Valtatie 2 katkaistaan tilapäisesti Vihdissä Olkkalan kallioleikkausten kohdalla 21.11.–24.11.2025 sekä 28.11. –1.12.2025
Tien katkaisu johtuu kallioleikkausten lujitustöistä.
Tie 2 katkaistaan liikenteeltä Olkkalan kallioleikkauksen kohdalla Vihdissä perjantaina 21.11.2025 klo 19.00 ja avataan liikenteelle viimeistään maanantaina 24.11.2025 kello 06.00. Tie katkaistaan liikenteeltä uudelleen myös perjantaina 28.11.2025 klo 19.00 ja avataan viimeistään maanantaina 1.12.2025 klo 06.00.
Liikenne ohjataan kiertotielle rampin 21203 kautta tielle 1241 (Olkkalantie), jonka jälkeen liikenne ohjataan tien 120 (Vanha Porintie) kautta takaisin valtatielle 2. Kiertotien pituus on noin 6 km.
Yhteyshenkilöt
Lisätietoja: Liikenteen asiakaspalvelu, puh 0295 020 600 (klo 9–15)
ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla.
