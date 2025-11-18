Kela kokeilee hintakattoa vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen puheterapian hankinnassa vuonna 2026
Läs meddelandet på svenska (fpa.fi).
Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapioiden hankinta uudistuu vuonna 2026. Aiemmin kerrottujen muutosten lisäksi Kela kokeilee puheterapian hankinnassa hintakattoa. Kokeilun tavoitteena on hillitä kustannusten kasvua ja varmistaa palvelujen kohtuullinen hinnoittelu. Kela järjestää kirjallisen markkinavuoropuhelun puheterapian palveluntuottajille vuoden 2025 aikana.
Kela kilpailuttaa kaikki vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapiat vuonna 2026. Uusien sopimusten mukaiset palvelut alkavat 1.1.2027. Kela on aiemmin kertonut kilpailutukseen tulevista uudistuksista: vuoden 2026 kilpailutuksessa palvelun laatu on kuvattu kokonaisuudessaan palvelukuvauksessa ja matkakorvausten maksaminen muuttuu. Lisäksi ryhmäterapiat päättyvät 31.12.2025, mutta ryhmäkäynnit ovat mahdollisia osana yksilöterapioita 1.1.2027 alkaen. Uudistusten tavoitteena on edistää terapioiden saatavuutta, helpottaa palveluntuottajien osallistumista hankintaan ja lisätä joustavuutta palvelun tuottamiseen sopimuskauden aikana.
Näiden uudistusten lisäksi puheterapian kilpailutuksessa kokeillaan hintakattoa eli puheterapialle määritellään tarjottava enimmäishinta vuoden 2026 kilpailutuksessa. Kela ilmoittaa enimmäishinnan kilpailutuksen alkaessa.
Kela järjestää vuoden 2025 aikana hintakattoa koskevan markkinavuoropuhelun puheterapian palveluntuottajille. Markkinavuoropuhelu käydään kirjallisena ja luottamuksellisena menettelynä.
Hintakatto hillitsee puheterapian kustannusten kasvua
Hintakaton kokeilun taustalla on tarve hillitä terapioiden kustannusten kasvua ja varmistaa palvelujen kohtuullinen hinnoittelu.
Puheterapia on vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen suurin terapiamuoto sekä asiakasmäärissä että kustannuksissa. Vuonna 2024 Kela järjesti puheterapiaa 17 465 asiakkaalle, mikä on noin 36 % kaikista vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapioiden asiakkaista. Kela korvasi puheterapian kustannuksia vuonna 2024 noin 97 miljoonaa euroa. Kaikkiaan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapioiden kustannuksia korvattiin noin 281 miljoonaa euroa.
Puheterapian hinnat ovat viime vuosina vaihdelleet huomattavasti. Vuonna 2024 korkeimmillaan 45 minuutin terapiakäynnin hinta oli 208 euroa ja alimmillaan 90 euroa. Hinnat ovat nousseet korkeiksi erityisesti alueilla, joilla palveluntarjoajia on vähän.
Myös Kuluttaja- ja kilpailuvirasto (KKV) on tuonut esille puheterapian korkeat kustannukset verrattuna esimerkiksi fysioterapian kustannuksiin. KKV tukee hintakaton kokeilua puheterapiassa.
Lue lisää
Kela uudistaa vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapioiden hankintaa ja edistää terapioiden saatavuutta (Kelan tiedote 22.9.2024)
Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen ryhmäterapiat päättyvät vuoden 2025 lopussa (Kelan tiedote 12.11.2024)
Ryhmäkäynnit ovat jatkossa mahdollisia osana vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapioita (Kelan tiedote 10.3.2025)
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mikko ToivanenOsaamiskeskuksen päällikköKelaPuh:020 634 3996etunimi.sukunimi@kela.fi
Johanna RouvinenProjektipäällikköKelaPuh:050 562 3989etunimi.sukunimi@kela.fi
Kelan viestintäKelan viestinnän mediapuhelin palvelee arkisin klo 9–16. Numerossa ohjaamme haastattelupyyntöjä asiantuntijoillemme. Voit jättää haastattelupyynnön myös sähköpostitse.Puh:020 634 7745viestinta@kela.fi
Kansaneläkelaitos (Kela) hoitaa Suomen sosiaaliturvaan kuuluvien perusturvaa eri elämäntilanteissa.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kela/FPA
FPA:s fullmäktige fortsätter diskussionen om riktlinjerna för ar-bete på kontoret och ledarskapet vid FPA i slutet av november18.11.2025 18:42:26 EET | Pressmeddelande
Under sitt möte förde FPA:s fullmäktige en kort diskussion om FPA:s nya riktlinjer för arbete på kontoret och om generaldirektören. Fullmäktige beslutade att ordna ett separat möte om det här i slutet av november.
Kelan valtuutetut jatkavat keskustelua lähityön linjauksista ja johtamisesta marraskuun lopussa18.11.2025 18:42:26 EET | Tiedote
Kelan valtuutetut kävivät kokouksessaan lyhyen keskustelun Kelan uusista lähityön linjauksista ja pääjohtajasta. Valtuutetut päättivät järjestää aiheesta erillisen kokouksen marraskuun lopussa.
Regeringen föreslår att moderskapsunderstödet höjs – värdet 210 euro från 1.4.202618.11.2025 08:54:11 EET | Pressmeddelande
Regeringen har föreslagit en höjning av moderskapsunderstödet som en del av budgetpropositionen för 2026. Om riksdagen godkänner förslaget är moderskapsunderstödets värde 40 euro högre än tidigare från och med 1.4.2026.
Hallitus esittää korotusta äitiysavustukseen – avustuksen arvo olisi 210 euroa 1.4.2026 alkaen18.11.2025 08:54:11 EET | Tiedote
Läs meddelandet på svenska (fpa.fi). Pressrelease in English (kela.fi). Hallitus on ehdottanut äitiysavustukseen korotusta osana valtion talousarvioesitystä vuodelle 2026. Jos eduskunta hyväksyy ehdotuksen, äitiysavustus on 1.4.2026 alkaen 40 euroa aiempaa suurempi.
Government proposes an increase to the maternity grant – to be valued at EUR 210 as of 1 April 202618.11.2025 08:54:11 EET | Press release
The Government has proposed an increase to the maternity grant as part of the Government budget proposal for 2026. If Parliament approves the proposal, the maternity grant will increase by EUR 40 as of 1 April 2026.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme