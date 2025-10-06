Linja-autonkuljettajien vessaongelmissa käänne parempaan
Vessakäynnit ovat todellinen haaste paikallisliikenteen linja-autonkuljettajille. Tuore kyselytutkimus kertoo, että kuljettajien vessatilanteessa on nähtävissä pientä parannusta. Tänään 19. marraskuuta vietetään myös YK:n maailman vessapäivää.
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT on kahtena peräkkäisenä vuotena tehnyt kyselyn paikallisliikenteen kuljettajille vessa-asioihin liittyen. Tuorein kysely on tehty syys-lokakuussa. Kyselyn tuloksia käsiteltiin tuoreeltaan AKT:n valtuustossa 18.–19. marraskuuta. Asia herätti kokouksessa paljon huomiota.
-Meidän toimillamme on saatu selkeästi parannusta aikaan, AKT:n 2. varapuheenjohtaja Niko Blom sanoo tyytyväisenä.
Linja-autonkuljettajien työehtosopimuksessa on erityinen määräys, että vessaan on päästävä minimissään neljän tunnin välein. Vuonna 2024 jopa puolet (51 prosenttia) kyselyyn vastanneista paikallisliikenteen kuljettajista kertoi, että tosiallista mahdollisuutta päästä vessaan ei ollut. Nyt prosenttiosuus oli tippunut 34 prosenttiin.
Edelleen on todella suuri määrä kuljettajia, joille vessassa käynti on suuri ongelma. Nyt kuitenkin nähdään, että asiaan voidaan vaikuttaa.
-Edellinen kysely vuonna 2024 paljasti työpaikkoja, joissa ongelmia oli tietyillä paikallisliikenteen linjoilla. Näillä työpaikalla on pidetty katselmuksia yhdessä työnantajan, luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen kanssa. On selvitetty, miten tilannetta voidaan parantaa. Uusintakyselystä voidaan todeta, että tällä on ollut merkitystä, Blom sanoo.
Oulussa ja Lahdessa ollaan jo ottamassa käyttöön AKT:n suosittelema malli, jossa kunnat ja kaupungit toteuttavat vessat – ja kilpailutuksessa linjat voittaneet liikennöitsijät maksavat sopimusten mukaan niiden käytöstä. Kyselyn avoimissa vastauksissa tämä sai kiitosta ’’Lahdessa on tulossa uusia vessarakennuksia useille päättäreille, mikä on hyvä juttu’’.
-Työpaikoilla on myös käyty keskustelua, että liikenteen tilaajilta tulleet aikataulut ovat äärimmäisen tiukkoja. Työnantajien linja on ollut se, että jos vessaan täytyy mennä, kuljettajat voivat sen tehdä pelkäämättä sanktioita siitä, jos linja myöhästyy, Blom kertoo.
Vessaongelma on silti yhä monen kuljettajan arkea. Ongelmana on edelleen se, että vessoja ei ole, aikataulut ovat kireitä ja jos vessa löytyy, se ei ole siisti.
Kyselyn avoimissa vastauksissa kuljettajat kertoivat ”hullunkireistä aikatauluista” ja arvioivat, että aikatauluja suunnittelevat eivät ole tehneet minuuttiakaan käytännön työtä. Joku kuljettaja kuvailee tilannetta niin, että ”aivan kuin olisimme tuulen huuhtomia roskia”. Moni kuljettaja toteaa, että on valittava, myöhästyykö tietoisesti tai yrittääkö ajaa ”kupla otsassa”. Osa wc-tiloista on niin karmeassa kunnossa, ettei niissä voi asioida. Naisille puskapissa-ratkaisu on kaikkein hankalin. Myös kädet pitäisi päästä pesemään.
WC-ongelmia kuitenkin yritetään aktiivisesti ratkoa. Työehtosopimuksessa on myös kirjaus, että jos tosiasiallinen mahdollisuus käydä vessassa ei toteudu, löytyy malli, jolla toimia. Ensimmäinen asia on se, että kuljettaja ilmoittaa tilanteesta työnantajalle tai luottamusmiehelle. Myös epäsiisteistä vessoista on tärkeää ilmoittaa.
