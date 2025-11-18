BuildieAI – ensimmäinen tekoäly infratyömaiden laadunhallintaan

Tarkempaa dokumentointia ja läpinäkyvämpää aineiston käsittelyä

Nyt julkaistavassa BuildieAI:n BETA-versiossa infran rakennushankkeiden sekä kunnossapidon laadunhallintaan ja tilannekuvaan kehitetty tekoäly tulee ensimmäisessä vaiheessa osaksi Buildien valokuvausdokumentointia.

BuildieAI BETA analysoi valokuvista niiden sisällön ja mahdolliset puutteet. Näiden avulla hankkeiden valtavaa valokuvamassaa saadaan suodatettua huomattavasti tehokkaammin ja siten helpotettua sekä aineiston tuottajan että seuraajien työtä. BuildieAI auttaa hahmottamaan hankkeen tai kunnossapidon alueen tilanteen yhdellä silmäyksellä manuaalisen aineiston kahlaamisen sijaan.

“Olemme murroksessa, jossa tekoäly alkaa todella muuttamaan infrarakentamisen arkea. BuildieAI on ensimmäinen askel kohti älykkäämpää ja automaattisempaa laadunhallintaa. Uskon, että sen vaikutus alaan tulee olemaan merkittävä.”

— Teemu Lepistö, teknologiajohtaja, Buildie

Suomessa infrahankkeilta vaaditaan yhä enemmän dokumentointia ja laadunvarmistusta. Tämä kuitenkin vaatii järjestelmiltä tueksi systemaattisuutta ja työkalua, sillä datan tuottavat edelleen ihmiset kentällä.

Ensimmäinen askel kohti älykkäämpää laadunvarmistusta

Nyt julkaistavassa BuildieAI:n BETA-versiossa julkisen puolen rakennuttajat sekä yksityiset infratoimijat ympäri Suomen saavat käyttöönsä ominaisuuden, joka mahdollistaa laajan palautteen keräämisen.

“Kehitämme palvelua nimenomaan tämän toimialan tarpeisiin - infran pitkän elinkaaren takia myös vaatimukset aineistolle ovat tarkemmat, ja niitä on vaikea täyttää yleisillä dokumentointiratkaisuilla. Tavoitteenamme on, että alamme asiantuntijat ja raskaan työn tekijät saavat jatkossa alati kasvavien vaatimusten ja raportoinnin viidakossa keskittyä entistä paremmin vaativien tapausten tekemiseen ja ydintyöhönsä ja että tekoäly hoitaa kaiken materiaalin litteroinnin, etsinnän ja yhteenvetojen tekemisen.”

— Lea Salonen, projektipäällikkö, Buildie

BuildieAI BETA-versio tulee saataville kaikille Buildie-asiakkaille loppuvuoden aikana. Se on ensimmäinen askel kohti tulevaisuutta, jossa laadun varmistusta tuetaan älykkäästi ja infra pysyy kestävänä sukupolvesta toiseen.