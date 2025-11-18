Veronika Honkasalo: Saamelaisten totuus- ja sovintokomission työ ei saa jäädä hyllyyn pölyttymään
Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo vaatii, että hallitus sitoutuu saamelaisten totuus- ja sovintokomission työn loppuun viemiseen.
Saamelaisten totuus- ja sovintokomissio luovuttaa loppuraporttinsa joulukuun alussa 2025. Komissio on kuullu lähes 400 saamelaisen kertomusta, jotka koskevat syrjintää, ihmisoikeusloukkauksia sekä viranomaisten toimien vaikutuksia saamelaisten elämään ja oikeuksiin.
Honkasalo on jättänyt kirjallisen kysymyksen raportin toimenpide-ehdotusten toimeenpanosta.
– Sovinto ei voi jäädä raportiksi hyllylle. Komission työhön on panostettu valtavasti, ja odotukset sen tuloksille ovat oikeutetusti korkealla. Hallituksen on tehtävä konkreettinen ehdotus siitä, miten komission raportin ehdotuksia viedään eteenpäin.
– Työn edistämiseksi on nimettävä vastuutaho, joka seuraa edistymistä yhdessä saamelaisten virallisten edustajien sekä eduskunnan kanssa. Parlamentaarisen seurantaryhmän lisäksi myös valtioneuvoston on sitouduttava työn edistämiseen, Honkasalo painottaa.
Honkasalon mukaan Suomen tulee varmistaa, että komission suositukset johtavat pysyviin muutoksiin ja vahvistavat saamelaisten oikeuksia.
– Norjassa vastaava komissio johti laajoihin toimiin: kouluopetuksen uudistuksiin, panostuksiin kieli- ja kulttuuriosaamiseen sekä parlamentaariseen seurantaan. Suomella on mahdollisuus osoittaa, että komission työtä halutaan jatkaa konkreettisin teoin, Honkasalo sanoo.
Yhteyshenkilöt
Veronika HonkasalokansanedustajaPuh:040 555 9409veronika.honkasalo@eduskunta.fi