Taukopaikkakysely toteutettiin AKT:n ja Autoliikenteen Työnantajaliitto ALT:n yhteistyönä. Kyselyyn vastasi noin 800 paikallis- ja lähiliikenteen linja-autonkuljettajaa.
Lue lisää: https://www.aktlehti.fi/liitto/linja-autonkuljettajien-vessaongelmissa-kaanne-parempaan/
Yhteyshenkilöt
Niko Blom2. varapuheenjohtajaAuto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ryPuh:+358 40 554 0495niko.blom@akt.fi
Linkit
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry on n. 40 000 jäsenen ammattiliitto ja vahva edunvalvoja. Liiton jäsenet työskentelevät autoliikenne-, ahtaus-, säiliöauto- ja öljytuote-, matkailu-, huolinta- ja liikenneopetusaloilla sekä huoltokorjaamoissa, terminaaleissa ja lentokoneiden matkustamoissa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry
AKT: Pula rekkaparkeista stressaa kuljettajia6.10.2025 11:22:06 EEST | Tiedote
- Meille, jotka reissussa ollaan ja autoissa asutaan, taukopaikkatilanne varsinkin pääkaupunkiseudulla on huono, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja Janne Karhiaho kertoo. Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto edustaa ammattiliittona raskaan liikenteen kuljettajia. Raskaan liikenteen taukopaikoista esimerkiksi pääkaupunkiseudulla on pulaa. Erityisesti yön yli ajaville kuljettajille rekkaparkeilla ja huoltoasemilla on iso merkitys. Koko Suomessa ympäri vuorokauden avoinna olevien huoltoasemien verkosto harvenee. Yövuoroa ajavat kuljettajat joutuvat ajamaan pitkiä matkoja ilman vessakäyntejä ja mahdollisuutta peseytymiseen. HCT-yhdistelmillä ei yksinkertaisesti mahdu jokaiselle huoltoasemalle. Tämä tarkoittaa myös haastetta sille, että on mahdollista noudattaa ajo- ja lepoaikoja, pysyä aikataulussa ja löytää tarvittava parkki- tai yöpaikka. - Erityisen paha tilanne on autossaan yöpymään joutuvilla kuljettajilla ja varsinkin pääkaupunkiseudulla, jossa ei kohta ole lainkaan paikkoja yöpyä auton
Kuorma-autoalan työehtosopimuksen yleissitovuus jatkuu10.9.2025 09:33:15 EEST | Tiedote
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n ja Autoliikenteen Työnantajaliitto ry:n välillä solmitun kuorma-autoalan työehtosopimuksen yleissitovuus jatkuu. Yleissitovuuden säilyminen on kuorma-autoalalle ensiarvoisen tärkeää.
AKT: Perussuomalaisten politiikka pahentaa halpatyön ongelmaa17.7.2025 10:05:03 EEST | Tiedote
Iltalehti uutisoi 16.7. Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purran ay-liikkeeseen kohdistamista syytöksistä. Purra syyttää ammattiyhdistysliikettä duunarin oikeuksien tuhoamisesta. Tämä tapahtuu Purran mukaan ”hillittömän mamutuksen” kautta. Väite on täysin vailla pohjaa, ja vaikka eletäänkin mätäkuuta, ei ministeritason ihmisen pitäisi tällaista pötyä julkaista.
Finnish Transport Workers’ Union AKT’s collective agreement negotiations are concluded6.6.2025 10:52:43 EEST | Tiedote
Finnish Transport Workers’ Union AKT’s collective agreement negotiations are concluded. AKT’s Executive Committee approved its last collective agreement on 2 June. All agreements were reached through negotiations.
AKT:n sopimuskierros maalissa5.6.2025 09:27:45 EEST | Tiedote
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT:n työehtosopimuskierros on saatu päätökseen. AKT hyväksyi hallituksessaan viimeisen työehtosopimuksensa 2. kesäkuuta. Kaikki sopimukset syntyivät neuvotteluteitse.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme