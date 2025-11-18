Humppilan ja Ypäjän terveysasemien palvelut siirtyvät Jokioisten terveysasemalle tammikuussa

Humppilan ja Ypäjän terveysasemien palvelut siirtyvät Jokioisille tammikuussa. Muutos perustuu aluevaltuuston keväällä 2024 tekemään palveluverkkopäätökseen.

Terveysaseman lääkärin ja hoitajan palvelut siirtyvät 12. tammikuuta alkaen Jokioisten terveysasemalle (Keskuskatu 25). Viimeiset vastaanottoajat ovat Humppilassa 19. joulukuuta ja Ypäjällä 15. joulukuuta. Vuodenvaihteen pyhien sulun ja muuton aikana (22.12.-11.1.) asiakkaat ohjataan Jokioisten terveysasemalle ja Forssan pääterveysasemalla.

Aikuisneuvonnan terveydenhoitajan vastaanotto on 12. tammikuuta alkaen Forssan pääterveysasemalla (Urheilukentänkatu 2).

Suun terveydenhuolto säilyy Humppilan ja Ypäjän terveysasemilla.

Humppilan neuvolapalvelut tarjotaan 1.1. alkaen Forssan neuvolassa (Kujalankatu 3, 2.krs) ja Ypäjän neuvolapalvelut tarjotaan 1.1. alkaen Jokioisten neuvolassa (Keskuskatu 25).

Laboratoriopalvelut järjestetään muissa Fimlabin toimipisteissä. Valitse lähin tai sinulle sopivin toimipiste aikaa varatessasi. Viimeiset laboratoriopäivät ovat Ypäjällä 15. joulukuuta ja Humppilassa 16. joulukuuta.

Hoidontarpeen arvioinnin jälkeen sinulle varataan vastaanottoaika toimipisteeseen, jossa on vapaita aikoja – tämä voi olla myös muu kuin yllä mainittu toimipiste. Lähipalvelun tarve arvioidaan hoidontarpeen arvioinnin yhteydessä asiakaskohtaisesti.

Näin asioit jatkossa

Kiireettömän hoidon ajanvaraus ja neuvonta on numerossa 03 629 6629 maanantaista perjantaihin klo 10-14. Soita sinne, jos kysymyksesi tai asiasi on uusi tai et ole aiemmin asioinut perusterveydenhuollossa.

Jos sinulla taas on jo olemassa oleva hoitosuhde, ota yhteys omaan tiimiisi. Humppilan ja Ypäjän yhteinen tiiminumero säilyy. Yhteystiedot löydät Kiireetön hoito terveysasemilla - Oma Häme

Voit hoitaa terveysasioitasi myös Oma Häme -mobiilisovelluksen kautta tai kirjautua sairaanhoitaja-chatiin sivun oikeasta alalaidasta. Chat on avoinna ma–pe klo 8–20. Lisätietoa chat-palveluista

Jos tarvitset kiireellistä hoitoa, soita kiireellisen hoidon ensilinjaan, Päivystysapu 116 117. Numero on avoinna ympäri vuorokauden.

Neuvolaan saat yhteyden soittamalla Äitiys- ja lastenneuvolan Ensilinjaan 03 629 6200. Voit myös asioida neuvola-chatin kautta. Molemmat ovat avoinna ma, ke ja to klo 08–15, ti ja pe klo 08–12.

Kiireettömän suun terveydenhuollon ajanvaraus toimii numerossa 03 629 6301 ma-pe klo 08–15.

Miksi muutos tehdään?

Muutos perustuu aluevaltuuston keväällä 2024 tekemään palveluverkkopäätökseen. Silloin päätettiin, että Oma Häme tarjoaa sosiaali- ja terveyspalveluja laajasti kolmessa palvelukeskuksessa Forssassa, Hämeenlinnassa ja Riihimäellä.

Näiden lisäksi perustetaan yhdeksän palvelupistettä, jotka sijaitsevat Jokioisissa, Hauholla (Hämeenlinna), Kalvolassa (Hämeenlinna), Lammilla (Hämeenlinna), Lopella, Oitissa (Hausjärvi), Parolassa (Hattula), Tervakoskella (Janakkala) ja Turengissa (Janakkala).

Muutoksia tarvitaan, jotta yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut pystytään turvaamaan nykyisellä rahoituksella.

Lisätietoja medialle: Tiina Merivuori, perusterveydenhuollon avopalveluiden tulosaluejohtaja

p. 040 662 9033 (sovithan haastattelujasta etukäteen tekstiviestillä) tiina.merivuori@omahame.fi