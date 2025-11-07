Selvitys: hyvinvointialueiden säästöt näkyvät ikäihmisten palveluiden saatavuudessa – ARVI-yksiköiden määrä kasvaa nopeasti
Hoivayhtiö Attendo Suomi tilasi konsulttiyhtiö NHG:ltä kesällä 2025 selvityksen ikäihmisten palveluiden käytöstä. Yhtiö oli tunnistanut hyvinvointialueiden vähentyneet ostot ympärivuorokautisen hoivan palveluissa ja halusi selvittää, mitä palveluita hoivaa tarvitsevat ikäihmiset saivat ympärivuorokautisten hoivan sijaan.
Hoivaa tarvitsevan ihmisen paikka on hoivassa, ei terveyskeskuksessa
”Usein julkisen puolen säästöjä tehtäessä ensimmäisenä karsintalistalla ovat ostopalvelut. Ostopalveluiden karsiminen näkyy erityisesti ikäihmisten palveluasumisessa, sillä yksityiset tuottajat tuottavasta palveluista noin puolet. Epäilyksemme oli, että pyrkimys säästää ostopalveluissa johtaa hyvinvointialueille haitalliseen tilanteeseen, jossa raskaan palvelun tarpeessa olevat ikäihmiset ajautuvat hoivan sijaan terveyskeskusten vuodeosastoille. Tämä on paitsi yhteiskunnalle kallista, myös yksilölle kohtuutonta. Hoivaa tarvitsevan ihmisen paikka on hoivassa, ei terveyskeskuksissa”, Attendo Suomen toimitusjohtaja Virpi Holmqvist toteaa.
Mihin palveluihin ikäihmiset ohjautuvat hoivan sijaan?
NHG:n Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tietoihin ja valikoitujen hyvinvointialueiden johdon haastatteluihin perustuva selvitys kuitenkin osoittaa, että ikääntyneiden julkisrahoitteisten sosiaali- ja terveyspalveluiden asukaskohtainen kustannus on pienentynyt vuosien 2018 ja 2024 välillä. Palveluiden kustannukset ovat laskeneet inflaatiokorjattuna noin 2 % yli 75-vuotiaiden suomalaisten palveluissa. Kustannussäästö näkyi myös palveluiden käytössä; ikääntyneiden palveluiden peittävyys on laskenut niin sosiaali- kuin terveyspalveluissakin. ikääntyneiden palveluiden peittävyys laski sosiaalihuollon asumispalveluissa (-4 %), kotihoidossa (-2 %), perusterveydenhuollon (-30 %) ja erikoissairaanhoidon (-40 %) vuodeosastopäivissä sekä perus- ja erikoissairaanhoidon avopalveluissa (-15-20 %). Ainoa palvelu, jossa ikääntyneiden käyntimäärät ovat kasvaneet mittausjakson aikana, on päivystyskäynnit (+30 %).
Palveluihin pääsemisen kriteetrit ovat tiukentuneet viime vuosina
”Näyttää siltä, että palveluihin pääsemisen kriteerit ovat tiukentuneet viime vuosina huomattavasti sosiaali- ja terveyspalveluissa. Selvitys osoittaa, että vanhusten laitosasumisen purkaminen ei näy hyvinvointialueiden kotihoidon palveluiden saatavuuden paranemisena. Näyttää siltä, että kotihoidon asukkaaksi pääsevät yhä heikkokuntoisemmat ikäihmiset, joiden palvelutarve on jo kohtalaisen korkea”, Holmqvist arvioi.
Näin hoitopolku ARVI-toiminnalla toimii.
Selvityksessä tunnistettiin myös hyvinvointialueiden arviointi ja kuntoutusyksikköjen kasvava käyttö. Arviointi- ja kuntoutusyksiköiden tavoitteena on nimensä mukaisesti arvioida asiakkaan palvelutarvetta ja tarjota kuntoutusta esimerkiksi leikkauksen tai pidemmän vuodeosastojakson jälkeen. Arviointi- ja kuntoutusyksikköjen määrä on kasvanut merkittävästi viime vuosien aikana ja niiden asukaskapasiteetti on kasvanut jo useampaan tuhaneen. ARVI-yksiköissä tarjottujen palveluiden määrä ja ikäihmisten yksiköissä vietetty aika vaihtelee suuresti.
