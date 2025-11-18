Aluehallitus käsitteli strategisten tavoitteiden toteumaa ja lakisääteisten palvelujen saatavuutta
Maanantaina 17. marraskuuta koolla ollut aluehallitus käsitteli strategisten tavoitteiden toteumaa ja lakisääteisten palvelujen saatavuutta, talousasioita sekä Ahveniston sairaalahankkeen etenemistä.
Kokouksessa käsiteltiin hyvinvointialueen tilinpäätösennustetta tammi-syyskuulta, jonka aluehallitus merkitsi tiedoksi. Tilinpäätösennuste syyskuun toteuman perusteella on 18,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen, mikä on 10,2 miljoonaa euroa talousarviota heikompi ja 19,1 miljoonaa euroa kesäkuun ennustetta heikompi.
Hyvinvointialueen tulos tammi–syyskuulta oli 21,2 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Toimintatuottojen arvioidaan jäävän 4,1 miljoonaa euroa alle talousarvion ja toimintakulujen ennustetaan ylittävän talousarvion 8,1 miljoonalla eurolla, erityisesti palvelujen ostojen noustessa.
Konserni- ja tukipalveluiden toimintakate on ylittymässä 3,6 miljoonalla eurolla erityisesti ICT-kulujen sekä talous- ja HR-järjestelmien päällekkäisyyksien vuoksi. Terveydenhuollon toimintakate on ylittymässä 5,7 miljoonalla työvoiman vuokrauksen, lääkäripalveluiden ja tukipalveluiden kasvaneiden kulujen vuoksi. Perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluiden ylitys, 6,9 miljoonaa johtuu pitkälti vammaispalveluiden kasvaneesta palvelutarpeesta ja ostopalveluista. Ikäihmisten palveluissa kuluja ovat nostaneet kotihoito ja ulkoisen työvoiman käyttö.
Asiakkaiden ensikontaktin sujuvoittamisessa on onnistuttu
Aluehallitus sai katsauksen hyvinvointialueen viidestä valtuustotason sitovasta strategisesta tavoitteesta vuodelle 2025 sekä palveluiden lakisääteisten käsittelyaikojen, palveluihin pääsyn ja henkilöstömitoitusten toteutumisesta.
Aluevaltuusto on asettanut Oma Hämeen palveluille vuodelle 2025 viisi strategista tavoitetta OKR-mallin mukaisesti. Hyvinvointialueen käyttämässä OKR-mallissa (objectives and key results) kuuluvat toimiala- ja tulosaluekohtaiset tavoitteet. Malliin kuuluvat myös avaintulokset, joiden kautta seurataan ja mitataan tavoitteiden toteutumista.
Aluehallitukselle esitellyn raportoinnin perusteella ensikontaktin sujuvoittamiseen liittyvä tavoite on edennyt parhaiten. Tavoitteena on ollut, että asiakas saa helposti yhteyden ja ratkaisun ensikontaktilla. Tämä tavoite on kehittynyt odotetusti ja sen avaintulokset ovat ylittäneet tavoitetasot. Sen sijaan monialaiseen asiakkuuteen liittyvät tavoitteet etenevät hitaammin. Niissä keskeistä on asiakkaiden ohjaaminen oikeisiin palveluihin ja riskien ennakointi. Monialaisen yhteistyön jalkautus vaatii Oma Hämeessä edelleen vahvistamista.
Henkilöstön osaamisen ohjaamisen tavoitteessa on havaittavissa ristiriitaista kehitystä. Asiakastarve ohjaa henkilöstön osaamista, kuten on tarkoitus, mutta henkilöstön onnistumiskeskustelujen määrä on jäänyt odotettua pienemmäksi. Lisäksi raportista selviää, että tuottavuustavoitteessa edistystä, mutta myös haasteita. Talouden muutosohjelmat eivät näytä toteutuvan täysimääräisesti, mutta toimintakatteen kehitys on kuitenkin parantunut.
Assin valmistelut etenevät suunnitellusti
Aluehallitus sai lisäksi katsauksen Ahveniston sairaalahankkeen etenemisestä kolmannen kvartaalin ajalta. Raportissa seurataan muun muassa Assin suunnittelua, valvontaa, muutosten ja riskien hallintaa sekä kustannusten kehitystä.
Oma Häme on jo vastaanottanut sairaalan syyskuussa rakentamisesta vastanneelta allianssilta. Parhaillaan Assia kalustetaan ja valmistellaan asiakkaita varten. Heinä-syyskuuta koskevassa raportissa todetaan muun muassa, että talotekniikan koekäytössä ja laaduntarkastuksissa esiin tulleet havainnot ja poikkeamat on saatu hyvin korjattua.
Aluehallitus palautti esityslistalta takaisin valmisteluun toimenpidealoitteeseen tehdyn vastauksen, joka koskee Ikäihmisten lyhytaikaista palveluasumista. Muut asiat hyväksyttiin esityslistan mukaisesti. Seuraava kokous on 24. marraskuuta.
