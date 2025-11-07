Selvitys: hyvinvointialueiden säästöt näkyvät ikäihmisten palveluiden saatavuudessa – ARVI-yksiköiden määrä kasvaa nopeasti

Hoivaa tarvitsevan ihmisen paikka on hoivassa, ei terveyskeskuksessa

”Usein julkisen puolen säästöjä tehtäessä ensimmäisenä karsintalistalla ovat ostopalvelut. Ostopalveluiden karsiminen näkyy erityisesti ikäihmisten palveluasumisessa, sillä yksityiset tuottajat tuottavasta palveluista noin puolet. Epäilyksemme oli, että pyrkimys säästää ostopalveluissa johtaa hyvinvointialueille haitalliseen tilanteeseen, jossa raskaan palvelun tarpeessa olevat ikäihmiset ajautuvat hoivan sijaan terveyskeskusten vuodeosastoille. Tämä on paitsi yhteiskunnalle kallista, myös yksilölle kohtuutonta. Hoivaa tarvitsevan ihmisen paikka on hoivassa, ei terveyskeskuksissa”, Attendo Suomen toimitusjohtaja Virpi Holmqvist toteaa.

Mihin palveluihin ikäihmiset ohjautuvat hoivan sijaan?

NHG:n Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tietoihin ja valikoitujen hyvinvointialueiden johdon haastatteluihin perustuva selvitys kuitenkin osoittaa, että ikääntyneiden julkisrahoitteisten sosiaali- ja terveyspalveluiden asukaskohtainen kustannus on pienentynyt vuosien 2018 ja 2024 välillä. Palveluiden kustannukset ovat laskeneet inflaatiokorjattuna noin 2 % yli 75-vuotiaiden suomalaisten palveluissa. Kustannussäästö näkyi myös palveluiden käytössä; ikääntyneiden palveluiden peittävyys on laskenut niin sosiaali- kuin terveyspalveluissakin. ikääntyneiden palveluiden peittävyys laski sosiaalihuollon asumispalveluissa (-4 %), kotihoidossa (-2 %), perusterveydenhuollon (-30 %) ja erikoissairaanhoidon (-40 %) vuodeosastopäivissä sekä perus- ja erikoissairaanhoidon avopalveluissa (-15-20 %). Ainoa palvelu, jossa ikääntyneiden käyntimäärät ovat kasvaneet mittausjakson aikana, on päivystyskäynnit (+30 %).

Palveluihin pääsemisen kriteetrit ovat tiukentuneet viime vuosina

”Näyttää siltä, että palveluihin pääsemisen kriteerit ovat tiukentuneet viime vuosina huomattavasti sosiaali- ja terveyspalveluissa. Selvitys osoittaa, että vanhusten laitosasumisen purkaminen ei näy hyvinvointialueiden kotihoidon palveluiden saatavuuden paranemisena. Näyttää siltä, että kotihoidon asukkaaksi pääsevät yhä heikkokuntoisemmat ikäihmiset, joiden palvelutarve on jo kohtalaisen korkea”, Holmqvist arvioi.

Näin hoitopolku ARVI-toiminnalla toimii.

Selvityksessä tunnistettiin myös hyvinvointialueiden arviointi ja kuntoutusyksikköjen kasvava käyttö. Arviointi- ja kuntoutusyksiköiden tavoitteena on nimensä mukaisesti arvioida asiakkaan palvelutarvetta ja tarjota kuntoutusta esimerkiksi leikkauksen tai pidemmän vuodeosastojakson jälkeen. Arviointi- ja kuntoutusyksikköjen määrä on kasvanut merkittävästi viime vuosien aikana ja niiden asukaskapasiteetti on kasvanut jo useampaan tuhaneen. ARVI-yksiköissä tarjottujen palveluiden määrä ja ikäihmisten yksiköissä vietetty aika vaihtelee suuresti.

”Näyttää siltä, että ARVIt korvaavat jossain määrin viime vuosina vauhdilla karsittuja perusterveydenhuollon vuodeosastopaikkoja. Pidämme huolestuttavana sitä, että yhä useammalla alueella ikääntyneiden ARVI-jaksot venyvät jopa kuukausien mittaiseksi. Arviointi- ja kuntoutusyksiköstä ei saisi muodostua estettä tai tahallista hidastetta hoivajonoon tai hoivaan pääsemiseen. Viivytyksetön palvelutarpeen arviointi ja hoivaan pääsy ovat sosiaalihuoltolakiin kirjattuja ja eduskunnan oikeusasiamiehen vahvistamia oikeuksia,” Holmqvist toteaa.

Tutustu koko raporttiin tästä linkistä (raportti avautuu uuteen välilehteen).

