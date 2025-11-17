Yhdysvaltalaisten teknologiayhtiöiden arvostukset ovat kääntyneet laskuun
Viimeiset 3 vuotta ovat olleet erinomaista aikaa maailman suurimmille teknologiayhtiöille eli niin sanotulle Magnificient Seven:ille. Näiden yhtiöiden osakkeet ovat nousseet satoja – jopa tuhansia prosentteja tekoälyhuuman ajamina. Tällä hetkellä markkinat ovat kuitenkin arvioimassa nousun kestävyyttä uudelleen.
Jos sijoitit Nvidiaan lokakuun puolivälissä 2022 ja pidit kiinni sijoituksistasi vuoden 2025 lokakuun loppuun saakka, niin korkoa korolle olisi tuottanut sinulle jopa 1800 % tuotot. Tämä tarkoittaa, että osakkeeseen sijoitettu 1 000 euroa olisi muuttunut 18 000 euroksi.
Huonosti ei olisi käynyt myöskään muiden isojen teknoyhtiöiden kanssa, sillä Google, Meta, Amazon ja Microsoft ovat kaikki nousseet useita satoja prosentteja vuoden 2022 karhumarkkinan pohjilta. Osakkeet ovat olleet suorastaan poikkeuksellisen vahvoja, mutta tässä vaiheessa on täysin oikein kysyä, että miten pitkään tämän kaltainen tilanne voi jatkua?
Marrraskuun 2025 puolivälissä markkinoilla myrskyää
Osakemarkkinoiden volatiliteettia mittaava VIX-indeksi on noussut viimeisen 24-tunnin aikana yli 10 %. Tämä kertoo sijoittajien selvästi kasvaneesta hermostuneisuudesta.
Markkinalla on nähtävissä yhä voimakkaampi epäilys siitä, että tekoälyyn perustuva kasvuodotus ei välttämättä kanna samalla tavalla kuin viime vuosina tai ainakaan siinä aikataulussa, jota kurssinousut ovat heijastaneet.
Teknologiayhtiöiden tuloskasvu on edelleen vahvaa, mutta markkina hinnoittelee nyt sisään riskiä siitä, että yksikään yhtiö ei voi kasvaa lineaarisesti loputtomiin. Sijoittajat siirtävät katsettaan siihen, missä vaiheessa kasvu normalisoituu, miten kilpailu kiristyy ja mitkä liiketoiminta-alueet todella tuottavat pitkän aikavälin kassavirtaa. Osakekurssien viimeaikainen liike onkin enemmän merkki odotusten tasaantumisesta kuin fundamenttien romahduksesta.
Onko karhumarkkina varma?
Tässä ympäristössä nähty hermostuneisuus ei ole välttämättä signaali välittömästä karhumarkkinasta, vaan itse asiassa hyvinkin tyypillinen ilmiö vaiheessa, jossa markkina alkaa erotella todellisia voittajia spekulatiivisista nousijoista. Historiallisesti vastaavat tilanteet ovat usein johtaneet lyhyisiin mutta teräviin korjausliikkeisiin ennen kuin markkina löytää uuden tasapainon.
Samanlaisia vaiheita on nähty aiemminkin — esimerkiksi 1800-luvun rautatiekuplassa, 1920-luvun radio- ja sähköistymisrallissa sekä 1990-luvun teknokuplassa. Kaikissa näissä teknologinen murros oli todellinen, mutta arvostukset kasvoivat nopeammin kuin fundamentit.
Lopulta markkina kuitenkin tasapainottui lyhyiden korjausliikkeiden kautta, ennen kuin pitkittynyt laskumarkkina olisi voinut muodostua. Nykyinen AI-vetoisen teknologian nousu muistuttaa näitä historiallisia esimerkkejä: suuri osa kehityksestä on pysyvää, mutta sentimentin tasaantuminen on normaali ja usein välttämätön osa sykliä.
