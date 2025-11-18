Maanantaina 17. marraskuuta koolla ollut aluehallitus käsitteli strategisten tavoitteiden toteumaa ja lakisääteisten palvelujen saatavuutta, talousasioita sekä Ahveniston sairaalahankkeen etenemistä.

Kokouksessa käsiteltiin hyvinvointialueen tilinpäätösennustetta tammi-syyskuulta, jonka aluehallitus merkitsi tiedoksi. Tilinpäätösennuste syyskuun toteuman perusteella on 18,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen, mikä on 10,2 miljoonaa euroa talousarviota heikompi ja 19,1 miljoonaa euroa kesäkuun ennustetta heikompi.

Hyvinvointialueen tulos tammi–syyskuulta oli 21,2 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Toimintatuottojen arvioidaan jäävän 4,1 miljoonaa euroa alle talousarvion ja toimintakulujen ennustetaan ylittävän talousarvion 8,1 miljoonalla eurolla, erityisesti palvelujen ostojen noustessa.

Konserni- ja tukipalveluiden toimintakate on ylittymässä 3,6 miljoonalla eurolla erityisesti ICT-kulujen sekä talous- ja HR-järjestelmien päällekkäisyyksien vuoksi. Terveydenhuollon toimintakate on ylittymässä 5,7 miljoonalla työvoiman vuokrauksen, lääkäripalveluiden ja tukipalveluiden kasvaneiden kulujen vuoksi. Perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluiden ylitys, 6,9 miljoonaa johtuu pitkälti vammaispalveluiden kasvaneesta palvelutarpeesta ja ostopalveluista. Ikäihmisten palveluissa kuluja ovat nostaneet kotihoito ja ulkoisen työvoiman käyttö.

Asiakkaiden ensikontaktin sujuvoittamisessa on onnistuttu

Aluehallitus sai katsauksen hyvinvointialueen viidestä valtuustotason sitovasta strategisesta tavoitteesta vuodelle 2025 sekä palveluiden lakisääteisten käsittelyaikojen, palveluihin pääsyn ja henkilöstömitoitusten toteutumisesta.

Aluevaltuusto on asettanut Oma Hämeen palveluille vuodelle 2025 viisi strategista tavoitetta OKR-mallin mukaisesti. Hyvinvointialueen käyttämässä OKR-mallissa (objectives and key results) kuuluvat toimiala- ja tulosaluekohtaiset tavoitteet. Malliin kuuluvat myös avaintulokset, joiden kautta seurataan ja mitataan tavoitteiden toteutumista.

Aluehallitukselle esitellyn raportoinnin perusteella ensikontaktin sujuvoittamiseen liittyvä tavoite on edennyt parhaiten. Tavoitteena on ollut, että asiakas saa helposti yhteyden ja ratkaisun ensikontaktilla. Tämä tavoite on kehittynyt odotetusti ja sen avaintulokset ovat ylittäneet tavoitetasot. Sen sijaan monialaiseen asiakkuuteen liittyvät tavoitteet etenevät hitaammin. Niissä keskeistä on asiakkaiden ohjaaminen oikeisiin palveluihin ja riskien ennakointi. Monialaisen yhteistyön jalkautus vaatii Oma Hämeessä edelleen vahvistamista.

Henkilöstön osaamisen ohjaamisen tavoitteessa on havaittavissa ristiriitaista kehitystä. Asiakastarve ohjaa henkilöstön osaamista, kuten on tarkoitus, mutta henkilöstön onnistumiskeskustelujen määrä on jäänyt odotettua pienemmäksi. Lisäksi raportista selviää, että tuottavuustavoitteessa edistystä, mutta myös haasteita. Talouden muutosohjelmat eivät näytä toteutuvan täysimääräisesti, mutta toimintakatteen kehitys on kuitenkin parantunut.

Assin valmistelut etenevät suunnitellusti

Aluehallitus sai lisäksi katsauksen Ahveniston sairaalahankkeen etenemisestä kolmannen kvartaalin ajalta. Raportissa seurataan muun muassa Assin suunnittelua, valvontaa, muutosten ja riskien hallintaa sekä kustannusten kehitystä.

Oma Häme on jo vastaanottanut sairaalan syyskuussa rakentamisesta vastanneelta allianssilta. Parhaillaan Assia kalustetaan ja valmistellaan asiakkaita varten. Heinä-syyskuuta koskevassa raportissa todetaan muun muassa, että talotekniikan koekäytössä ja laaduntarkastuksissa esiin tulleet havainnot ja poikkeamat on saatu hyvin korjattua.

Aluehallitus palautti esityslistalta takaisin valmisteluun toimenpidealoitteeseen tehdyn vastauksen, joka koskee Ikäihmisten lyhytaikaista palveluasumista. Muut asiat hyväksyttiin esityslistan mukaisesti. Seuraava kokous on 24. marraskuuta.

Aluehallituksen 17.11.2025 kokouksen esityslista