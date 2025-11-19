Silta, taideteos ja teatteri valaistaan Vaasassa oranssiksi: kampanja vastustaa naisiin kohdistuvaa väkivaltaa

Oranssit päivät on vuosittain järjestettävä kampanja naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi. Kampanja alkaa 25.11., kansainvälisenä naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisena päivänä, ja päättyy 10.12., ihmisoikeuksien päivänä.

Vaasassa kampanja näkyy oranssina valaisuna Alskatintien kevyen liikenteen sillalla sekä moottoritien alussa sijaitsevassa, kuvanveistäjä Kirsi Kaulasen De Geer -teoksessa. Silta valaistaan oranssiksi 25.–26.11. ja taideteos 25.11.–2.12. Oranssiksi valaistaan myös Vaasan kaupunginteatteri 22.–30.11.

Kampanjaan liittyen maailmalla on valaistu tunnettuja rakennuksia, kuten Empire State Building ja Egyptin pyramidit. Kampanjan tunnusväri oranssi symboloi toivoa väkivallattomasta tulevaisuudesta.

UN Womenin järjestämä päätapahtuma sekä neulegraffiteja

UN Women Vaasa järjestää Oranssit päivät -kampanjan päätapahtuman Gerby UF -talossa 22.11. klo 12–15. Vaasan kaupungin nuorisopalvelut ja kansalaisopisto Alma osallistuvat myös tapahtumaan.

Vaasan pääkirjaston eteen tulee perinteiseen tapaan neulegraffiteja. Ne ovat esillä kirjaston edessä kasvavissa puissa 25.11.–10.12. Pääkirjastossa on myös aineistonäyttely. Kirjojen ja esitteiden lisäksi näyttelyssä on oransseja kiviä, joita voi ottaa mukaansa ja mahdollisesti jättää johonkin uuteen paikkaan tai pitää itsellään.