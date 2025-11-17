Espoon vuoden 2026 talousarviosta neuvottelutulos

Neuvottelutoimikunta painotti talouden tasapainottamisen välttämättömyyttä, joten neuvottelussa pyrittiin siihen, että menolisäyksien kattamiseen löytyisi myös sopeuttamiskeinoja.

Hulevesimaksujen osalta tuotto-odotusta pienennettiin puoleen kaupunginjohtajan budjettiesitykseen verrattuna. Neuvottelutuloksen mukainen hulevesimaksun tuotto-odotus on 1,615 milj. euroa. Muutoksen tarkoituksena on vähentää asukkaiden maksamia hulevesimaksuja kaupunginjohtajan pohjaesitykseen verrattuna.

Lasten ja nuorten oppimisen ja hyvinvoinnin vahvistamiseksi neuvotteluissa tehtiin 2,4 miljoonan euron lisäys kasvun ja oppimisen toimialalle. Tästä 1,7 milj. € kohdistuu suomenkieliseen perusopetukseen ja 0,2 milj € suomenkieliseen lukiokoulutukseen. Ruotsinkieliseen perusopetukseen, lukiokoulutukseen ja varhaiskasvatukseen kohdistetaan yhteensä 0,5 milj. € lisäys, mistä merkittävä osuus aiemmin ennustettua suuremmaksi arvioidun ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen lapsimäärän kuluihin.

Muita menolisäyksiä tehtiin ehkäisevään päihdetyöhön 60 000 €, nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn 40 000 € ja maahanmuuttajien ruotsinkielisen kotoutumiseen neuvontaan 10 000 €, katuvihreän lisäämiseen 150 000 €, Otsolahden kunnostuksen suunnitteluun 50 000 € sekä vesiensuojeluun 50 000 €. Kulttuurin käyttösuunnitelmaan lisättiin 150 000 € kulttuurilautakunnan myöhemmin kohdistettavaksi.

Liikuntatoimeen tehtiin 150 000 euron tulojen vähennys siten, että senioriranneke voidaan säilyttää maksuttomana, eikä maksukorotuksia kohdisteta lapsiin ja nuoriin.

Menolisäyksiä katetaan sopeuttamalla toimintaa

Neuvotteluissa haettiin sopeutuskeinoja talouden tasapainottamiseen.

Neuvottelutuloksessa pysäköintiin liittyviin maksuihin tehtiin lisäkorotuksia. Sekä pysäköintivirhemaksuihin (jatkossa 80 e, nykyisin 60 e) että pysäköintimaksuihin tehtiin lisäkorotukset (+0,5 e/h).

Lisäksi kuluja sopeutetaan mm. henkilöstö- ja hallintokuluja karsimalla, joidenkin kaupunkiympäristön palveluiden taksatarkistuksilla sekä toimitilakustannuksia vähentämällä.

Neuvottelutulos lisää vuonna 2026 käyttötalouden menoja 0,999 milj. euroa ja lisää tuloja (tekniset korjaukset huomioiden) 0,289 milj. euroa. Vuosina 2026–2028 käyttötalouden menoihin lisätään yhteensä 2,731 milj. euroa ja tuloihin lisätään (tekniset korjaukset huomioiden) 0,426 milj. euroa. Lisäykset katetaan talousarviolainalla. Muutosten jälkeen tilikauden tulokseksi muodostuu 0,1 milj. euroa.

Investointiohjelman osalta kaupunginjohtajan pohjaesitykseen ei tehty muutoksia.

Neuvottelutuloksessa ovat mukana valtuustoryhmät perussuomalaisia lukuun ottamatta.

Espoon valtuusto päättää talousarviosta 4.12.2025 klo 16 alkavassa kokouksessa.

Neuvottelutulos ja pöytäkirjamerkinnät löytyvät Espoon verkkosivuilta.



Tämä tiedote on julkaistu espoo.fi-sivustolla myös ruotsiksi.