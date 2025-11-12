Helsingin Joulunavaus lauantaina 22.11.2025
Helsingin joulunavauksen historia on täynnä lumoavaa tunnelmaa ja valon juhlaa, joka on kietoutunut kaupungin sydämeen jo vuosikymmenten ajan.
Suomen suurin Joulunavaustapahtuma avaa valtakunnallisen joulukauden upeasti perinteisin menoin. Tällä kertaa paraati on jopa aiempaa näyttävämpi hahmoineen, valoineen ja äänineen, jotka näkyvät kymmentuhatpäiselle yleisölle entistä paremmin.
Uutuutena mainittakoon, että Kaartin soittokunnan Seremonia-torvisoittoryhmä kajauttaa ennen paraatin liikkeellelähtöä juhlalliset lähtöfanfaarit. Mukana kulkueessa myös ensimmäistä kertaa paraatitytöt, jotka marssivat Kaartin soittokunnan rumpuryhmän mukana.
Paraatikulkue sytyttää Aleksin valot klo 16 alkaen
Paraati lähtee liikkeelle Senaatintorin kupeesta noin kello 16 ja kulkee Aleksanterinkatua pitkin Mannerheimintielle, josta se jatkaa Pohjoisesplanadia pitkin Unioninkadulle ja päättyen sieltä takaisin Senaatintorille. Paraatin kokonaiskiertoaika on noin tunti.
Aleksanterinkadun jouluvalot syttyvät asteittain jouluparaatin edetessä, ota siis ajoissa hyvä paikka kadun varrelta ja tule mukaan nauttimaan taianomaisesta tunnelmasta!
Huom. Aleksanterinkadulla on rakennustyömaahankkeita, jotka voivat kaventaa yleisön tilaa kadun varrella, tämän takia yleisöä pyydetäänkin sijoittumaan mahdollisesti Kolmen Sepän -aukiolle tai Pohjoisesplanadin varrelle, jossa on enemmän tilaa nähdä paraatin loistoa.
Helsingin Joulunavauksen paraatissa näet lukuisia iloisia hahmoja, eläimiä sekä tanssiryhmiä. Paraatia johtaa pormestari Sazonov, jonka lisäksi paraatissa nähdään joulun odotetuin vieras Korvatunturilta.
Paraatissa mukana myös uusia näyttäviä maskotteja ja eläinhahmoja kuten TipTop Walkers, Twins Takalo -eläinhahmot, sekä tanssiryhminä mm. Tanssipiste Loiste, Papagaio ja Tanssikoulu DCA. Lisäksi sirkusteemaa tuovat mukanaan Sairaalaklovnit ja Circus Helsingin hahmot. Unohtamatta kymmeniä hännänheiluttajia. Toki mukana paraatissa ovat tutut museopaloautot sekä Sinebrychoffin panimohevoset vaunuineen.
Keskuskatu muuntuu jälleen Hyväntekeväisyyskaduksi, jonka varrelta löydät mm. We4Youn ja Pelastusarmeijan hyväntekeväisyyspisteet sekä Lasten lelunkeräyspisteen, jossa kerätään lelulahjoituksia, jotka Hope ry toimittaa apua tarvitseville perheille jouluksi perille.
Hyväntekeväisyyskatu on avoinna lauantaina 22.11. klo 12–18:
• We4You
• Pelastusarmeija
• Lelunkeräyspiste
Hyväntekeväisyyskadun ohjelmaa:
• Tanssikoulu DCA esiintyy klo 14.30 ja 17.30
• Twins Takalo meet&greet klo 17.30–18.00
• TipTop Walkers meet&greet klo 17.30–18.00
Lasten Lelunkeräyspiste:
Avoinna la 22.11. klo 12–18
Tuo käytetty tai uusi lelu ilahduttamaan vähävaraisten perheiden joulua. Lelut toimitetaan Hope Pääkaupunkiseudun toimesta apua tarvitseville perheille.
Joulu saapuu Helsinkiin, tuoden valoa ja iloa mukanaan – Tervetuloa kokemaan jouluntaikaa Helsingin sydämessä!
Helsingin ydinkeskustaa valaisevaa jouluvaloperinnettä sekä Joulunavausta on luotsannut Helsingin City Markkinointi ry jo 30 vuoden ajan.
Krista ÖstmanHelsinki City Markkinointi ryPuh:0452781278krista.ostman@helsinkicity.fi
Helsingin Joulunavaus -tapahtumaa valoineen ja paraatikulkueineen tuottaa ydinkeskustayhdistys Helsingin City Markkinointi ry, joka on koordinoinut tapahtumaa jo lähes 30 vuoden ajan. Alueen kiinteistöomistajat, isot toimijat ja Helsingin kaupunki mahdollistavat kaupunkilaisille tämän jokavuotisen tapahtuman. Helsinki City Markkinointi ry on myös ydinkeskustan näyttävien jouluvalojen mahdollistajina yhdessä Helsingin kaupungin kanssa.
