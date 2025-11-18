SDP:n Joona Räsänen: Hallituksen talouslupausten takissa ei ole enää yhtään ehjää saumaa

-Pääministeri Petteri Orpo ja valtiovarainministeri Purra ovat painelleet velkaralliautollaan suoraan EU:n tarkkailuluokan etupulpettiin. Lupaukset velkaantumisen lopettamisesta ovat murentuneet käytännössä täysin, toteaa Räsänen.

Oikeistohallituksen johdolla Suomi on ajautunut tilanteeseen, jossa samanaikaisesti velka kasvaa, työttömyys pysyy korkeana ja talous matelee paikallaan.

-Hallituksella oli yksi suuri lupaus. Se oli lupaus velaksi elämisen lopettamisesta. Vaan kuinka on käynyt? Vaikuttaa sille, ettei hallituksen talouslupausten takissa ole enää yhtään ehjää saumaa. Suomen talouskehitys on tällä hetkellä Euroopan heikoimpien joukossa. Nyt hallitus on ajamassa Suomen vielä EU:n liiallisen alijäämän menettelyyn, mikä on viimeinen niitti sen talouspolitiikan uskottavuudelle.

-Nyt on viimeinen hetki, kun hallituksen on uudelleen harkittava tehotonta ja kallista yhteisöveron alennusta, jonka hallitus toteuttaa velkaa lisäämällä. Ja talouskasvun näkökulmasta nyt on tärkeintä vahvistaa ihmisten luottamusta, Räsänen päättää.