Laadukkaita talvipyöräilyn reittejä jo 160 kilometriä Helsingissä
Uusia reittejä tulee talveksi 2025–2026 noin 20 kilometriä muun muassa Munkkiniemeen, Lauttasaareen sekä Kalasataman ja Merihaan välille.
Harjasuolauksella reiteistä hoidetaan noin 90 kilometriä ja tehostetulla aurauksella noin 70 kilometriä. Harjasuolaus laajenee Munkkiniemeen ja Lauttasaareen, joissa reitit yhdistyvät Espoon harjasuolattuihin reitteihin. Uusia tehostetun aurauksen reittejä tulee muun muassa Kalasataman ja Merihaan välille sekä Pohjoisrantaan.
Harjasuolatuilla reiteillä lumi poistetaan harjaamalla ja liukkaudentorjuntaan käytetään liuossuolaa perinteisen aurauksen ja hiekoituksen sijaan. Tehostetussa aurauksessa reitit hoidetaan yhtenäisesti ja aurausta tehdään alennetulla lähtökynnyksellä.
Talvihoidon parantamisen ansiosta edellytykset turvalliseen ja sujuvaan pyöräilyyn ovat hyvät myös talvella. Runsaat lumisateet ja kelien vaihtelu aiheuttavat kuitenkin liikkumiseen väliaikaista häiriötä. Tehostetun talvihoidon reitit perustuvat pyöräliikenteen pääreitteihin, mutta ne palvelevat pääosin myös kävelijöitä. Paikoin myös viereiset erotellut jalkakäytävät on otettu tehostettuun talvihoitoon.
Uusi kasvipohjainen aine kokeilussa liukkaudentorjunnassa
Tänä talvena tehostetussa talvihoidossa kokeillaan perinteisen suolaliuoksen ohella uutta liukkaudentorjunta-ainetta. Kokeiltava kasvipohjainen, biohajoava ja suolaton liuos ei valmistajan mukaan aiheuta ihoärsytystä.
– Tavoitteena on löytää liukkaudentorjunta-aine, jolla on mahdollisimman paljon hyötyjä ja vähän haittoja. Kokeilemalla voimme vertailla eri aineiden tehoa ja vaikutuksia, kertoo projektinjohtaja Tarja Myller kaupunkiympäristön toimialalta.
Ilmoittaudu pyöräilyn talviagentiksi
Pyöräliikenteen talviagenttiprojekti järjestetään nyt neljättä kertaa. Vapaaehtoiset talviagentit antavat palautetta pyöräteiden kunnosta kuukausittain ja auttavat siten kehittämään pyöräväylien kunnossapitoa entistä paremmaksi. Projekti on Helsingin kaupungin, Helsingin seudun pyöräilijät ry:n (Hepo) ja WSP Finland Oy:n yhteistyössä järjestämä.
Lue lisää agenttien tehtävistä ja ilmoittaudu mukaan Hepon verkkosivujen kautta.
Yhteyshenkilöt
Pyöräteiden talvihoito:
Antti Takkunen
projektinjohtaja
kaupunkiympäristön toimiala
puh. 040 6872414
antti.takkunen@hel.fi
Liukkaudentorjunnan kokeilu:
Tarja Myller
projektinjohtaja
kaupunkiympäristön toimiala
puh. 09 310 38538
tarja.myller@hel.fi
