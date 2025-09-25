Tutkimus: Miesten eturauhasen ja intiimialueiden terveys edelleen tabu – yli puolet ei tarkkaile säännöllisesti intiimialueidensa terveyttä ja vain harva puhuu aiheesta
Docrates Mehiläinen Syöpäsairaalan teettämän tutkimuksen* mukaan 64 % suomalaisista miehistä ei tarkkaile intiimialueidensa hyvinvointia tai pohdi eturauhassyövän mahdollisuutta. Eturauhassyöpä on miesten yleisin syöpä Suomessa, johon sairastuu joka päivä 15 suomalaista miestä ja josta toipumisessa varhainen toteaminen on tärkeää.
Docrates Mehiläinen Syöpäsairaala tutki syksyllä 2025 suomalaisten miesten suhtautumista intiimialueidensa hyvinvointiin. Kyselyyn vastasi 980 miestä, ja tutkimuksen kokonaisotos painotettiin vastaamaan suomalaisia miehiä valtakunnallisesti. Tutkimus kertoo, että valtaosa, eli 64 % miehistä ei tarkkaile säännöllisesti peniksen, kivesten ja muiden intiimialueiden hyvinvointia ja vain 23 % miehistä on ollut huolissaan eturauhassyövän mahdollisuudesta.
Nuoret vaikuttavat tarkkailevan intiimialueidensa hyvinvointia paremmin kuin iäkkäämmät, sillä 18–24-vuotiaista nuorista 56 % tarkkailee asiaa säännöllisesti, kun taas yli 75 vuotta täyttäneiden kohdalla osuus on vain 22 %, vaikka iäkkäämpiä eturauhassyövän mahdollisuus huolestuttaa enemmän.
– Eturauhassyövän riski kasvaa iän myötä. Se löytyy usein sattumalta esimerkiksi PSA-testin tai muun tutkimuksen yhteydessä, sillä eturauhassyöpä on varhaisvaiheessa yleensä oireeton. Myöhemmässä vaiheessa oireita voivat olla esimerkiksi tihentynyt virtsaamistarve, erityisesti öisin, virtsasuihkun heikkeneminen tai katkeilu, taikka tunne siitä, ettei rakko tyhjene kokonaan. Myös vaikeus aloittaa virtsaaminen tai virtsaamispakko voivat olla eturauhassyövän oireita. Samoja, mutta hitaammin kehittyneitä oireita on myös harmittomamman ja yleisemmän eturauhasen liikakasvun yhteydessä, mikä voi hämmentää miehiä, kertoo syöpätautien erikoislääkäri Juha Kononen Docrates Mehiläinen Syöpäsairaalasta.
Vaitonaisuus ja häpeä voivat estää syövän varhaisen toteamisen
Isällä tai veljellä todettu eturauhassyöpä jopa kolminkertaistaa riskin sairastua eturauhassyöpään, jolloin kannattaa jutella lääkärin kanssa PSA-testauksen ja muun seurannan merkityksestä.
Osa miehistä kuitenkin arastelee intiimiasioista puhumista: lähisukulaisten tai aikuisten lasten kanssa intiimialueiden hyvinvointiin liittyvistä asioista on keskustellut 4 % suomalaisista miehistä ja kumppaninkin kanssa vain 18 % miehistä. Terveydenhuollon ammattilaisen kanssa keskustelevat etenkin iäkkäämmät miehet, 37 % yli 75-vuotiaista on jutellut aiheesta, mutta kaikista miehistä vain 24 % on ottanut intiimialueiden terveyden puheeksi ammattilaisten kanssa. Noin kolmasosa miehistä kokee omaavansa tai löytävänsä tietoa itse, mutta melkein joka kymmenes mies jättää keskustelun väliin häpeän vuoksi.
– Kannustan kaikkia rohkeasti puhumaan, jos eturauhasen terveys yhtään mietityttää. Eturauhassyövästä voi toipua, eikä myöskään miehiä usein pelottavia erektiohäiriöitä tule kaikille. Mitä varhaisemmassa vaiheessa ja pienempänä syöpä havaitaan, sitä enemmän on hoitovaihtoehtoja ja paremmat mahdollisuudet erektion säilyttämiseen. Esimerkiksi ilman hormonihoitoa toteutetun sädehoidon jälkeen erektio-ongelmia on tyypillisesti vähemmän kuin leikkaushoidon jälkeen, Kononen toteaa.
Docrates Mehiläinen valaisee tunnettujen patsaiden eturauhaset
Docrates Mehiläinen haluaa nostaa eturauhassyövän kahvipöytäkeskusteluihin ja valaisee tunnettujen patsaiden eturauhaset Kansainvälisenä miestenpäivänä 19.11. Helsingissä, Tampereella ja Turussa. Helsingissä valaistaan Kolmen sepän eturauhaset, Tampereella Hämeensillan Pirkkalaisveistokset ja Turussa Paavo Nurmen patsas. Tempauksella kannustetaan miehiä keskustelemaan rohkeasti intiimialueiden ongelmista sekä terveydenhuollon ammattilaisten että läheisten kanssa, sillä avoin keskustelukulttuuri saattaa pelastaa henkiä.
Lisätietoja:
Juha Kononen, johtava ylilääkäri, syöpätautien erikoislääkäri, Docrates Mehiläinen
Haastattelupyynnöt Mehiläisen viestinnän kautta: Noora Hostikka, +358505666101, noora.hostikka@mehilainen.fi
*Docrates Mehiläinen Syöpäsairaalan tutkimus toteutettiin IRO Researchin Tuhat suomalaista -tutkimuksen yhteydessä verkossa ja siihen vastasi yhteensä 980 miestä kahdella eri tiedonkeruukierroksella 18.–26.8.2025 ja 16.–24.9.2025. Tutkimuksen kokonaisotos painotettiin iän, sukupuolen, asuinpaikkakunnan tyypin sekä maakunnan mukaan vastaamaan suomalaista väestöä valtakunnallisesti.
Kuvat
Docrates Mehiläinen
Docrates Mehiläinen Syöpäsairaala on kansainvälisesti toimiva, syöpään erikoistunut sairaala Helsingissä. Docrates palvelee syöpään sairastuneita yksilöllisesti koko hoitoketjun ajan, syövän diagnostiikasta hoidon jälkeiseen seurantaan. Diagnoosin ja kuvantamisen jälkeen hoito voidaan suunnitella ja aloittaa viiveettä. Ainutlaatuinen konsepti tuo potilaita joka puolelta maailmaa ja sairaalassa on hoidettu potilaita yli 60 eri maasta. Huippuosaajista kootun yhteistyöverkoston kanssa Docrates Mehiläinen Syöpäsairaala tarjoaa aidosti yksilöllistä syövänhoitoa uusimpia hoitomuotoja hyödyntäen. Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. https://docrates.mehilainen.fi/
