkymä. Kaikki ei johdu maailmanpolitiikan myrskyistä, vaan osin tilanne on hallituksen itseaiheuttama, muistuttaa kansanedustaja Eveliina Heinäluoma.
Vetoomus pääministeri Petteri Orpon hallitukselle parlamentaarisesta yhteistyöstä suomalaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi13.11.2025 15:31:37 EET | Tiedote
Oppositiossa olevat eduskuntaryhmät vetoavat yhdessä pääministeri Orpoon parlamentaarisen yhteistyön käynnistämiseksi suomalaisten sosiaali- ja terveyspalveluista vastaavien hyvinvointialueiden toimintaedellytysten turvaamiseksi. Oppositioryhmät ovat valmiita välittömästi kokoontumaan parlamentaarisesti arvioimaan hyvinvointialueiden tilannetta ja tarvittavia ratkaisuja. Oppositioryhmien mielestä on kiireellistä ryhtyä toimenpiteisiin ihmisten luottamuksen palauttamiseksi sosiaali- ja terveyspalveluihin ja tasa-arvoisen hoidon ja hoivan varmistamiseksi koko Suomessa. Oppositioryhmät esittävät jo tässä vaiheessa, että hyvinvointialueiden vaikeaa tilannetta helpotetaan antamalla kaikille alueille mahdollisuus pidentää rahoituksen alijäämien kattamisaikaa vuodesta 2026. Eduskunnassa 13.11.2025 Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä Keskustan eduskuntaryhmä Vihreä eduskuntaryhmä Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä Liike Nyt -eduskuntaryhmä
Kutsu opposition yhteiseen tiedotustilaisuuteen13.11.2025 12:30:37 EET | Kutsu
Hyvä median edustaja, Tervetuloa opposition yhteiseen tiedotustilaisuuteen eduskunnan valtiosalissa torstaina 13.11. klo 15.30. Tilaisuudessa median käytettävissä ovat SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen, Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen, Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta ja eduskuntaryhmän 2. varapuheenjohtaja Inka Hopsu, Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen sekä Liike Nytin puheenjohtaja Harry Harkimo.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme