Kaupunkiympäristölautakunnan päätöstiedote 18.11.2025
Helsingin kaupunkiympäristölautakunta kokoontui tiistaina 18.11.2025.
Kokouksen päätöstiedote (yhteenveto tehdyistä päätöksistä) on julkaistu kaupungin verkkosivuilla:
Päätöstiedote näkyy verkkosivuilla siihen asti kun kokouksen pöytäkirja julkaistaan. Pöytäkirja korvaa valmistuttuaan päätöstiedotteen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Heikki Mäntymäki
viestintäpäällikkö
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
puh. 09 310 37368
heikki.mantymaki@hel.fi
Linkit
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
PL 58200, 00099 Helsingin kaupunki
09 310 2611
http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto
Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristöön liittyvistä palveluista.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
Boende- och företagsparkeringen planeras att utvidgas till fyra nya områden – planförslagen finns tillgängliga för kommentarer på webben17.11.2025 15:37:40 EET | Pressmeddelande
Boende- och företagsparkering planeras att tas i bruk i Kottby, Gumtäkt,Majstad, Brändö, Granö och Lövö. Ändringen skulle innebära att parkeringsplatserna längs gatorna ändras till tidsbegränsade parkeringar. Boende och företag i området kunde då under vissa förutsättningar ansöka om ett boende- eller företagsparkeringstillstånd, med vilket man även i fortsättningen kunde parkera utan tidsbegränsning. Stadens mål är att ändringarna ska träda i kraft under hösten 2026 och våren 2027.
Asukas- ja yrityspysäköintiä suunnitellaan laajennettavaksi neljälle uudelle alueelle – suunnitelmaehdotukset kommentoitavana verkossa17.11.2025 15:37:40 EET | Tiedote
Asukas- ja yrityspysäköintiä suunnitellaan otettavaksi käyttöön Käpylän, Kumpulan ja Toukolan, Kulosaaren sekä Kuusisaaren ja Lehtisaaren alueilla. Muutos tarkoittaisi, että alueen pysäköintipaikat katujen varsilla muuttuisivat aikarajoitetuiksi. Tällöin alueen asukkaat ja yritykset voivat hakea tietyin edellytyksin asukas- tai yrityspysäköintitunnuksen, jolla voi myös jatkossa pysäköidä ilman aikarajoitusta. Kaupungin tavoitteena on saada muutokset voimaan vuoden 2026 syksyn sekä 2027 kevään aikana.
Brunnsgatan förnyas så att fotgängare och spårvagnar kan komma snabbare fram17.11.2025 13:32:47 EET | Pressmeddelande
Brunnsgatan ska byggas om till en kollektivtrafikgata, och samtidigt ska förhållandena för fotgängare förbättras på gatan. Ombyggnaden presenteras för invånarna på stadshuset den 20 november. Planförslaget för Brunnsgatan är offentligt framlagt till den 16 december.
Kaivokadun uudistus nopeuttaa kävelijöiden ja raitiovaunujen kulkua17.11.2025 13:32:47 EET | Tiedote
Kaivokatu on tarkoitus muuttaa joukkoliikennekaduksi ja samalla alueen kävelyolosuhteita parannetaan. Uudistuksia esitellään asukkaille kaupungintalolla 20. marraskuuta. Kaivokadun kaavaehdotus on nähtävillä 16. joulukuuta asti.
Helsingfors stad bereder inrättande av ett naturskyddsområde i Furuvik i Jollas17.11.2025 09:02:30 EET | Pressmeddelande
Helsingfors stads enhet för miljöskydd och styrning har berett ett förslag till inrättande av ett naturskyddsområde i Furuvik. Området ligger på Jollas södra strand på Degerö, i närheten av Villa Furuvik och badstranden.
