Miljoonat broilerit ovat niin sairaita, että ne eivät kelpaa ruuaksi

Animalia-media selvitti broilereiden hylkäyksiin liittyviä tilastoja Ruokavirastosta. Ruokaviraston mukaan vuoden 2024 lihantarkastuksissa hylättiin 3,75 miljoonaa lihabroileria ja 160 000 broileriemoa eli yhteensä 3,9 miljoonaa lintuyksilöä.

”Hylättyjen broilereiden määrä kertoo siitä, mitä teollistunut broilerintuotanto on. Suljettujen ovien takana kasvatetaan kymmeniä miljoonia tuntevia eläimiä, jotka kärsivät sairauksista, jotta ihmiset saisivat syödä halpaa kanaa. Lopulta miljoonat linnut hylätään, koska niiden jalostus ja kasvatustapa aiheuttaa niille esimerkiksi iho- ja niveltulehduksia, joita ihmiset eivät halua lautaselleen”, Animalian erityisasiantuntija Tiina Ollila sanoo.

Kauppojen hyllyille päätyy myös tulehtunutta lihaa

Yleisimmät lihabroilereita koskevat löydökset ovat ihon tulehduksia, kuten dermatiittia, selluliittia, flegmonia tai paiseita. Lisäksi yleisiä hylkäyssyitä ovat muun muassa vesipöhö ja ruumiinontelon muutokset.

Selluliitti on tulehdusreaktio, joka näkyy nahan kellertävänä paksuuntumana. Nahan alla on tulehdusta, plakkia, verestystä ja nestettä. Vesipöhö tarkoittaa hapen puutetta elimistössä. Vesipöhöstä kärsivän linnun vatsaonteloon kertyy oljenväristä nestettä ja fibriinikertymiä.

”Kaikkia sairauksia ei tietenkään teurastamoissa voida havaita, sillä tarkastukset tehdään nopeasti liikkuvalla linjastolla. Nämä sairaudet ovat kuitenkin täysin arkipäivää eläimille broilerintuotannossa ja ne aiheuttavat broilereille esimerkiksi hengitysvaikeuksia, kipua ja liikkumisvaikeuksia. Lihantarkastuksesta pääsee myös läpi lintuja, joilla on ollut tulehduksia”, Ollila kertoo.

Vuonna 2024 Naapurin maalaiskanan broilereista hylättiin lähes 3 prosenttia, HKFoodsin broilereista yli 3 prosenttia ja Atrian broilereista yli 4 prosenttia. Atrialla oli myös eniten itsestään kuolleita lintuja ja eniten vesipöhöä ja ihon tulehduksia. Itsestään kuoleminen tarkoittaa, että lintu kuolee esimerkiksi nälkään, sydänongelmiin tai lämpöstressiin.

Eri viranomaisten tilastot ristiriitaisia

Animalia-media vertaili myös broilereiden teurastusmääriä ja lihaksi hyväksyttyjen lintujen määriä Ruokavirastolta ja Luonnonvarakeskuksesta. Selvityksessä paljastui, että virastojen tilastoissa on huomattavia eroja. Ihmisravinnoksi hyväksytyissä broilereissa on virastojen välillä 1,6 miljoonan broilerin ero.

Ruokaviraston mukaan lihantarkastuksessa hyväksyttiin 78 miljoonan yksilön lihat. Luonnonvarakeskuksen tilasto puolestaan sanoo, että lihaksi hyväksyttyjä broilereita teurastettiin 79,65 miljoonaa yksilöä.