Årets KiVa-skola 2025 är Metsokankaan koulu
KiVa Skola® -programmet, utvecklat i Åbo universitet, har valt Metsokankaan koulu i Uleåborg till Årets KiVa-skola 2025. Personalen i skolan Metsokankaan koulu har under lång tid arbetat målmedvetet för elevernas och skolpersonalens välbefinnande och för en trygg atmosfär i skolan. Skolans verksamhet återspeglar KiVa Skola -programmets mål på bästa möjliga sätt: hela skolgemenskapen deltar i arbetet mot mobbning och ingriper i mobbningssituationer på ett konsekvent och tydligt sätt.
– I år valdes skolan på grund av hur väl programmet hade genomförts i enlighet med rekommendationerna samt på den systematiska arbetsfördelningen i skolan. Metsokankaan koulu uppfyllde urvalskriterierna på ett föredömligt sätt, motiverar Anna Murgo, projektkoordinator för KiVa Skola -programmet vid Åbo universitet.
– Enkätsystemets resultat visar att lektionerna genomförs systematiskt, att KiVa-teamet ingriper i alla fall av mobbning och att programmet koordineras av en ansvarslärare. Det kvalitativa arbetet i skolan återspeglas tydligt i de goda resultaten.
– I vår skola är KiVa-verksamheten väl förankrad och systematisk, berättar rektor Otto Leskinen.
Skolans KiVa-ansvariga, Antti Ranta, tackar i synnerhet skolans personal: – Vi har alltid haft engagerade lärare som vill hålla lektionerna och delta i KiVa-teamets arbete, säger han.
Långsiktigt arbete syns i resultaten
KiVa-lektionerna ordnas planmässigt för årskurserna 1, 4 och 7 i Metsokankaan koulu. Enligt elevenkäten hålls lektionerna flitigt, och elevernas kännedom om programmet överstiger klart landets medelnivå.
Dessutom har uppföljningssamtal genomförts systematiskt i alla utredda fall av mobbning, och vårdnadshavarna har aktivt informerats om KiVa Skola -programmet.
Skolan har också lyckats minska mobbning och ensamhetsupplevelser: enligt resultaten i elevenkäterna låg förekomsten av att mobba andra, att bli mobbad och att känna sig ensam tydligt under riksgenomsnittet. Resultatet är ett tydligt bevis på en mycket väl genomförd KiVa-verksamhet.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anna MurgoProjektkoordinatorÅbo Universitet, KiVa-skolaPuh:0505658592anna.murgo@utu.fi
Antti RantaKiVa-ansvarigMetsokankaan kouluPuh:0405668120antti.ranta@eduouka.fi
Otto LeskinenRektorMetsokankaan kouluPuh:0505224203otto.leskinen@ouka.fi
Kuvat
Linkit
