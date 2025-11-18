Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos tiedottaa keskisuuresta liikenneonnettomuudesta ysitiellä Jyväskylässä. Kolmen auton onnettomuus aiheuttaa arviolta tunnin liikennehaitan. Yksi henkilö loukkaantunut, ja liikennettä ohjataan vuorotellen.
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 18.11.2025
Onnettomuustiedote(liikenneonnettomuus, keskisuuri, ysitie, Jyväskylä)
3 ha onnettomuus korpilahdella. 1 henkilöauto ajautui osittain rantaveteen ja 2 ajoneuvoa tiellä. Liikennettä ohjataan toista kaistaa pitkin, onnettomuuden raivaustyöt käynnissä ja liikenteelle arviolta tunnin verran haittaa. Osallisia yhteensä 7 henkilöä, joista 1 loukkaantunut.
Seuraava tiedote pelastus- ja raivaustoimien antaessa myöten.
Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
