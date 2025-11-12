Helmarit nimetty Itävalta- ja Belgia-otteluihin
Helmarit matkustaa marraskuussa Espanjaan, jossa se kohtaa Itävallan ja Belgian vuoden 2025 päättävissä maaotteluissa.
Päävalmentaja Marko Saloranta nimesi 24 pelaajaa marras-joulukuun A-maaotteluihin keskiviikkona mediatilaisuudessa Helsingissä.
LSK:n puolustaja Jasmin Mansaray ja BK Häckenin hyökkääjä Paulina Nyström valittiin ensimmäistä kertaa A-maajoukkueeseen. Ruotsin ja Suomen kansalaisuudet omaava Nyström on aiemmin edustanut Ruotsin nuorten maajoukkueita.
Mediatilaisuudessa julkistettiin myös ruotsalaisvalmentaja Jesper Nyn sopimus Palloliiton kanssa. Ny liittyy Salorannan valmennusryhmään uuden MM-karsintaprojektin äärellä ja aloittaa työnsä Helmareiden valmentajana 1. tammikuuta.
Helmarit kohtaa Itävallan Arcos de la Fronterassa, Antonio Gallardo -stadionilla, torstaina 27. marraskuuta kello 20.00 Suomen aikaa. Belgian Suomi kohtaa puolestaan Sanlúcar de Barramedassa, El Palmar -stadionilla, maanantaina 1. joulukuuta kello 20.00 Suomen aikaa.
Molemmat ottelut ovat katsottavissa suorina lähetyksinä Yle Areenassa.
Helmarit marras-joulukuussa:
Milla-Maj Majasaari, Røa
Anna Koivunen, Djurgårdens IF
Katriina Talaslahti, Dijon FCO
Jasmin Mansaray, LSK Kvinner
Eva Nyström, West Ham United
Maaria Roth, HJK
Nanne Ruuskanen, Djurgårdens IF
Emmi Siren, Dijon FCO
Emma Koivisto, AC Milan
Nea Lehtola, SK Brann
Julia Tunturi, Vittsjö GIK
Adelina Engman, Brommapojkarna
Katariina Kosola, Malmö FF
Vilma Koivisto, Hammarby IF
Eveliina Summanen, Tottenham Hotspur FC
Oona Siren, West Ham United
Olga Ahtinen, Tottenham Hotspur FC
Ria Öling, SC Braga
Milja Kiviranta, HJK
Sanni Franssi, London City Lionesses
Paulina Nyström, BK Häcken
Dana Leskinen, IFK Norrköping
Oona Sevenius, Newcastle United
Lotta Lindström, London City Lionesses
