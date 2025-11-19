Vuoden KiVa-koulu 2025 on Metsokankaan koulu
Turun yliopiston kehittämä KiVa Koulu® -ohjelma on valinnut Metsokankaan koulun Oulusta Vuoden KiVa-kouluksi 2025. Metsokankaan koulun henkilökunta on tehnyt koulussa pitkäjänteistä ja määrätietoista työtä oppilaiden ja kouluhenkilökunnan hyvinvoinnin ja turvallisen ilmapiirin hyväksi. Koulun toiminta kuvastaa KiVa Koulu -ohjelman tavoitteita parhaimmillaan: koko kouluyhteisö on mukana kiusaamisen ehkäisemisessä ja kiusaamiseen puututaan painokkaasti.
– Tänä vuonna valinnan perusteena oli ohjelman toteuttamisen aste suositusten mukaisesti sekä järjestelmällinen työnjako koulussa. Metsokankaan koulu täytti valintakriteerit esimerkillisesti, perustelee Turun yliopiston KiVa Koulu -ohjelman projektikoordinaattori Anna Murgo.
– Kyselytulokset osoittavat, että koulussa toteutetaan järjestelmällisesti oppitunteja, KiVa-tiimi puuttuu kaikkiin kiusaamistapauksiin ja ohjelmaa koordinoi vastuuopettaja. Koulussa tehty laadukas työ heijastuu hyviin tuloksiin, Murgo jatkaa.
– Metsokankaan koulussa KiVa-toiminta on hyvin juurtunutta ja järjestelmällistä, Metsokankaan koulun rehtori Otto Leskinen kertoo.
Koulun KiVa-vastaava Antti Ranta puolestaan kiittää erityisesti koulun henkilökuntaa: – Meiltä on aina löytynyt innokkaita opettajia oppituntien pitämiseen ja KiVa-tiimin jäseniksi, hän toteaa.
Pitkäjänteinen työ näkyy tuloksissa
Metsokankaan koulussa KiVa-tunnit järjestetään suunnitelmallisesti vuosiluokille 1, 4 ja 7. Oppilaskyselyn perusteella KiVa-tunteja pidetään ahkerasti, ja oppilaiden tietoisuus ohjelmasta ylittää selvästi koko maan keskiarvon.
Lisäksi koulussa on järjestetty seurantakeskustelut systemaattisesti kaikissa selvitetyissä kiusaamistapauksissa, ja huoltajille on aktiivisesti tiedotettu KiVa Koulu -ohjelmasta.
Koulu on onnistunut vähentämään kiusaamista ja yksinäisyyden kokemuksia: oppilaskyselyiden tulosten mukaan muiden kiusaaminen, kiusatuksi tuleminen ja yksinäisyys alittivat selvästi kansallisen keskiarvon. Tulos on osoitus erinomaisen onnistuneesta KiVa-ohjelman toteuttamisesta.
KiVa Koulu® on Turun yliopistossa kehitetty kiusaamisen vastainen toimenpideohjelma – tutkimusten mukaan yksi toimivimmista. Ohjelman tavoitteina ovat kiusaamisen ehkäiseminen, tehokas puuttuminen kiusaamistilanteisiin ja jatkuva seuranta.
Suomessa KiVa Koulu -ohjelmassa on mukana yli 800 koulua ja Suomen lisäksi ohjelma on käytössä 25 eri maassa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anna MurgoprojektikoordinaattoriTurun yliopisto, INVEST tutkimuskeskus ja lippulaiva, KiVa-kouluPuh:050 5658592anna.murgo@utu.fi
Antti RantaKiVa-vastaavaMetsokankaan kouluPuh:040 566 8120antti.ranta@eduouka.fi
Otto LeskinenrehtoriMetsokankaan kouluPuh:050 522 4203otto.leskinen@ouka.fi
Årets KiVa-skola 2025 är Metsokankaan koulu19.11.2025 09:46:00 EET | Tiedote
KiVa Skola® -programmet, utvecklat i Åbo universitet, har valt Metsokankaan koulu i Uleåborg till Årets KiVa-skola 2025. Personalen i skolan Metsokankaan koulu har under lång tid arbetat målmedvetet för elevernas och skolpersonalens välbefinnande och för en trygg atmosfär i skolan. Skolans verksamhet återspeglar KiVa Skola -programmets mål på bästa möjliga sätt: hela skolgemenskapen deltar i arbetet mot mobbning och ingriper i mobbningssituationer på ett konsekvent och tydligt sätt.
