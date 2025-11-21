Lepolankadun palvelukeskus siirtyy Päijät-Hämeen hyvinvointialueelle

Asukkaiden arkeen ei tule merkittäviä muutoksia. Kaikki työntekijät siirtyvät uuden työnantajan palvelukseen niin sanottuina “vanhoina” työntekijöinä.

Henkilökunnan kanssa on käyty hyvässä hengessä muutosneuvotteluita 10. lokakuuta alkaen. Samana päivänä on tiedotettu asukkaille ja heidän läheisilleen ensimmäisen kerran muutoksesta.

Vaikka palveluntuottaja muutoksen myötä vaihtuu, asukkaiden arki jatkuu ennallaan. Kiitämme Yrjö ja Hanna Hoivaa yhteistyöstä näiden vuosien aikana ja toivotamme henkilöstön lämpimästi tervetulleeksi hyvinvointialueelle, toimialajohtaja Anu Olkkonen-Nikula Päijät-Hämeen hyvinvointialueelta sanoo.

Kiitän Päijät-Hämeen hyvinvointialuetta hyvästä yhteistyöstä. Olen iloinen siitä, että asukkaiden ja työntekijöiden arkeen ei tule merkittäviä muutoksia. Toivotan omasta ja Yrjö ja Hanna Hoivan puolesta hyvää jatkoa kaikille Lepolankadun palvelukeskuksen ihmisille, toimitusjohtaja Sari Laakso Yrjö ja Hanna Hoivasta sanoo.

Palvelukeskuksen asukkaille ja heidän läheisilleen järjestettiin yhteinen infotilaisuus 18. marraskuuta 2025 Lepolankadun palvelukeskuksessa.