Keskuskauppakamari: Suomi karkottaa pääomat ja osaajat – hallituksen tulee ottaa käyttöön sijoittajan oleskelulupa
Suomen maahanmuuttopolitiikka uhkaa karkottaa sekä kansainväliset osaajat että pääomat. Samalla kun naapurimaat houkuttelevat yrittäjiä ja sijoittajia selkeillä lupapoluilla, Suomi tekee maahanmuutosta monimutkaisempaa ja epävarmempaa. Keskuskauppakamarin johtavan asiantuntijan Suvi Pulkkisen mukaan hallituksen tulee jo tällä kaudella valmistella ja ottaa käyttöön sijoittajan oleskelulupa niille, jotka haluavat tuoda Suomeen pääomaa, työpaikkoja ja kasvua. Nyt käynnissä oleva Slushissa on mukana 3 500 sijoittajaa, jotka hallinnoivat 4 000 miljardin euron varallisuutta.
“Hallitus puhuu kilpailukyvystä ja investoinneista, mutta sulkee samalla ovet niiltä, jotka haluaisivat sijoittaa Suomeen. Meillä ei toisin sanoen tunnusteta sitä, että myös sijoittaminen on tapa rakentaa Suomea. Tämän asenteen on muututtava”, Pulkkinen painottaa.
Monissa maissa, kuten Ruotsissa, Portugalissa ja Virossa, on käytössä sijoittajille suunnattuja oleskelulupamalleja. Ne mahdollistavat maahanmuuton merkittävän sijoituksen tai yritystoiminnan perustamisen perusteella. Suomessa vastaavaa väylää ei ole – ja yksittäisten sijoittajien hakemukset käsitellään tapauskohtaisesti, ilman selkeitä sääntöjä tai aikarajoja.
Sijoittajaviisumi voitaisiin myöntää henkilölle, joka sijoittaa Suomeen merkittävästi esimerkiksi yritystoimintaan, rahastoon tai kasvuyritykseen – ja pystyy samalla osoittamaan varojensa laillisen alkuperän. Lupa kattaisi myös perheenjäsenet ja se myönnettäisiin 2–4 vuodeksi kerrallaan.
“Kyse ei ole niin sanotusta “golden visa” -ohjelmasta, vaan hallitusta tavasta houkutella Suomeen uusia investointeja, osaamista ja verotuloja. Tämä olisi täysin linjassa hallituksen omien taloustavoitteiden kanssa, ja poliittinen tahto tulisi tähän löytyä”, Pulkkinen sanoo.
Nyt Suomi menettää sekä kansainvälisiä yrittäjiä että rahastoja maihin, joissa viranomaislinja on ennakoitava ja myönteinen. Tämä heikentää Suomen houkuttelevuutta ja mainetta luotettavana investointikohteena.
“Suomen maahanmuuttopolitiikka on niin ynseää, että se karkottaa pääomat, osaajat ja yrittäjät muualle. Yritysystävällinen Suomi ei voi samaan aikaan olla maahanmuuttopolitiikaltaan torjuva. Tarvitsemme pääomia, osaajia ja kansainvälisiä verkostoja. Jos hallitus haluaa aidosti vahvistaa kasvua, sen on aika avata ovet, ei sulkea niitä”, Pulkkinen sanoo.
Yhteyshenkilöt
Suvi PulkkinenJohtava asiantuntija, osaaminen ja maahanmuuttoPuh:050 404 1810suvi.pulkkinen@chamber.fi