Avainsanat
Lue lisää julkaisijalta Oma Häme
Humppilan ja Ypäjän terveysasemien palvelut siirtyvät Jokioisten terveysasemalle tammikuussa18.11.2025 15:43:12 EET | Tiedote
Humppilan ja Ypäjän terveysasemien palvelut siirtyvät Jokioisille tammikuussa. Muutos perustuu aluevaltuuston keväällä 2024 tekemään palveluverkkopäätökseen. Terveysaseman lääkärin ja hoitajan palvelut siirtyvät 12. tammikuuta alkaen Jokioisten terveysasemalle (Keskuskatu 25). Viimeiset vastaanottoajat ovat Humppilassa 19. joulukuuta ja Ypäjällä 15. joulukuuta. Vuodenvaihteen pyhien sulun ja muuton aikana (22.12.-11.1.) asiakkaat ohjataan Jokioisten terveysasemalle ja Forssan pääterveysasemalla. Aikuisneuvonnan terveydenhoitajan vastaanotto on 12. tammikuuta alkaen Forssan pääterveysasemalla (Urheilukentänkatu 2). Suun terveydenhuolto säilyy Humppilan ja Ypäjän terveysasemilla. Humppilan neuvolapalvelut tarjotaan 1.1. alkaen Forssan neuvolassa (Kujalankatu 3, 2.krs) ja Ypäjän neuvolapalvelut tarjotaan 1.1. alkaen Jokioisten neuvolassa (Keskuskatu 25). Laboratoriopalvelut järjestetään muissa Fimlabin toimipisteissä. Valitse lähin tai sinulle sopivin toimipiste aikaa varatessasi. Viimeis
Työhyvinvointikysely 2025: Oma Hämeen tulokset myönteisiä, vaikka muutosten tahti kuormittaa18.11.2025 09:46:18 EET | Tiedote
Työterveyslaitoksen julkaisema Hyvinvointialueiden työhyvinvointitutkimus 2025 osoittaa, että Kanta-Hämeen hyvinvointialueen henkilöstö kokee työnsä pääosin mielekkääksi ja merkitykselliseksi.
Nuorisoerityinen rikososaaminen vahvistuu Oma Hämeessä – henkilöstön perehdytys ja valmennukset käynnistyvät17.11.2025 11:41:23 EET | Tiedote
Kanta-Hämeessä panostetaan vakavia tai toistuvasti rikoksia tehneiden nuorten auttamiseen. Nuorisoerityinen rikososaaminen Kanta-Hämeessä -hankkeessa kehitetään vaikuttavaa tukitoimintamallia pääasiassa alaikäisille nuorille. Hanke toteutetaan oikeusministeriön erityisavustuksella ja se jatkuu maaliskuuhun 2026 saakka. Vastaavia hankkeita toteutetaan myös muualla Suomessa. Tämän vuoden aikana hankkeessa on valmisteltu perehdytystä sekä valmennusta, jotka nyt käynnistyvät Oma Hämeen henkilöstölle. Hankkeella halutaan syventää rikoksia tekevien nuorten kanssa työskentelevien osaamista. Lisäksi hyvinvointialueen sisälle rakennetaan parhaillaan NERO-verkostoa, jossa sote-ammattilaiset saavat työskentelyynsä tukea toisiltaan sekä hankkeen asiantuntijoilta. Lisäksi verkostoon liitetään muita toimijoita, joiden osaamista tarvitaan nuoren elämäntilanteen kokonaisvaltaisessa tukemisessa. – NERO-toimintamalli perustuu tutkitun tiedon hyödyntämiseen. Jokainen nuori on erityinen omana itsenään, em
Aluehallitusten puheenjohtajat kokoontuivat Hämeenlinnassa – keskusteluissa esillä rahoitus ja palvelujen kehittäminen17.11.2025 10:27:35 EET | Tiedote
Hyvinvointialueiden aluehallitusten puheenjohtajat kokoontuivat Hämeenlinnassa 13.–14. marraskuuta Kanta-Hämeen hyvinvointialueen isännöimässä tapaamisessa. Kaksipäiväinen tilaisuus kokosi yhteen 12 aluehallituksen puheenjohtajaa vaihtamaan näkemyksiään hyvinvointialueiden tulevaisuudesta. Ministeriöiden edustajat ovat mukana tapaamisissa, joita aluehallitusten puheenjohtajat järjestävät säännöllisesti eri puolilla Suomea. Hämeenlinnan jälkeen puheenjohtajat kokoontuvat seuraavaksi tammikuussa Pirkanmaan hyvinvointialueella. Puheenjohtaja tutustuivat Hämeenlinnan vierailunsa aikana keväällä käyttöönotettavaan Ahveniston sairaalaan. Assi korvaa nykyisen keskussairaalan toiminnot ja tarjoaa erikoissairaanhoitoa koko Kanta-Hämeen alueen asukkaille. Oma Häme vastaanotti sairaalan syyskuussa rakentamisesta vastanneelta allianssilta, ja parhaillaan Assia kalustetaan ja valmistellaan asiakkaita varten. Assi on suunniteltu tukemaan sekä potilaiden hyvää hoitoa että 1 700 työntekijän sujuvaa ty
Ikäihmisten palveluiden lokakuun laskujen mukana vääriä ja vajaita liitteitä14.11.2025 16:34:49 EET | Uutinen
Kanta-Hämeen hyvinvointialueelta on lähtenyt asiakkaille laskujen mukana postia, joissa on väärä saate ja/tai liite. Lasku itsessään on oikein.
