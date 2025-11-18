SDP:n Kumpula-Natri kannattaa Suomen päätöstä hyödyntää SAFE-lainarahoitusta puolustusinvestointeihin

SDP:n Lauri Lyly: Hallitus on epäonnistunut työllisyystavoitteissaan 14.11.2025 14:19:25 EET | Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriön tuore ennuste näyttää työttömyyden jatkavan kasvuaan. Pitkäaikaistyöttömien määrä nousee yli 140 000, mikä on 1990-luvun laman tasolla. Hallituksen kasvu- ja työllisyyspolitiikka on epäonnistunut ja samalla epävarmuus työelämässä on kasvanut, sanoo SDP:n kansanedustaja Lauri Lyly.