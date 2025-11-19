Uusi väitöstutkimus selvitti sosiaalisen median sisältöjen sitouttavia tekijöitä

Risqo Wahidin väitöstutkimus paljastaa, miksi jotkut sosiaalisen median sisällöt menestyvät, kun taas toiset epäonnistuvat. Hänen väitöskirjansa osoittaa, että pienet yksityiskohdat sisällön luomisessa, kuten viestin informatiivisuus, äänen käyttö, kieli ja viestissä esiintyvä henkilö, voivat vaikuttaa voimakkaasti kuluttajien reaktioihin.

- Tutkimuksessa analysoitiin 34 Instagramissa ja TikTokissa aktiivisesti esillä olevaa tuotemerkkiä korkeakoulutuksen, elintarvike- ja juomateollisuuden sekä älypuhelinten alalta. Tutkimus osoittaa, että tehokkaat taktiikat vaihtelevat eri alustojen ja toimialojen välillä, sanoo Risqo Wahid.

- Esimerkiksi hauska ja tunnepitoinen sisältö toimii yleensä parhaiten elintarvike- ja juomabrändeille TikTokissa, kun taas informatiivinen sisältö toimii paremmin yliopistoille ja teknologiayrityksille.

Käytännönläheisiä ohjeita yrityksille tehokkaaseen sisältömarkkinointiin sosiaalisessa mediassa

Teorian lisäksi väitöstutkimus tarjoaa käytännönläheisiä ohjeita, milloin ja miten yritysten kannattaa käyttää tehokkaita sisältömarkkinoinnin keinoja sosiaalisessa mediassa.

- Tutkimus osoittaa, että erilaiset sisältömarkkinoinnin elementit - kuten monipuolisten mediaformaattien käyttö, paikallisten ja vieraiden kielten sekoittaminen tai somevaikuttajien mukanaolo - tehoavat eri tavoin eri alustoilla, toimialoilla ja kuluttajakonteksteissa.

Wahidin tutkimus paljastaa, miten erilaiset sisältömarkkinoinnin elementit toimivat erilaisissa olosuhteissa. Näin se auttaa yrityksiä luomaan strategisempaa ja kontekstin paremmin huomioivaa sosiaalisen median sisältöä, joka erottuu nykypäivän ruuhkaisessa digitaalisessa ympäristössä.

KTM Risqo Wahidin markkinoinnin alan väitöskirja ”Content marketing cues for customer engagement on social media” tarkastetaan lauantaina 22.11.2025 klo 12.00 Agoralla auditoriossa 3. Vastaväittäjänä toimii professori Timo Mandler (NEOMA Business School, Ranska) ja kustoksena apulaisprofessori Joel Mero (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuuden kieli on englanti.

Lisätietoja:

Risqo Wahid

risqo.m.wahid@jyu.fi