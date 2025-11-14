Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan 18.11. kokouksen päätöstiedote
Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta piti ylimääräisen kokouksen tiistaina 18. marraskuuta. Lautakunta päätti tässä kokouksessa omalta osaltaan sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan palvelustrategiasta vuosille 2026–2029.
Lautakunta teki esitettyyn palvelustrategialuonnokseen täsmennyksiä ja lisäyksiä. Kaikki lautakunnan palvelustrategiaan tekemät muutokset on kirjattu kokouksen päätöstiedotteeseen.
Lautakunta antaa palvelustrategiasta esityksen kaupunginhallitukselle, joka käsittelee palvelustrategiaa 1.12.2025. Kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen kaupunginvaltuusto päättää palvelustrategiasta vuoden 2026 alussa.
