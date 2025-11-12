Väkivallan vastainen viikko on osa VAKEn turvallisuustyötä

Väkivallan vastaista teemaviikkoa vietetään perinteisesti marraskuussa, tänä vuonna 24.–30.11.2025. Väkivallan vastaisen viikon tavoitteena on lisätä tietoa väkivallasta ja sen eri muodoista, kouluttaa huoltajia ja ammattilaisia tunnistamaan ja puuttumaan väkivaltaan sekä herättää nuoria pohtimaan väkivaltaa ja antaa heille työkaluja väkivaltaisen käytöksen ehkäisyyn.

Viikon aikana järjestämme sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille perinteisen väkivaltafoorumin, joka tarjoaa tuhdin paketin tietoa, työkaluja ja näkökulmia väkivallan ehkäisyyn. Viikon aikana alueen kouluissa käsitellään VAKEn väkivaltatyön asiantuntijan Lotta Hällströmin tuottamia materiaaleja ja tehtäviä väkivallasta. “Erilaisten harjoitusten tarkoituksena on auttaa ja tukea kasvatustyötä tekeviä tässä tavoitteessa. Osallistuminen teeman käsittelyyn myös sitouttaa lapsia ja nuoria aivan eri tavalla turvallisuuden edistämiseen omassa arjessaan kuin pelkkä tiedon jakaminen.” Hällström kertoo. Tehtävät jakautuvat varhaiskasvatuksen tarinatuokioista yläkouluikäisten musahaasteeseen. “On tärkeää, että lasten ja nuorten kanssa teemaa käsitellään ikätasoon soveltuvalla tavalla niin, että lapset ja nuoret pääsevät itse kertomaan ajatuksistaan, tunteistaan ja kokemuksistaan”, Hällström jatkaa. Lisäksi huoltajille ja muille aiheesta kiinnostuneille on tarjolla videopodcast väkivallan tunnistamisesta ja ehkäisystä.

Musiikki yhdistää eri taustoista tulevat

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue on Suomen monikulttuurisin hyvinvointialue ja alueella puhutaan yli 120 eri kieltä. Kielitaustasta huolimatta musiikki yhdistää meitä kaikkia ja teemaa on helppo lähestyä musiikin kautta. “Joskus omat ajatukset ja tunteet on helpompi pukea sanoiksi runojen, lorujen ja riimittelyjen kautta kuin kertomalla suoraan omasta kokemuksestaan. Musiikin avulla samastuminen muiden kokemuksiin saattaa myös helpottua, etenkin tilanteissa, joissa yhteistä äidinkieltä ei ole”, Hällström avaa teemavalintaa. Perus- ja yläkouluikäiset pääsevät viikon musahaasteen avulla sanoittamaan omia tunteitaan väkivallasta ja käymään luomisprosessin aikana yhteisiä keskusteluja aiheesta.

Alueen turvallisuustilanne on herättänyt keskustelua ja halusimme tuoda asukkaiden arjen turvallisuuden osaksi viikon teemaa. Viikko on osa kokonaisvaltaista turvallisuus- ja varautumistyötämme, jota teemme yhdessä kaupunkien, poliisin ja muiden viranomaisten kanssa. ”Hyvinvointialue panostaa ennen kaikkea laadukkaiden sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen Vantaalla ja Keravalla. Väkivaltaa ennalta ehkäisevä työ on merkittävä osa tätä kokonaisuutta”, VAKEn Turvallisuus- ja varautumispäällikkö Teemu Lampovaara kertoo. Väkivallan vastaisen viikon lisäksi sosiaali- ja terveyspalvelut lisäävät yleistä turvallisuutta ehkäisemällä asukkaiden tilanteiden kriisiytymistä ja kohtaamalla vaikeissa elämäntilanteissa olevia asiakkaita.

Julkaisemme väkivallan vastaisen viikon materiaalit verkkosivujemme Väkivallan vastainen teemaviikko 2025 -sivulla.