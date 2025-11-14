Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry kuuluu kokonaisuuteen
Erikoiskaupan liitto Etu ry
TTK Kastanja kävi kymmenen lääkärin luona – lopulta löysi ratkaisun itse
Tanssii Tähtien kanssa -ohjelmasta tuttu tanssija Kastanja Rauhala kertoo hätkähdyttävän tarinan siitä, kuinka hän kamppaili niveloireiden kanssa lähes viisi vuotta ennen kuin löysi itselleen sopivan ratkaisun. Hänen tarinansa on varoitus siitä, että nuorilla urheilijoilla voi olla nivelrikkoa – ja että potilas joutuu usein olemaan oman terveytensä tutkija.
Kastanja aloitti tanssin viisivuotiaana ja teki siitä ammattinsa. Hän kertoi TerveysSummitissa, kuinka hänelle alkoi vuonna 2018 kipeytyä oikean jalan päkiä ilman selvää syytä. "Mun jalathan on tietenkin tanssijalle tärkein työkalu. Että heti kun on ongelmia jaloissa, niin se on iso ongelma, koska niillähän me tehdään joka päivä duunia," hän kuvaili.
Lääkäreillä oli erilaisia vastauksia
Kastanja kävi usealla ortopedilla toivoen vastauksia. "Mä oon käynyt varmaan yli kymmenellä ortopedilla. Ja sitten jokaisella oli eri vastaus," hän kertoi. Hänen jalkaansa tutkittiin magneettikuvauksella viisi kertaa, röntgenillä ja kartiokeilakuvauksilla. Diagnoosit vaihtelivat murtumasta nivelongelmiin.
Monet lääkärit ehdottivat yhtä ratkaisua: lopettaa tanssi kokonaan. Yksi asiantuntija ehdotti jopa, että nivel pitäisi jäykistää. "Mä olin 24-vuotias silloin. Että mitä se tarkoittaa? Sä et ikinä kävele normaalisti," Kastanja mietti.
Hän ei hyväksynyt tätä vaihtoehtoa. Hän halusi elää normaalisti ja käyttää korkokenkiä – eikä hän halunnut lopettaa sitä, mistä hän oli elänyt 24 vuotta: tanssimista.
"Tässä oli ollut jo viisi vuotta sitä kaikkea haastetta. Ja mä en vaan enää jaksanut elää sen kanssa."
Lopulta Kastanja löysi lääkäri Sakari Oravan, joka pystyi tekemään leikkauksen. Tämä antoi hänelle muutaman vuoden lisää kilpailuintoa – mutta jalka ei koskaan parantunut täydellisesti.
Vuonna 2022 hän voitti lattaritanssien SM-kultaa, mikä oli hänen viimeinen kilpailu. Sen jälkeen hän päätti lopettaa kilpailemisen ja keskittyä opettamiseen. "Mä en vaan enää jaksanut elää sen kanssa. Se sattuu niin paljon aina kun me treenaamme."
Ratkaisu löytyi keväällä
Käänne tuli keväällä, kun Kastanja osallistui terveystuotekauppiaiden liiton gaalaan ja sai näytteitä NivelTeho Nivelvoiteesta. Hän alkoi käyttää voidetta ja kapseleita – aluksi kokeilumielessä, mutta tulokset olivat merkittävät.
"Okei, no kyllä tämä on sitten aika hyvä tuote," hän sanoi huomattuaan muutoksia puolen vuoden jälkeen. Hän ei ole edes kertonut asiasta lääkärilleen – hän on yksinkertaisesti tyytyväinen.
Hänen viestinsä niille, jotka kärsivät nivelongelmista, on selkeä: "Nuorillakin voi olla nivelrikkoa. Kannattaa miettiä myös sitä, että jos on jotain tämän tyyppisiä oireita, voiko se olla nivelrikkoa."
Lääkäri Hannu Kokki, anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri, vahvistaa TerveysSummitissa, että Kastanjan tarina on tyypillinen nuoren henkilön nivelkiputarina. Hän korostaa, että varhaisessa vaiheessa kannattaa kiinnittää huomiota omaan nivelterveyteensä ja aloittaa rustonalaista luuta tukevien lisäravinteiden käyttö jo nuorena, jos harrastaa iskuttavaa liikuntaa.
Kastanjankin tarinassa keskeinen viesti on sama: ei ole olemassa yhtä oikeaa vastausta, mutta omalla aktiivisuudella ja rohkeudella kokeilla voi löytää itselleen sopivan ratkaisun.
Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto tuo TerveysSummit-tapahtuman (17.–23.11.2025) teemoja näkyväksi koko viikon ajan. Liitto välittää ajankohtaisia hyvinvointinäkökulmia ja nostoja, jotka avaavat terveysalan tämänhetkisiä ilmiöitä.
Tietoja julkaisijasta
Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry on valtakunnallinen luontaistuote- ja terveyskauppojen yhteistoimintajärjestö, jonka tavoitteena on parantaa luontaistuotealan erikoiskaupan toimintaedellytyksiä ja kannustaa kuluttajia terveellisiin elämäntapoihin.
