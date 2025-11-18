Aluehallitus päätti taloussuunnitteluohjeesta ja talousarvioon liittyvien ennakollisten yhteistoimintaneuvottelujen aloittamisesta
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus kokoontui 18.11.2025 puheenjohtaja Mirja Vehkaperän johdolla. Aluehallitus hyväksyi tarkennetun taloussuunnitteluohjeen, jonka mukaisesti Pohde kattaa alijäämät vuoden 2028 loppuun mennessä. Aluehallitus päätti aloittaa talousarvioon liittyvät ennakolliset yhteistoimintaneuvottelut.
Pohde valmistelee talousarviota vuodelle 2026 sekä taloussuunnitelmaa vuosille 2026–2028.
Jos talousarvioehdotus sisältää toimenpiteitä, joilla voi toteutuessaan olla vaikutuksia henkilöstön palvelussuhteen ehtoihin, on hyvinvointialueella lain mukaan käytävä yhteistoimintaneuvottelu. Kyseessä on talousarviovalmisteluun liittyvä ennakollinen menettely, jonka tavoitteena ei ole henkilöstön vähentäminen tai lomauttaminen.
Aluehallitus päätti käynnistää yhteistoimintaneuvottelut henkilöstöjärjestöjen kanssa. Neuvottelut tulee olla käytynä ennen kuin aluehallitus tekee aluevaltuustolle lopullisen talousarvioehdotuksen.
Pohteella on jo toteutettu mittavat sopeutusohjelmat
Hyvinvointialuelain mukaan Pohteen on katettava ensimmäisten toimintavuosien aikana syntyneet alijäämät vuoden 2026 loppuun mennessä.
Alijäämien kattamiseksi Pohteella on pantu vuosina 2023–2025 toimeen kolme talouden tasapainotusohjelmaa. Vuonna 2023 tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman vaikutukset olivat noin 20–25 miljoonaa euroa, vuonna 2024 noin 56 miljoonaa euroa ja vuonna 2025 arviolta noin 44 miljoonaa euroa.
Kuluvana vuonna Pohteen tulos kääntyi ylijäämäiseksi ja on vuoden 2025 muutetussa talousarviossa 37 miljoonaa euroa. Alijäämää arvioidaan olevan vuoden lopussa noin 89–95 miljoonaa. Kansallisesti tarkasteltuna Pohteen asukaskohtainen alijäämä on maan matalimpia.
Lainsäädäntöön on valmisteilla muutos, jonka mukaan talouttaan täysimääräisesti tasapainottaville hyvinvointialueille voidaan myöntää 1–2 vuotta lisäaikaa alijäämien kattamiseen. Tämä edellyttää positiivista tulosta vuonna 2025.
Pohde tavoittelee lisäaikaa alijäämien kattamiseen. Arvio on, että tehdyistä toimenpiteistä huolimatta alijäämiä ei pystytä kattamaan vuoden 2026 loppuun mennessä siten, että järjestämisvastuuseen kuuluvat palvelut eivät vaarannu.
Aluehallitus päätti aluevaltuuston ohjeen mukaisesti, että talousarvio ja -suunnitelma vuosille 2026–2028 laaditaan siten, että kertyneet alijäämät ovat katettuna viimeistään vuonna 2028.
Talouden tasapainottamista tarvitaan myös ensi vuonna
Talousarviovalmisteluun liittyen Pohteella on käyty neuvottelut kaikkien toimialueiden kanssa.
Vaikka suunnitelmat tehdään pidemmän alijäämien kattamisaikataulun mukaan, ja niissä huomioidaan myös jo tehdyt sopeutustoimenpiteet, vuoden 2026 taloustilanteesta ennakoidaan silti erittäin tiukkaa. Talouden tasapainottamista on tarpeen jatkaa myös vuonna 2026.
Sopeutustarpeeseen vaikuttavat muun muassa vuoden 2025 tilinpäätös, valtionrahoituksen taso, kansallisen palkkaratkaisun vaikutukset, inflaatiotaso sekä se, miten aiemmin päätettyjen toimenpiteiden talousvaikutukset alkavat näkyä.
Muita päätöksiä
Aluehallitus hyväksyi tarkennetun taloussuunnitteluohjeen vuosille 2026–2028. Ohje sisältää toimialueiden suunnittelukehykset vuodelle 2026.
Aluehallitus käsitteli kuntien vuokrasopimuksia. Neuvoteltavat uudet vuokrasopimukset muodostavat sopimuskokonaisuuden, jossa toimivalta on hallintosäännön mukaan aluehallituksella. Aluehallitus päätti delegoida sopimuskokonaisuutta koskevien päätösten tekemisen tekniselle johtajalle. Vuokrasopimusten tulee noudattaa vuokranantajatasolla tarkasteltuna aluehallituksen 9.9.2025 hyväksymiä jatkovuokrauksen periaatteita. Asia tuodaan aluehallituksen käsiteltäväksi, jos jatkovuokrauksen periaatteista poiketaan olennaisesti.
Aluehallitus hyväksyi kaksi hankinnan käynnistämispäätöstä:
- Digitaalisen sote-keskuksen virka-ajan ulkopuolisten palvelujen hankinta
- Somaattisen erikoissairaanhoidon palvelujen hoitojonojen purku ja erikoissairaanhoidon vuodeosastohoito, palveluntuottajarekisterin sisäiset kilpailutukset
Hoitohenkilökunnan kansainvälisiä rekrytointeja koskeva hankintaoikaisuvaatimus hylättiin.
Aluehallitus päätti muuttaa 3.3.2022 tekemäänsä päätöstä järjestämistoimintojen toimialueen jakautumisesta palvelualueisiin seuraavasti:
- Kehittämisen palvelualue lakkautetaan 31.12.2025
- Tutkimus, opetus ja koulutus -palvelualue lakkautetaan 31.12.2025
- Tutkimus, koulutus, kehittäminen ja innovaatiot -palvelualue perustetaan 1.1.2026 alkaen.
Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että se valitsee Susa Vikeväkorvalle henkilökohtaisen varajäsenen henkilöstöjaostoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Aluevaltuustoryhmillä ja valtuutetuilla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita hyvinvointialueen toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa. Aluevaltuuston marraskuun 2025 kokouksessa jätettiin 10 valtuustoaloitetta. Aluehallitus hyväksyi aloitteiden jatkovalmistelun.
Kokousajat ja pöytäkirjat Pohteen sivuilla
Aluehallitus kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 25.11.2025. Loppuvuonna aluehallitus kokoontuu tiistaisin, paitsi 23.12. ja 30.12.2025.
Kokousajat, esityslistat ja tarkastetut pöytäkirjat löydät Pohteen verkkosivuilta aluehallituksen sivulta.
Yhteyshenkilöt
Mirja VehkaperäAluehallituksen puheenjohtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:050 512 1949mirja.vehkapera@pohde.fi
Ilkka LuomaHyvinvointialuejohtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:040 767 1609ilkka.luoma@pohde.fi
Jouko LuukkonenKonsernipalvelujen johtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:050 564 6947jouko.luukkonen@pohde.fi
Anu VuorinenStrategia- ja talousjohtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:044 365 5473anu.vuorinen@pohde.fi
Juha JääskeläinenHenkilöstöjohtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:040 068 8270juha.jaaskelainen@pohde.fi
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
