Hankasalmella pelattu Keno-rivi toi mukavan 100 000 euron voiton
Hankasalmelainen nettipelaaja keräsi viime perjantaina muhkean 100 000 euron voiton.
Kenon poikkeuksellisen onnekas vuosi sai viime perjantaina jatkoa, kun Kenon ilta-arvonta toi 100 000 euron voiton hankasalmelaiselle pelaajalle. Kymppitason voitto tuli 0,50:n euron panoksella, kun pelaajan rivin kaikki 10 numeroa osuivat oikein. Rivi oli pelattu veikkaus.fi:ssä.
- Lämpimät onnittelut Hankasalmelle. Kyseessä oli jo tämän vuoden 45. vähintään 100 000 euron arvoinen voitto Kenosta. Mielenkiinnolla odotellaan, mihin sfääreihin tämä Kenon kaikkien aikojen onnekkain vuosi vielä nouseekaan, sanoo Veikkauksen tiedottaja Minna Sundholm.
Nettipelaajana voittaja saa rahat suoraan pankkitililleen.
Keno on kolme kertaa päivässä arvottava numeroveikkauspeli. Pelissä riville valitaan 2 – 10 pelinumeroa 70 numerosta ja arvonnassa arvotaan 20 numeroa 70:stä. Pelin voittoon vaikuttavat pelirivin numeroiden määrä (kenotaso), valittu panos ja osumien määrä.
|Vuoden 2025 suurimmat voitot Kenosta
|Päivä
|Paikkakunta
|Summa
|1.10.
|Kirkkonummi
|2 750 000,00 €
|24.7.
|Vesanto
|1 400 000,00 €
|11.1.
|Seinäjoki
|1 000 000,00 €
|10.5.
|Lohja
|900 000,00 €
|23.10.
|Muhos
|750 000,00 €
|12.7.
|Tampere
|700 000,00 €
|30.7.
|Helsinki
|500 000,00 €
|11.1.
|Kotka
|500 000,00 €
|23.2.
|Nokia
|500 000,00 €
|4.10.
|Tuusula
|400 000,00 €
|1.10.
|Kirkkonummi
|250 000,00 €
|25.9.
|Janakkala
|250 000,00 €
|13.8.
|Lempäälä
|250 000,00 €
|20.8.
|Ylivieska
|250 000,00 €
|4.7.
|Vantaa
|250 000,00 €
|1.1.
|Kerava
|250 000,00 €
|5.9.
|Riihimäki
|240 000,00 €
|8.11.
|Nivala
|200 000,00 €
|28.9.
|Joensuu
|200 000,00 €
|27.8.
|Kaustinen
|200 000,00 €
|14.7.
|Kangasala
|200 000,00 €
|28.7.
|Uusikaupunki
|200 000,00 €
|23.9.
|Tampere
|200 000,00 €
|2.7.
|Lahti
|200 000,00 €
|18.5.
|Lappajärvi
|200 000,00 €
|19.5.
|Saarijärvi
|200 000,00 €
|1.1.
|Nurmijärvi
|200 000,00 €
|26.3.
|Kannus
|200 000,00 €
|4.5.
|Siikajoki
|200 000,00 €
|26.4.
|Sotkamo
|200 000,00 €
|11.9.
|Tampere
|150 000,00 €
|4.3.
|Mänttä-Vilppula
|120 000,00 €
|2.9.
|Kuopio
|120 000,00 €
|14.11.
|Hankasalmi
|100 000,00 €
|5.11.
|Helsinki
|100 000,00 €
|25.10.
|Järvenpää
|100 000,00 €
|15.10.
|Oulu
|100 000,00 €
|4.10.
|Helsinki
|100 000,00 €
|28.9.
|Ilomantsi
|100 000,00 €
|22.9.
|Lohja
|100 000,00 €
|28.7.
|Tuusula
|100 000,00 €
|18.7.
|Viitasaari
|100 000,00 €
|29.5.
|Hämeenlinna
|100 000,00 €
|4.1.
|Nurmijärvi
|100 000,00 €
|23.2.
|Kotka
|100 000,00 €
