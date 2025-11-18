Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue ja Attendo: Uusi lainsäädäntö ei lisää kannusteita teknologian käyttöön hoivassa
Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman tavoitteena on Suomi, joka hyödyntää digitalisaation ja tekoälyn mahdollisuudet täysmääräisesti, ihmiset mukana pitäen. Ohjelmassa alleviivataan teknologian mahdollisuuksia erityisesti sote-palveluiden tuottavuuden nostamisessa.
Osana edellä mainittuja tavoitteita hallitus on tuonut eduskuntaan lakiesityksen sosiaalihuoltolain uudistamisesta, mutta esitys ei täytä sille asetettuja tavoitteita. Esitys pitää sisällään 34,7 miljoonan euron säästötavoitteen, mikä tulee heikentämään toimialan kyvykkyyttä investoida hoivan laatua ja tuottavuutta parantaviin teknologioihin.
Me hyvinvointialueen ja hoivan palvelutuottajien edustajat olemme erittäin tyytymättömiä hallituksen esitykseen seuraavista syistä:
Hoivan tuottavuus ei kasva
Hallitus esittää, että teknologiaa voidaan huomioida hoivan henkilöstömitoituksessa 0,04 mitoitusvaikutuksen verran 0,6 vähimmäismitoituksen yli menevältä osalta. Esitys katsoo, että mitoituksen pienentäminen on mahdollista nykyisesti laajasti käytössä olevien teknologioiden, kuten lääkkeiden annosjakelun, laskemisella mitoitukseen eikä uusia investointeja tarvitse juuri tehdä.
Pidämme tätä teknologian hyötyjen laskemisen tapaa kunnianhimottomana.
Esitys ei tule tuomaan hoivan asukkaiden tai henkilöstön arkeen mitään uutta tai myönteistä. Kyseessä on puhdas leikkaus hyvinvointialueiden rahoitukseen.
Lakimuutoksen mahdollistama teknologian tuottavuushyödyt jäävät vähäisiksi. Hoivan henkilöstömitoitus on laskenut vähimmäismitoituksen vuodenvaihteessa voimaan tulleen muutoksen myötä ja hoivaa tuotetaan jo nyt vähimmäismitoituksen mukaisesti kaikissa niissä tilanteissa, missä se on asukkaiden hoitoisuuden ja kodin pohjaratkaisun kannalta mahdollista.
Esitys ei vastaa sosiaalialan lähitulevaisuuden suureen henkilöstöhaasteeseen
Olemme tällä hetkellä ikäperustaisten menojen kasvun alkupäässä – paljon palveluita tarvitsevien yli 85-vuotiaiden määrä kasvaa nopeasti 2040-luvulle asti. Samoihin ikääntymisen huippuvuosiin kuuluvat myös sote-alan eläköitymisen huippuvuodet: alalta eläköityy tulevan kymmenen vuoden aikana yli 57 000 ammattilaista.
Palvelutarpeen jyrkän kasvun haastetta ei ratkaista hoitajamitoituksen marginaaleissa. Me uskomme, että teknologialla voidaan saada aikaan kustannussäästöjä ja tuottavuutta henkilöstön jaksamista ja hoivan asukkaiden hyvinvointia tukevilla tavoilla. Näille teknologiainvestoinneille tarvitaan kuitenkin oikeat kannusteet. Esitetty lainsäädäntö ei näitä kannusteita tarjoa.
Yhteyshenkilöt
Tuula SuominenIkääntyneiden palveluiden palvelualuejohtaja / Serviceområdesdirektör för tjänster för äldrePuh:044 374 1291tuula.suominen@luvn.fi
Silja SilvastiYhteiskuntasuhdepäällikköAttendoPuh:041 515 2233silja.silvasti@attendo.fi
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut Espoon, Hangon, Inkoon, Karkkilan, Kauniaisten, Kirkkonummen, Lohjan, Raaseporin, Siuntion ja Vihdin asukkaille.
