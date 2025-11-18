Veikkaus Oy

Eurojackpotin potti kohoaa noin 33 miljoonaan euroon - Suomeen 191 000 euron voitto

18.11.2025 22:34:06 EET | Veikkaus Oy | Tiedote

Tiistai-illan Eurojackpotin arvonnassa ei löytynyt täysosumia. Perjantaina pelin potti nousee noin 33 miljoonaan euroon.

Eurojackpotin tiistai-illan arvonnan (kierros 47/2025) oikea rivi on 19, 25, 27, 41 ja 49. Tähtinumerot 3 ja 9. 

Eurojackpotista ei löytynyt kahden ylimmän voittoluokan tuloksia. Perjantain arvonnassa potti kohoaa noin 33 miljoonaan euroon.

Suomesta löytyi tiistaina yksi 5+0 -oikein tulos. Nettipelaaja Kuopiosta voitti 191 831 euroa. Lisäksi 5+0 -oikein rivejä löytyi kaksi kappaletta Saksasta ja yksi Tšekistä.

Tiistai-Jokerin voittorivi on 6 2 3 3 8 8 4. Jokerista ei löytynyt kahden ylimmän voittoluokan tuloksia.

Tiistain Millin voittorivi on 2, 3, 4, 9, 12 ja 15. Lisänumero 6. Täysosumia ei löytynyt Millistä. 5+1 -oikein rivejä löytyi kaksi kappaletta ja niillä voitti 5 000 euroa.

Tiistain Lomatonnin voittoyhdistelmä on Chicago 42. Lomatonneja voitettiin tiistaina yksi.

Veikkaus

Yhteyshenkilöt

Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15

Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö.

PAREMMAN PELIN PUOLESTA – VEIKKAUS