”Näyttää siltä, että ARVIt korvaavat jossain määrin viime vuosina vauhdilla karsittuja perusterveydenhuollon vuodeosastopaikkoja. Pidämme huolestuttavana sitä, että yhä useammalla alueella ikääntyneiden ARVI-jaksot venyvät jopa kuukausien mittaiseksi. Arviointi- ja kuntoutusyksiköstä ei saisi muodostua estettä tai tahallista hidastetta hoivajonoon tai hoivaan pääsemiseen. Viivytyksetön palvelutarpeen arviointi ja hoivaan pääsy ovat sosiaalihuoltolakiin kirjattuja ja eduskunnan oikeusasiamiehen vahvistamia oikeuksia,” Holmqvist toteaa.
Tutustu koko raporttiin tästä linkistä (raportti avautuu uuteen välilehteen).
Lisätietoja selvityksestä ja haastattelupyynnöt
Silja Silvasti
yhteiskuntasuhdepäällikkö
etunimi.sukunimi@attendo.fi
+358 41 515 2233
Avainsanat
Attendo – Pohjoismaiden johtava hoivapalveluiden tarjoaja
Attendo on Pohjoismaiden johtava julkisten hoivapalveluiden yksityinen palveluntuottaja. Yritys on perustettu vuonna 1985, ja olimme ensimmäinen julkisia hoivapalveluja ikäihmisille tarjonnut yksityinen yhtiö Ruotsissa. Ikäihmisille suunnattujen palvelujen lisäksi Attendo tarjoaa hoivapalveluja kehitysvammaisille ja vammautuneille ihmisille sekä mielenterveyskuntoutujille. Tuotamme myös lastensuojelu- ja terapiapalveluita. Attendolla on kaikkiaan noin 24 000 työntekijää yli 700 toimipisteessä Ruotsissa, Suomessa, Norjassa ja Tanskassa. Lue lisää: www.attendo.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Attendo
Attendo vahvistaa ikäihmisten palveluitaan Pohjanmaalla: Hoivakoti Toiska siirtyy Pihlajalinnalta osaksi Attendoa7.11.2025 11:00:00 EET | Tiedote
Attendon ikäihmisten palvelut Pohjanmaalla vahvistuvat, kun Pihlajalinnan omistama hoivakoti Toiska siirtyy Attendolle liikkeenluovutuksella. Muutos tulee voimaan arviolta 30.11.2025.
Jyväskylän Mattilanpeltoon rakentuu uusi Attendo-koti ikäihmisille30.10.2025 10:18:00 EET | Tiedote
Jyväskylässä Mattilanpellon kaupunginosassa on alkanut lokakuussa uuden Attendo-kodin rakentaminen. 60-paikkainen hoivakoti valmistuu Keljonkadulle suunnitelmien mukaan loppuvuodesta 2026.
Attendo myy lastensuojelupalvelunsa Validialle27.10.2025 12:00:52 EET | Tiedote
Attendo luopuu lastensuojelupalveluistaan ja myy tämän osan liiketoiminnastaan vammaispalveluiden asiantuntijayritys Validialle. Kauppa koskee lastensuojelukoteja ja lastensuojelun perhehoidon palveluita. Sopimus yrityskaupasta allekirjoitettiin 27.10.2025 ja se tulee voimaan 31.10.2025.
Attendo Suomen vuoden 2025 kolmannen vuosineljänneksen tulos: positiivinen kehitys jatkui24.10.2025 09:01:39 EEST | Tiedote
Attendo-konserni on julkaissut tänään 24. lokakuuta vuoden 2025 kolmannen vuosineljänneksen (Q3) tuloksen. Tämä on kooste Attendo Suomen osuudesta konsernin pörssitiedotteesta, joka löytyy osoitteesta: www.attendo.com/en/
Attendo vahvistaa ikäihmisten palveluitaan Hämeenlinnassa: Ikipihlaja Maria siirtyy Pihlajalinnalta osaksi Attendoa22.10.2025 11:00:00 EEST | Tiedote
Attendon ikäihmisten palvelut Kanta-Hämeessä vahvistuvat, kun Pihlajalinnan omistama hoivakoti Ikipihlaja Maria siirtyy Attendolle liikkeenluovutuksella. Muutos tulee voimaan arviolta 31.10.2025.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme