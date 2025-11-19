Vaasan kaupunki - Vasa stad

Silta, taideteos ja teatteri valaistaan Vaasassa oranssiksi: kampanja vastustaa naisiin kohdistuvaa väkivaltaa

19.11.2025 10:00:00 EET | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

Jaa

Vaasan kaupunki osallistuu YK:n kansainväliseen Oranssit päivät -kampanjaan, jota vietetään vuosittain naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi. Valaisemme oranssiksi Alskatintien kevyen liikenteen sillan, kaupunginteatterin sekä Kauppapuistikon päässä sijaitsevan De Geer -veistoksen.

Kuva: Vaasan kaupunki / Ilari Rautiainen

Oranssit päivät on vuosittain järjestettävä kampanja naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi. Kampanja alkaa 25.11., kansainvälisenä naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisena päivänä, ja päättyy 10.12., ihmisoikeuksien päivänä.

Vaasassa kampanja näkyy oranssina valaisuna Alskatintien kevyen liikenteen sillalla sekä moottoritien alussa sijaitsevassa, kuvanveistäjä Kirsi Kaulasen De Geer -teoksessa. Silta valaistaan oranssiksi 25.–26.11. ja taideteos 25.11.–2.12. Oranssiksi valaistaan myös Vaasan kaupunginteatteri 22.–30.11.

Kampanjaan liittyen maailmalla on valaistu tunnettuja rakennuksia, kuten Empire State Building ja Egyptin pyramidit. Kampanjan tunnusväri oranssi symboloi toivoa väkivallattomasta tulevaisuudesta.

UN Womenin järjestämä päätapahtuma sekä neulegraffiteja

UN Women Vaasa järjestää Oranssit päivät -kampanjan päätapahtuman Gerby UF -talossa 22.11. klo 12–15. Vaasan kaupungin nuorisopalvelut ja kansalaisopisto Alma osallistuvat myös tapahtumaan.

Vaasan pääkirjaston eteen tulee perinteiseen tapaan neulegraffiteja. Ne ovat esillä kirjaston edessä kasvavissa puissa 25.11.–10.12. Pääkirjastossa on myös aineistonäyttely. Kirjojen ja esitteiden lisäksi näyttelyssä on oransseja kiviä, joita voi ottaa mukaansa ja mahdollisesti jättää johonkin uuteen paikkaan tai pitää itsellään.

Avainsanat

vaasan kaupunkivaasaoranssitpäivät

Yhteyshenkilöt

Koordinaattori Seija Nyqvist, puh. 040 717 3005, seija.nyqvist@vaasa.fi

Kuvat

Kuva: Vaasan kaupunki / Ilari Rautiainen
Lataa

Linkit

Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Vaasan kaupunki - Vasa stad

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye