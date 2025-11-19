SDP:n Lauri Lyly: Hallitus on toimillaan lamauttanut Suomen talouskasvun
SDP:n kansanedustaja Lauri Lyly pitää EU:n liiallisen alijäämän menettelyn uhkaa selvänä osoituksena siitä, että hallituksen talouspoliittinen linja on täysin epäonnistunut.
– Talouskasvu on ollut mitätöntä koko hallituskauden ajan. Vuodelle 2025 luvataan vain 0,3–0,4 prosentin kasvua. Sen sijaan hallitus kiihdyttää velkaantumista, vaikka se lupasi lopettaa velaksi elämisen. Hallituksen talouslinjalta on pudonnut pohja pois.
Lylyn mukaan hallitus epäonnistunut kaikissa keskeisissä tavoitteissaan ja on ajanut Suomen samanaikaisesti heikkoon talouskasvuun, korkeaan työttömyyteen ja kasvavaan velkaan.
– Kaiken huipuksi hallitus on viemässä Suomen EU:n tarkkailuluokalle. Se on täydellinen epäonnistuminen, joka romuttaa viimeistään hallituksen talouspolitiikan uskottavuuden.
Orpon ja Purran hallitus on yli kahden vuoden ajan perustellut valitsemaansa linjaa välttämättömyydellä ja kieltäytynyt tarttumasta SDP:n esityksiin Suomen kasvun vauhdittamiseksi.
– Talouskasvu ratkaisee sen, kuinka kipeitä sopeutustoimia Suomen julkisen talouden tasapainottamisessa jatkossa tarvitaan. Hyvä talouskasvu helpottaisi sopeuttamistarpeita. Nähtäväksi jää, joko hallituksella olisi nyt halua kuulla myös niitä ajatuksia, joita me olemme viimeiset vuodet sille tarjonneet.
Yhteyshenkilöt
Lauri LylyKansanedustajaPuh:050 385 5744lauri.lyly@eduskunta.fi
