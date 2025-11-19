Vaasan kaupunki - Vasa stad

Pianotaiteilijat Eeva Havulehto ja Ulla Roiko-Jokela konsertoivat Vaasassa

19.11.2025 12:00:00 EET | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

Vaasassa juhlitaan säveltäjä ja pianisti Maurice Ravelin kansainvälistä 150-vuotisjuhlaa. Kuula-opistossa esiintyvät 29.11. pianotaiteilijat Eeva Havulehto ja Ulla Roiko-Jokela.

Eeva Havulehto
Eeva Havulehto Kuva: Kimmo Pihlajamaa

Pianotaiteilijat Eeva Havulehto ja Ulla Roiko-Jokela konsertoivat Kuula-opistossa Vaasassa lauantaina 29.11.2025. Konserttiin on vapaa pääsy.

Kuvajaisen kuultava valo -niminen konsertti on osa maailmanlaajuista Maurice Ravelin syntymän 150-vuotisjuhlaa.

Maurice Ravelin (1875–1937) musiikissa yhdistyvät loistelias orkestrointi, kekseliäs soinnutus ja viimeistelty ranskalainen tyylittely. Ravelin tunnetuin sävellys on hypnoottinen Boléro. Hänen laaja tuotantonsa on täynnä hetkellistä viipyilevää tunnelmatuokiota kuvaavia nerokkaita vaikutelmakuvia, kuvajaisia.

Pianotaiteilija Eeva Havulehto on Ilmari Hannikainen -pianokilpailun voittaja. Hänet tunnetaan 1900-luvun alun musiikin asiantuntijana, ja hänen tulkintansa esimerkiksi Jean Sibeliuksen, Claude Debussyn ja Maurice Ravelin pianomusiikista ovat poikkeuksellisen herkkävaistoisia. Havulehto on esiintynyt laajalti Suomessa ja ulkomailla ja toteuttanut useita Yleisradion kantanauhoituksia. Havulehto työskentelee pianonsoiton lehtorina Oulun konservatoriossa.

Pianotaiteilija Ulla Roiko-Jokela on Centria-ammattikorkeakoulun kamaripianisti ja pianonsoiton yliopettaja. Hän on esiintynyt orkesterisolistina ja kamarimuusikkona ja kantaesittänyt suomalaisten nykysäveltäjien teoksia.

Konserttia tukee Suomen Kulttuurirahasto.

Kuvajaisen kuultava valo -konsertti:

  • lauantaina 29.11.2025 kello 15.00
  • Toivo Kuula -sali, Kuula-opisto (Laivakatu 16)
  • Vapaa pääsy

Yhteyshenkilöt

apulaisrehtori Emilia Alho, Kuula-opisto, puh. 040 35 550 87, emilia.alho@edu.vaasa.fi

