Humppilan ja Ypäjän terveysasemien palvelut siirtyvät Jokioisten terveysasemalle tammikuussa
Humppilan ja Ypäjän terveysasemien palvelut siirtyvät Jokioisille tammikuussa. Muutos perustuu aluevaltuuston keväällä 2024 tekemään palveluverkkopäätökseen.
- Terveysaseman lääkärin ja hoitajan palvelut siirtyvät 12. tammikuuta alkaen Jokioisten terveysasemalle (Keskuskatu 25). Viimeiset vastaanottoajat ovat Humppilassa 19. joulukuuta ja Ypäjällä 15. joulukuuta. Vuodenvaihteen pyhien sulun ja muuton aikana (22.12.-11.1.) asiakkaat ohjataan Jokioisten terveysasemalle ja Forssan pääterveysasemalla.
- Aikuisneuvonnan terveydenhoitajan vastaanotto on 12. tammikuuta alkaen Forssan pääterveysasemalla (Urheilukentänkatu 2).
- Suun terveydenhuolto säilyy Humppilan ja Ypäjän terveysasemilla.
- Humppilan neuvolapalvelut tarjotaan 1.1. alkaen Forssan neuvolassa (Kujalankatu 3, 2.krs) ja Ypäjän neuvolapalvelut tarjotaan 1.1. alkaen Jokioisten neuvolassa (Keskuskatu 25).
- Laboratoriopalvelut järjestetään muissa Fimlabin toimipisteissä. Valitse lähin tai sinulle sopivin toimipiste aikaa varatessasi. Viimeiset laboratoriopäivät ovat Ypäjällä 15. joulukuuta ja Humppilassa 16. joulukuuta.
Hoidontarpeen arvioinnin jälkeen sinulle varataan vastaanottoaika toimipisteeseen, jossa on vapaita aikoja – tämä voi olla myös muu kuin yllä mainittu toimipiste. Lähipalvelun tarve arvioidaan hoidontarpeen arvioinnin yhteydessä asiakaskohtaisesti.
Näin asioit jatkossa
Kiireettömän hoidon ajanvaraus ja neuvonta on numerossa 03 629 6629 maanantaista perjantaihin klo 10-14. Soita sinne, jos kysymyksesi tai asiasi on uusi tai et ole aiemmin asioinut perusterveydenhuollossa.
Jos sinulla taas on jo olemassa oleva hoitosuhde, ota yhteys omaan tiimiisi. Humppilan ja Ypäjän yhteinen tiiminumero säilyy. Yhteystiedot löydät Kiireetön hoito terveysasemilla - Oma Häme
Voit hoitaa terveysasioitasi myös Oma Häme -mobiilisovelluksen kautta tai kirjautua sairaanhoitaja-chatiin sivun oikeasta alalaidasta. Chat on avoinna ma–pe klo 8–20. Lisätietoa chat-palveluista
Jos tarvitset kiireellistä hoitoa, soita kiireellisen hoidon ensilinjaan, Päivystysapu 116 117. Numero on avoinna ympäri vuorokauden.
Neuvolaan saat yhteyden soittamalla Äitiys- ja lastenneuvolan Ensilinjaan 03 629 6200. Voit myös asioida neuvola-chatin kautta. Molemmat ovat avoinna ma, ke ja to klo 08–15, ti ja pe klo 08–12.
Kiireettömän suun terveydenhuollon ajanvaraus toimii numerossa 03 629 6301 ma-pe klo 08–15.
Miksi muutos tehdään?
Muutos perustuu aluevaltuuston keväällä 2024 tekemään palveluverkkopäätökseen. Silloin päätettiin, että Oma Häme tarjoaa sosiaali- ja terveyspalveluja laajasti kolmessa palvelukeskuksessa Forssassa, Hämeenlinnassa ja Riihimäellä.
Näiden lisäksi perustetaan yhdeksän palvelupistettä, jotka sijaitsevat Jokioisissa, Hauholla (Hämeenlinna), Kalvolassa (Hämeenlinna), Lammilla (Hämeenlinna), Lopella, Oitissa (Hausjärvi), Parolassa (Hattula), Tervakoskella (Janakkala) ja Turengissa (Janakkala).
Muutoksia tarvitaan, jotta yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut pystytään turvaamaan nykyisellä rahoituksella.
