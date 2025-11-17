Break Sokos Hotel Himos on valmis vastaanottamaan ensimmäiset asiakkaat

Osuuskauppa Keskimaan Jämsän Himokselle rakennuttama Break Sokos Hotel Himos on valmistunut ja hotelli ravintoloineen avaa ovensa asiakkaille perjantaina 21.11.2025. Himoksen hotellihankkeen toteuttamista on valmisteltu useiden vuosien ajan; esisopimus tonttikaupoista Himos-Yhtiöt Oy:n kanssa solmittiin maaliskuussa 2023 ja varsinainen päätös hankkeen käynnistämisestä tehtiin tammikuussa 2024.



− Hotelli avataan Himokselle Break Sokos Hotels -ketjun uudenlaisena huoneistohotellina, joka on ketjun ensimmäinen laatuaan. Olemme ylpeitä päästessämme tarjoamaan uudenlaisen palvelukokonaisuuden Himoksen parhaalle paikalle keskelle eri kausien aktiviteetteja, aivan laskettelurinteiden ja Himos Areenan tapahtumien viereen. Tämä on merkittävä kehitysaskel Himoksen alueelle ja Keski-Suomen matkailulle ylipäätään, toteaa Osuuskauppa Keskimaan matkailu- ja ravitsemiskaupan toimialajohtaja Pasi Kunelius.

Täyden palvelun kokonaisuus aktiiviseen lomailuun vuoden ympäri

− Meillä Break Sokos Hotel Himoksessa panostetaan helppouteen ja monipuolisiin palveluihin. Hotellista löytyy urheiluvälineiden säilytys- ja huoltotilat, kuten suksien säilytyskaapit sekä polkupyörien säilytys- ja pesutila. Asiakkaiden käytössä on myös itsepalvelupesula ja ABC:n sähköautojen latauspisteet. Lisäksi hotellissa on S-market Jämsän ruoan verkkokaupan noutopiste, joka helpottaa lomailua, kun ruokatarpeet voi tilata suoraan hotellille. Verkkokaupan noutopiste palvelee myös laajemmin alueen lomailijoita, taustoittaa hotellinjohtaja Lassi Lehosmaa.



Break Sokos Hotel Himoksen 121 huoneistossa on 1–3 makuuhuonetta, hyvin varusteltu keittiö, oma sauna ja lasitettu parveke, mikä tekee vierailusta ylellisen ja vaivattoman. Suurimmat huoneistot soveltuvat jopa kuuden hengen perheen tai seurueen majoittamiseen. Hotellin ovilta pääsee suksilla suoraan rinteeseen. Jokaisella huoneistolla on oma pysäköintipaikka, lisäksi pihassa on 14 latauspisteen ABC-latausasema, joista suurteholatauspisteitä on neljä ja peruslatauksia 10.

Hotellin alakerrassa sijaitsee Laaksoravintola Loiva, joka palvelee sekä hotellivieraita että alueen muita asiakkaita. Ravintolassa on tilaa noin 150 hengelle ja terassilla 200 hengelle, ja tarjolla on monipuolinen valikoima à la carte -annoksia, aamiaista, lounasta ja kahvilatuotteita. Ravintolan yhteydessä on myös kabinetti 20 henkilölle, joka soveltuu palavereihin ja yksityistilaisuuksiin. Ravintola on suunniteltu alueen rennoksi olohuoneeksi, jossa voi nauttia ruoasta, juomasta ja hyvästä seurasta aamusta iltaan.

Himoksen ympäristö tarjoaa tekemistä ympäri vuoden. Talvisin alueelta löytyy eteläisen Suomen parhaat rinteet, kesäisin muun muassa golfkenttä ja vilkas festaritarjonta. Hotelli tekee tiivistä yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa, jotta vierailijoille riittää ohjelmaa ja elämyksiä vuodenajasta riippumatta.

– Alusta asti on ollut selvää, että menestyäksemme matkailubisneksessä on tiivis yhteistyö Himoksen alueen palveluntarjoajien kanssa elinehtomme. Hyvien yhteistyökumppaneidemme kautta voimme tarjota asiakkaillemme laskettelun lisäksi kattavan valikoiman erilaisia aktiviteetteja kuten hiihtoa, moottorikelkkailua, mönkijäsafareita, pyöräilyä, padelia, keilausta, golfia ja saunaelämyksiä, sekä tietenkin paljon erilaisia tapahtumia. Break Sokos Hotel Himos sopii niin työmatkalaisille, urheilijoille, kokoustajille, juhlijoille kuin nautiskelijoille, Lehosmaa täsmentää.

Energiatehokas hotelli, jossa moderni sisustus ja mukavuus kohtaavat

Break Sokos Hotel Himoksen kokonaisuuden pää- ja arkkitehtisuunnittelusta on vastannut Arkkitehtipalvelu Oy. Hankkeen rakennusurakoitsijana ja päätoteuttajana on toiminut Rakennusliike Lapti Oy, LVIS urakoitsijana Caverion Suomi Oy ja automaatiourakoitsijana Honeywell Oy.

Kokonaisuudessa on panostettu kestävyyteen ja energiatehokkuuteen. Uudet rakennukset lämpiävät täysin maalämmöllä 47 energiakaivon voimin ja kiinteistösähköä on tuottamassa myös koko katon laajuinen aurinkopaneelijärjestelmä.

Huoneistojen ja ravintolan sisustussuunnitelmat ovat sisustusarkkitehtitoimisto Franz Design Oy:n käsialaa. Suunnittelun lähtökohtana on ollut aktiivisen lomailijan tarpeita huomioiva kokonaisuus. Tilojen yleisilmettä hallitsee betoni, joka antaa sisustukselle selkeän ja modernin luonteen. Tätä rouheaa ilmettä pehmentävät luonnon neutraalit sävyt, ja Irto- ja kiintokalusteissa käytetyt pastellin sävyt tuovat kokonaisuuteen raikkaan kontrastin.

− Ravintolan konsepti ammentaa inspiraationsa keskieurooppalaisten rinneravintoloiden helposti lähestyttävästä ja lämpimästä tunnelmasta. Kalusteratkaisut on suunniteltu kestämään aikaa ja elämän kolhuja. Erityispiirteenä tilassa on polveileva alakatto, joka toimii paitsi visuaalisena elementtinä myös tärkeänä osana tilan miellyttävää akustiikkaa, kuvailee Franz Designin sisustusarkkitehti Sofia Frantsi.

Avoin avajaistapahtuma joulukuussa

Break Sokos Hotel Himoksen avajaisten kutsuvierastilaisuus järjestetään torstaina 20.11.2025. Asiakkaille kokonaisuus avataan perjantaina 21.11.2025.

Talvikauden avauksen kunniaksi järjestetään ohjelmallinen avajaisviikonloppu 13.–14. joulukuuta. Viikonlopun aikana asiakkailla on mahdollisuus tutustua uuteen huoneistohotelliin, Laaksoravintola Loivaan ja alueen palveluihin etuhinnoin. Lisäksi lauantaina ja sunnuntaina Himoksen Länsirinteiden juurella on maksuton koko perheen rinnerieha, johon sisältyy leikkimielisiä kisoja ja haasteita sekä hahmoja ja musiikkia.

