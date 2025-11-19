SDP:n Lauri Lyly: Hallitus on toimillaan lamauttanut Suomen talouskasvun

SDP:n Tytti Tuppurainen Tukholmaan Friedrich Ebert Stiftung -säätiön 100-vuotisjuhlaan 19.11.2025 12:33:53 EET | Tiedote

Kansanedustaja ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen on kutsuttu korkean tason keskusteluun Tukholmaan keskiviikkona 19.11. yhdessä pohjoismaisten ja saksalaisten sosialidemokraattisten johtajien kanssa. Kyseessä on Friedrich Ebert Stiftung -säätiön (FES) 100-vuotisjuhla.