Lisätietoja medialle: Tiina Merivuori, perusterveydenhuollon avopalveluiden tulosaluejohtaja
p. 040 662 9033 (sovithan haastattelujasta etukäteen tekstiviestillä) tiina.merivuori@omahame.fi
Avainsanat
Lue lisää julkaisijalta Oma Häme
Aluehallitus käsitteli strategisten tavoitteiden toteumaa ja lakisääteisten palvelujen saatavuutta18.11.2025 16:40:34 EET | Uutinen
Maanantaina 17. marraskuuta koolla ollut aluehallitus käsitteli strategisten tavoitteiden toteumaa ja lakisääteisten palvelujen saatavuutta, talousasioita sekä Ahveniston sairaalahankkeen etenemistä. Kokouksessa käsiteltiin hyvinvointialueen tilinpäätösennustetta tammi-syyskuulta, jonka aluehallitus merkitsi tiedoksi. Tilinpäätösennuste syyskuun toteuman perusteella on 18,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen, mikä on 10,2 miljoonaa euroa talousarviota heikompi ja 19,1 miljoonaa euroa kesäkuun ennustetta heikompi. Hyvinvointialueen tulos tammi–syyskuulta oli 21,2 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Toimintatuottojen arvioidaan jäävän 4,1 miljoonaa euroa alle talousarvion ja toimintakulujen ennustetaan ylittävän talousarvion 8,1 miljoonalla eurolla, erityisesti palvelujen ostojen noustessa. Konserni- ja tukipalveluiden toimintakate on ylittymässä 3,6 miljoonalla eurolla erityisesti ICT-kulujen sekä talous- ja HR-järjestelmien päällekkäisyyksien vuoksi. Terveydenhuollon toimintakate on ylittymässä 5,
Työhyvinvointikysely 2025: Oma Hämeen tulokset myönteisiä, vaikka muutosten tahti kuormittaa18.11.2025 09:46:18 EET | Tiedote
Työterveyslaitoksen julkaisema Hyvinvointialueiden työhyvinvointitutkimus 2025 osoittaa, että Kanta-Hämeen hyvinvointialueen henkilöstö kokee työnsä pääosin mielekkääksi ja merkitykselliseksi.
Nuorisoerityinen rikososaaminen vahvistuu Oma Hämeessä – henkilöstön perehdytys ja valmennukset käynnistyvät17.11.2025 11:41:23 EET | Tiedote
Kanta-Hämeessä panostetaan vakavia tai toistuvasti rikoksia tehneiden nuorten auttamiseen. Nuorisoerityinen rikososaaminen Kanta-Hämeessä -hankkeessa kehitetään vaikuttavaa tukitoimintamallia pääasiassa alaikäisille nuorille. Hanke toteutetaan oikeusministeriön erityisavustuksella ja se jatkuu maaliskuuhun 2026 saakka. Vastaavia hankkeita toteutetaan myös muualla Suomessa. Tämän vuoden aikana hankkeessa on valmisteltu perehdytystä sekä valmennusta, jotka nyt käynnistyvät Oma Hämeen henkilöstölle. Hankkeella halutaan syventää rikoksia tekevien nuorten kanssa työskentelevien osaamista. Lisäksi hyvinvointialueen sisälle rakennetaan parhaillaan NERO-verkostoa, jossa sote-ammattilaiset saavat työskentelyynsä tukea toisiltaan sekä hankkeen asiantuntijoilta. Lisäksi verkostoon liitetään muita toimijoita, joiden osaamista tarvitaan nuoren elämäntilanteen kokonaisvaltaisessa tukemisessa. – NERO-toimintamalli perustuu tutkitun tiedon hyödyntämiseen. Jokainen nuori on erityinen omana itsenään, em
Aluehallitusten puheenjohtajat kokoontuivat Hämeenlinnassa – keskusteluissa esillä rahoitus ja palvelujen kehittäminen17.11.2025 10:27:35 EET | Tiedote
Hyvinvointialueiden aluehallitusten puheenjohtajat kokoontuivat Hämeenlinnassa 13.–14. marraskuuta Kanta-Hämeen hyvinvointialueen isännöimässä tapaamisessa. Kaksipäiväinen tilaisuus kokosi yhteen 12 aluehallituksen puheenjohtajaa vaihtamaan näkemyksiään hyvinvointialueiden tulevaisuudesta. Ministeriöiden edustajat ovat mukana tapaamisissa, joita aluehallitusten puheenjohtajat järjestävät säännöllisesti eri puolilla Suomea. Hämeenlinnan jälkeen puheenjohtajat kokoontuvat seuraavaksi tammikuussa Pirkanmaan hyvinvointialueella. Puheenjohtaja tutustuivat Hämeenlinnan vierailunsa aikana keväällä käyttöönotettavaan Ahveniston sairaalaan. Assi korvaa nykyisen keskussairaalan toiminnot ja tarjoaa erikoissairaanhoitoa koko Kanta-Hämeen alueen asukkaille. Oma Häme vastaanotti sairaalan syyskuussa rakentamisesta vastanneelta allianssilta, ja parhaillaan Assia kalustetaan ja valmistellaan asiakkaita varten. Assi on suunniteltu tukemaan sekä potilaiden hyvää hoitoa että 1 700 työntekijän sujuvaa ty
Ikäihmisten palveluiden lokakuun laskujen mukana vääriä ja vajaita liitteitä14.11.2025 16:34:49 EET | Uutinen
Kanta-Hämeen hyvinvointialueelta on lähtenyt asiakkaille laskujen mukana postia, joissa on väärä saate ja/tai liite. Lasku itsessään on oikein.
