Espoon vuoden 2026 talousarviosta neuvottelutulos
Valtuuston neuvottelutoimikunta on saavuttanut neuvottelutuloksen Espoon kaupungin vuoden 2026 talousarviosta ja taloussuunnitelmasta. Neuvotteluissa lisäpanostuksia kohdistettiin erityisesti lapsiin ja nuoriin.
Neuvottelutoimikunta painotti talouden tasapainottamisen välttämättömyyttä, joten neuvottelussa pyrittiin siihen, että menolisäyksien kattamiseen löytyisi myös sopeuttamiskeinoja.
Hulevesimaksujen osalta tuotto-odotusta pienennettiin puoleen kaupunginjohtajan budjettiesitykseen verrattuna. Neuvottelutuloksen mukainen hulevesimaksun tuotto-odotus on 1,615 milj. euroa. Muutoksen tarkoituksena on vähentää asukkaiden maksamia hulevesimaksuja kaupunginjohtajan pohjaesitykseen verrattuna.
Lasten ja nuorten oppimisen ja hyvinvoinnin vahvistamiseksi neuvotteluissa tehtiin 2,4 miljoonan euron lisäys kasvun ja oppimisen toimialalle. Tästä 1,7 milj. € kohdistuu suomenkieliseen perusopetukseen ja 0,2 milj € suomenkieliseen lukiokoulutukseen. Ruotsinkieliseen perusopetukseen, lukiokoulutukseen ja varhaiskasvatukseen kohdistetaan yhteensä 0,5 milj. € lisäys, mistä merkittävä osuus aiemmin ennustettua suuremmaksi arvioidun ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen lapsimäärän kuluihin.
Muita menolisäyksiä tehtiin ehkäisevään päihdetyöhön 60 000 €, nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn 40 000 € ja maahanmuuttajien ruotsinkielisen kotoutumiseen neuvontaan 10 000 €, katuvihreän lisäämiseen 150 000 €, Otsolahden kunnostuksen suunnitteluun 50 000 € sekä vesiensuojeluun 50 000 €. Kulttuurin käyttösuunnitelmaan lisättiin 150 000 € kulttuurilautakunnan myöhemmin kohdistettavaksi.
Liikuntatoimeen tehtiin 150 000 euron tulojen vähennys siten, että senioriranneke voidaan säilyttää maksuttomana, eikä maksukorotuksia kohdisteta lapsiin ja nuoriin.
Menolisäyksiä katetaan sopeuttamalla toimintaa
Neuvotteluissa haettiin sopeutuskeinoja talouden tasapainottamiseen.
Neuvottelutuloksessa pysäköintiin liittyviin maksuihin tehtiin lisäkorotuksia. Sekä pysäköintivirhemaksuihin (jatkossa 80 e, nykyisin 60 e) että pysäköintimaksuihin tehtiin lisäkorotukset (+0,5 e/h).
Lisäksi kuluja sopeutetaan mm. henkilöstö- ja hallintokuluja karsimalla, joidenkin kaupunkiympäristön palveluiden taksatarkistuksilla sekä toimitilakustannuksia vähentämällä.
Neuvottelutulos lisää vuonna 2026 käyttötalouden menoja 0,999 milj. euroa ja lisää tuloja (tekniset korjaukset huomioiden) 0,289 milj. euroa. Vuosina 2026–2028 käyttötalouden menoihin lisätään yhteensä 2,731 milj. euroa ja tuloihin lisätään (tekniset korjaukset huomioiden) 0,426 milj. euroa. Lisäykset katetaan talousarviolainalla. Muutosten jälkeen tilikauden tulokseksi muodostuu 0,1 milj. euroa.
Investointiohjelman osalta kaupunginjohtajan pohjaesitykseen ei tehty muutoksia.
Neuvottelutuloksessa ovat mukana valtuustoryhmät perussuomalaisia lukuun ottamatta.
Espoon valtuusto päättää talousarviosta 4.12.2025 klo 16 alkavassa kokouksessa.
Neuvottelutulos ja pöytäkirjamerkinnät löytyvät Espoon verkkosivuilta.
Tämä tiedote on julkaistu espoo.fi-sivustolla myös ruotsiksi.
Yhteyshenkilöt
Emma-Stina Vehmanenvaltuuston neuvottelutoimikunnan puheenjohtajaPuh:+358 40 847 1992emmastinavehmanen@gmail.com
Maria JyrkkätaloussuunnittelujohtajaPuh:+358 46 877 3025maria.jyrkka@espoo.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Espoon kaupunki - Esbo stad
Espoo järjestää Katse Espooseen -runokilpailun senioreille17.11.2025 09:30:00 EET | Tiedote
Espoon kaupunki järjestää runokilpailun, johon kutsutaan mukaan kaikki 65 vuotta täyttäneet kirjoittajat. Osallistujan ei tarvitse olla espoolainen. Runokilpailu on osa Katse Espooseen -kokonaisuutta, johon kuuluu kirjan, mediataideteoksen ja podcastin lisäksi biisipajoja senioritaloissa sekä Sukupolvet yhdessä -toimintaa asukaspuistoissa.
Lukemaan innostavan Kirjaherkkukisan voitto Jupperin ja Nöykkiönlaakson kouluille14.11.2025 15:49:10 EET | Tiedote
Espoon koulujen välinen kilpailu innostaa 5.–6.-luokkalaiset lukemaan ja testaa koululaisten kirjallisuus- ja kirjastotaitoja.
Uusi mikroliikennelupa otetaan käyttöön14.11.2025 06:57:10 EET | Tiedote
Espoon kaupungin Tekninen lautakunta päättää uuden mikroliikenneluvan käyttöönotosta 19.11.2025. Kesällä 2025 tehty lakimuutos vaatii, että kaupungit luvittavat alueellaan toimivat mikroliikennepalveluita tarjoavat yritykset viimeistään vuoden 2026 alusta alkaen.
Esbo stads traditionella självständighetsfest för sjätteklassare ordnas den 28 november13.11.2025 13:10:21 EET | Pressmeddelande
Sjätteklassarnas självständighetsfest ordnas även i år enligt tradition. I år samlas sjätteklassarna för att fira tillsammans fredagen den 28.11.2025 på Opinmäki campus.
Espoon kaupungin kuudesluokkalaisten perinteistä itsenäisyysjuhlaa vietetään 28. marraskuuta13.11.2025 13:10:21 EET | Tiedote
Espoon kuudesluokkalaisten itsenäisyysjuhlaa vietetään jälleen perinteiseen tapaan. Tänä vuonna oppilaat juhlivat yhdessä Opinmäessä perjantaina 28.11.2025.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme