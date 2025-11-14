Lumisade heikentää ajokeliä maan etelä- ja keskiosassa loppuviikolla

Ilmatieteen laitoksen 18. marraskuuta tekemän ennusteen mukaan ensimmäiset lumikuurot voivat yltää länsi- ja lounaisrannikolle jo keskiviikon aikana. Laaja-alaisemmat lumisateet saapuvat torstaiaamuna maan länsiosaan, josta ne leviävät vähitellen maan etelä- ja keskiosaan. Lumisateen myötä ajokeli huononee.

Matalapaineeseen liittyy useita sadealueita, jotka tuovat torstain ja perjantain aikana maan etelä- ja keskiosaan uutta lunta laajalti 3‒8 senttimetriä, maan länsiosassa lumisadekertymä on paikoitellen jopa 10‒20 senttiä.

Etelärannikolla tuuli puhaltaa lämpimältä Suomenlahdelta, minkä takia lämpötila pysyttelee hieman plusasteilla. Etelärannikolla osa tai suurin osa sateesta tuleekin vetenä. Suomenlahden lämmittävä vaikutus heikkenee kuitenkin nopeasti sisämaahan mentäessä: muutaman kymmenen kilometrin päässä sisämaassa lämpötila laskee pakkaselle, jolloin vesisade muuttuu lumisateeksi ja märät tienpinnat voivat jäätyä.

"Lumisateen ja jäätyvien pintojen takia liikenteeseen ei pidä lähteä liukastelemaan kesärenkailla", sanoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Jani Parviainen.

Tällä hetkellä lumipeite kattaa suuren osan maan itä- ja pohjoisosaa: koko maan suurin lumensyvyys, 31 senttimetriä, on mitattu tänään Pelkosenniemellä.

Yöt ovat tavanomaista kylmempiä selkeillä alueilla

Päivän ylimmät lämpötilat ovat enimmäkseen nollan ja ‒5 asteen välillä, etelärannikolla ‒1:n ja +3 asteen välillä. Öisin lämpötilat vaihtelevat ‒5:n ja ‒15 asteen välillä, kylmintä on selkeimmillä alueilla. Selkeillä alueilla yölämpötilat voivat olla 5‒10 astetta tavanomaista kylmempiä tyypillisiin marraskuun yölämpötiloihin verrattuna, päiväsaikaan lämpötilat ovat sen sijaan lähellä tavanomaisia lukemia.

Viikonloppuna matalapaine väistyy maamme itäpuolelle, ja sää pakastuu etelärannikkoa myöten, joten satava lumi jää maahan ja sää jatkuu talvisena. Muilta osin viikonlopun sään ennustettavuus on huono.