Eurojackpotin potti kohoaa noin 33 miljoonaan euroon - Suomeen 191 000 euron voitto
Tiistai-illan Eurojackpotin arvonnassa ei löytynyt täysosumia. Perjantaina pelin potti nousee noin 33 miljoonaan euroon.
Eurojackpotin tiistai-illan arvonnan (kierros 47/2025) oikea rivi on 19, 25, 27, 41 ja 49. Tähtinumerot 3 ja 9.
Eurojackpotista ei löytynyt kahden ylimmän voittoluokan tuloksia. Perjantain arvonnassa potti kohoaa noin 33 miljoonaan euroon.
Suomesta löytyi tiistaina yksi 5+0 -oikein tulos. Nettipelaaja Kuopiosta voitti 191 831 euroa. Lisäksi 5+0 -oikein rivejä löytyi kaksi kappaletta Saksasta ja yksi Tšekistä.
Tiistai-Jokerin voittorivi on 6 2 3 3 8 8 4. Jokerista ei löytynyt kahden ylimmän voittoluokan tuloksia.
Tiistain Millin voittorivi on 2, 3, 4, 9, 12 ja 15. Lisänumero 6. Täysosumia ei löytynyt Millistä. 5+1 -oikein rivejä löytyi kaksi kappaletta ja niillä voitti 5 000 euroa.
Tiistain Lomatonnin voittoyhdistelmä on Chicago 42. Lomatonneja voitettiin tiistaina yksi.
Lue lisää julkaisijalta Veikkaus Oy
Hankasalmella pelattu Keno-rivi toi mukavan 100 000 euron voiton18.11.2025 15:18:03 EET | Tiedote
Hankasalmelainen nettipelaaja keräsi viime perjantaina muhkean 100 000 euron voiton.
Kaksi miljoonaa euroa Lotosta voittanut helsinkiläinen: ”Poikani kertoi aamulla”18.11.2025 09:46:44 EET | Tiedote
Lotosta osui lokakuussa kahden miljoonan euron voitto (kierros 40/2025) Helsingin kauppakeskus Columbuksen R-kioskin asiakkaalle. Hän kertoi onnekkaista tunnelmistaan Veikkauksen perinteikkäillä suurvoittajakahveilla.
Loton potti kohoaa kuuteen miljoonaan15.11.2025 22:52:37 EET | Tiedote
Lotossa ei tänä lauantaina löytynyt täysosumaa, joten ensi viikolla potissa on jaossa kuusi miljoonaa euroa. Lähes 67 000 euron voittoja löytyi arvonnassa kaksi kappaletta.
Eurojackpotin potti kohoaa noin 23 miljoonaan euroon - Haapajärvelle 40 000 euron voitto Jokerista14.11.2025 22:26:04 EET | Tiedote
Eurojackpotin perjantai-illan arvonnassa ei löytynyt täysosumia, joten pelin potti kohoaa. Tiistaina Eurojackpotin potissa on noin 23 miljoonaa euroa.
Kukaan ei saanut totoriviä kiinni - Suomeen iso 40 000 euron voitto toisen voittoluokan tuloksella14.11.2025 10:01:55 EET | Tiedote
Tiistaina Ruotsin Jägersron Toto64-pelistä ei löytynyt lainkaan täysosumia. Suomeen tuli kuitenkin iso voitto, kun Lappeenrannan Standertskjöldinkadun R-kioskin asiakas voitti 40 250 euroa saatuaan useita kertoja viisi oikein -tuloksen.
