Kelan valtuutetut jatkavat keskustelua lähityön linjauksista ja johtamisesta marraskuun lopussa

18.11.2025 18:42:26 EET | Kela/FPA | Tiedote

Kelan valtuutetut kävivät kokouksessaan lyhyen keskustelun Kelan uusista lähityön linjauksista ja pääjohtajasta. Valtuutetut päättivät järjestää aiheesta erillisen kokouksen marraskuun lopussa.

Kelan valtuutetut keskustelivat lyhyesti kokouksessaan tiistaina 18.11. Kelan uusista lähityön linjauksista ja pääjohtajan julkisuudessa esittämistä lausunnoista.

Valtuutetut korostivat tarvetta työrauhalle, jotta Kela voi keskittyä perustehtäväänsä ja käydä tarvittavia keskusteluita sisäisesti. Valtuutetut kiittivät tähän mennessä tehtyjä toimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi.

– Arvostamme kelalaisten työtä ja sitoutumista suuresti. Pääjohtaja on pyytänyt kelalaisilta anteeksi lausuntojaan, ja tämä on tärkeä askel eteenpäin, sanoo valtuutettujen puheenjohtaja Mira Nieminen.

Valtuutetut päättivät, että aiheeseen palataan erillisessä kokouksessa 27.11. klo 8–9. 

