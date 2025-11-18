Varo tekoälyllä tuotettuja lääkemainoksia – osta lääkkeet vain apteekista 18.11.2025 08:05:18 EET | Tiedote

Keski-Suomen hyvinvointialueen apteekkari Kirsi Juurinen ja Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyö apteekkari Eija Joki varoittavat asukkaita viime aikoina lisääntyneistä valheellisista lääkemainoksista, joita on levitetty verkossa tekoälyn keinoin tuotettuina eli niin sanottuja deepfake-videoväärennöksinä. Näissä mainoksissa on luvatta käytetty tunnettujen suomalaisten terveydenhuollon asiantuntijoiden ja julkisuuden henkilöiden kasvoja ja nimiä, esimerkiksi Keski-Suomesta Maalaislääkäri Tapani Kiminkistä sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL:n) asiantuntijoita.