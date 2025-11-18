Helsinki etsii uusia perhehoitajia
Haemme uusia sijaisvanhempia, vastaanottoperheitä, perhehoitajan lomasijaisia ja tukiperheitä.
Järjestämme infotilaisuuden, johon ovat tervetulleita kaikki perhehoidon eri toimintamuodoista kiinnostuneet. Paikan päällä on myös kokemusasiantuntijoita kertomassa omista poluistaan ja kokemuksistaan.
Infotilaisuus on torstaina 4.12.2025 klo 17.30–19.30 Kallion virastotalossa (os. Toinen Linja 4 A).
Ilmoittautumiset tilaisuuteen 4.12. klo 12 mennessä lomakkeella tai sähköpostitse niina.marjoniemi@hel.fi
Perhehoidossa on tarjolla monenlaisia tehtäviä
Monenlaiset perheet sopivat perhehoitajiksi: sinkut, yksinhuoltajat, pariskunnat sekä kahden vanhemman lapsiperheet. Perhehoitajalta ei edellytetä tiettyä koulutusta.
Perhehoidosta kiinnostunut voi itse päättää, mihin haluaa sitoutua:
- viikonlopuksi tukiperheenä
- sijaisperheen lomasijaiseksi
- työnkaltaisesti vastaanottoperheeksi
- kasvatusvastuuseen sijaisvanhempana
Perhehoidon eri muodoista voi lukea lisää täältä.
Lisätietoa ja sijaisvanhempien haastattelupyynnöt:
Anu Turri, perhehoidon päällikkö (vs.)
anu.turri@hel.fi
puh. 09 31043294 tai 050 3289983
Yhteyshenkilöt
Jaana Juutilainen-SaariViestintä- ja osallisuuspäällikköPuh:09 310 42240jaana.juutilainen-saari@hel.fi
Outi HuidaPalvelu- ja henkilöstöviestintäpäällikköPuh:09 310 27979outi.huida@hel.fi
Kuvat
Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala
Hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta helsinkiläisille yhteistyöllä ja vahvalla osaamisella
Toinen linja 4A
PL 6000 00099 Helsingin kaupunki
09 310 5015 (vaihde)
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala
Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan 18.11. kokouksen päätöstiedote18.11.2025 18:17:23 EET | Tiedote
Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta piti ylimääräisen kokouksen tiistaina 18. marraskuuta. Lautakunta päätti tässä kokouksessa omalta osaltaan sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan palvelustrategiasta vuosille 2026–2029.
Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan 18.11. kokouksen ennakkotiedote14.11.2025 13:23:29 EET | Tiedote
Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta pitää kokouksen tiistaina 18. marraskuuta klo 16.15. Lautakunta päättää tässä kokouksessa omalta osaltaan sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan palvelustrategiasta vuosille 2026–2029.
Stadin sote ja brankkari on ilmestynyt11.11.2025 09:08:29 EET | Tiedote
Vammaispalveluissa, perhekeskuksissa ja palvelukeskuksissa asiakkaiden ja työntekijöiden kohtaamiset saavat hyvää palautetta. Kieliagentit kannustavat puhumaan asiakkaiden kanssa ruotsia. Kontulan terveysneuvontapiste päihteiden käyttäjille aloitti. Stadin sote ja brankkari on jälleen täynnä mielenkiintoisia juttuja Helsingin sote- ja pelastuspalveluista.
Funktionshinderservicen samlar respons med hjälp av ett spel10.11.2025 07:00:00 EET | Pressmeddelande
Funktionshinderservicens klienter och anställda har tillsammans utvecklat praxis för att ge respons. Under hösten testas återkoppling med hjälp av ett spel, och det gemensamma spelet fortsätter nästa år. Även bemötandet från familjecentrens och servicecentralernas personal fick bra respons. Rekommendationsindex för social- och hälsovårdstjänsterna ligger nu på 67.
Vammaispalvelussa kerätään palautetta pelin avulla10.11.2025 07:00:00 EET | Tiedote
Helsingin vammaispalvelujen asiakkaat ja työntekijät kehittävät yhdessä palveluja ja palautekäytäntöjä. Pelin keinoin tapahtuvaa palautteenkeruuta testataan tämän syksyn ajan, ja yhteistä pelaamista jatketaan ensi vuonna. Myös perhekeskuksissa ja palvelukeskuksissa asiakkaiden ja työntekijöiden kohtaamiset saavat hyvää palautetta. Sosiaali- ja terveyspalvelujen suositteluindeksi on nyt 67.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme