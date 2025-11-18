SDP EDUSKUNTA

SDP:n Kumpula-Natri kannattaa Suomen päätöstä hyödyntää SAFE-lainarahoitusta puolustusinvestointeihin

18.11.2025 19:13:39 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote

Suomen päätös hyödyntää lainarahoitusta SAFE-välineestä puolustushankintoihin on tervetullut. Kokonaisuudessaan SAFE-väline on 150 miljardia euroa, josta Suomelle oli aiemmin tänä vuonna alustavasti allokoitu 1 miljardi euroa.

Kuva: JP Flander / SDP
Kuva: JP Flander / SDP

- EU:n puolustuksen ja oman puolustusteollisuuden vahvistaminen on tärkeää ajassa, jossa EU:n odotetaan ottavan enemmän vastuuta omasta turvallisuudesta. SAFE-lainaväline on tärkeä lisä tukemaan puolustushankintoja ja edistää samalla jäsenmaiden yhteishankintoja, huomioi suuren valiokunnan 2. varapuheenjohtaja, kansanedustaja Miapetra Kumpula-Natri (SD).

Euroopan turvallisuusympäristö on muuttunut perustavanlaatuisesti Venäjän aloitettua hyökkäyssota Ukrainaa vastaan. Unionin puolustusta on vahvistettava ripeästi. Suomen puolustuksen edun mukaista on unionin vahva puolustus ja puolustusteollisuus.

- On hyvä, ettei hallitus ujostellut EU:n lainatukivälineen käyttämistä, Kumpula-Natri korostaa.

