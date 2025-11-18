SDP:n Eveliina Heinäluoma: Vastaanottorahan leikkaus ei tuonut säästöjä

18.11.2025

 Hallituksen vastaanottorahaan kohdistuvat leikkaukset ovat lisänneet kustannuksia ja kuormittaneet järjestelmää. Hallituksen esityksestä käy ilmi, etteivät säästötavoitteet toteudu, ja leikkaukset osuvat erityisesti ukrainalaisiin pakolaisiin.

Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP
Hallitus tavoittelee 1,6 miljoonan euron säästöjä jatkamalla vastaanottorahan leikkauksia. Käytännössä leikkaukset ovat kuitenkin lisänneet täydentävän vastaanottorahan tarvetta, ja vuosien 2024–2025 aikana kustannukset ovat jo kasvaneet 1,2 miljoonalla eurolla. Lisäksi työntekijöiden kuormitus taloudellisen neuvonnan ja tukiprosessien osalta on kasvanut merkittävästi.

– Vaikuttaa siltä, ettei hallituksen esityksellä saavuteta tavoiteltuja säästöjä. Päinvastoin, leikkaukset ovat lisänneet kustannuksia ja kuormittaneet järjestelmää, toteaa hallintovaliokunnan valiokuntavastaava Eveliina Heinäluoma.

Lakimuutoksen taustalla on pääministeri Orpon hallitusohjelman kirjaus vastaanottorahan pienentämisestä perustuslain ja EU:n vastaanottodirektiivin sallimaan minimiin. Muutos vaikuttaa erityisesti Venäjän hyökkäyssotaa paenneisiin ukrainalaisiin, jotka muodostivat tammikuussa 2024 noin 79 prosenttia vastaanottojärjestelmän asiakkaista.

Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP
Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP
Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP
