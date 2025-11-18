Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

Helsinki etsii uusia perhehoitajia

19.11.2025 09:21:05 EET | Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala | Tiedote

Haemme uusia sijaisvanhempia, vastaanottoperheitä, perhehoitajan lomasijaisia ja tukiperheitä.

Äiti ja tytär istuvat nojatuolissa
Kaisa Sunimento

Järjestämme infotilaisuuden, johon ovat tervetulleita kaikki perhehoidon eri toimintamuodoista kiinnostuneet. Paikan päällä on myös kokemusasiantuntijoita kertomassa omista poluistaan ja kokemuksistaan. 
 
Infotilaisuus on torstaina 4.12.2025 klo 17.30–19.30 Kallion virastotalossa (os. Toinen Linja 4 A).  

Ilmoittautumiset tilaisuuteen 4.12. klo 12 mennessä lomakkeella tai sähköpostitse niina.marjoniemi@hel.fi 

 
Perhehoidossa on tarjolla monenlaisia tehtäviä 

Monenlaiset perheet sopivat perhehoitajiksi: sinkut, yksinhuoltajat, pariskunnat sekä kahden vanhemman lapsiperheet. Perhehoitajalta ei edellytetä tiettyä koulutusta.  
 
Perhehoidosta kiinnostunut voi itse päättää, mihin haluaa sitoutua: 

  • viikonlopuksi tukiperheenä 
  • sijaisperheen lomasijaiseksi  
  • työnkaltaisesti vastaanottoperheeksi   
  • kasvatusvastuuseen sijaisvanhempana  

Perhehoidon eri muodoista voi lukea lisää täältä.

Lisätietoa ja sijaisvanhempien haastattelupyynnöt: 

Anu Turri, perhehoidon päällikkö (vs.)   
anu.turri@hel.fi  
puh. 09 31043294 tai 050 3289983

