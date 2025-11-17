FA:n Mella ehdottaa, että Finanssivalvonta huolehtisi vakauden lisäksi kasvusta

Finanssiala ry:n (FA) puheenjohtajana toimiva Nordean henkilöasiakkaista vastaava johtaja Sara Mella haluaa edistää keskustelua kilpailukyky- ja kasvumandaatin sisällyttämisestä Finanssivalvonnan (Fiva) ja EU-valvojien tehtäviin.

EU:n rahoitusmarkkinoiden sääntely on paisunut merkittävästi viime vuosina talouskasvun kustannuksella. Mella on huolissaan siitä, että Fivan kaltaisten kansallisten valvojien mandaateissa ei tällä hetkellä huomioida kasvun ja kilpailukyvyn edistämistä. Mella huomauttaa, että asiasta keskustellaan muualla Euroopassa, ja Iso-Britannia on jo ottanut käyttöön tällaisen mandaatin. Fivan mandaatti kaipaisi samanlaista tarkistamista.

”Finanssialan eurooppalaisista kattojärjestöistä Euroopan pankkiyhdistys EBF (European Banking Federation) ja rahasto- ja varainhoitoyhtiöitä edustava EFAMA (European Fund and Asset Management Association) ovat esittäneet, että myös EU-valvojien ja komission toiminnassa tulisi huomioida vaikutus investointeihin, innovaatioihin ja markkinoiden houkuttelevuuteen. Sääntely- ja valvontaympäristö olisi saatava tukemaan kilpailukykyä yhtä vahvasti kuin se suojelee vakautta ja kuluttajia. Tämä ehdotus on syytä ulottaa myös kotimaiseen Finanssivalvontaan”, Mella perustelee.

Kasvu ei synny vain estämällä virheitä vaan mahdollistamalla onnistumisia

Mella huomauttaa, että Suomen ja Euroopan kilpailukyvyn edistäminen on noussut viime aikoina vahvasti poliittiselle agendalle. ”Pankkisektorilla on mahdollisuus vauhdittaa kotimaista talouskasvua, ja näitä mahdollisuuksia kannattaisi lisätä. Finanssivalvonta pystyisi vaikuttamaan Suomen kilpailukykyyn esimerkiksi liiallisten ja kuormittavien velvoitteiden välttämisellä ja tavalla, jolla se tulkitsee sääntelyä. Myös Fivan määräysvallassa oleva makrovakausvälineiden käyttö kotimaassa vaikuttaa pankkien kykyyn rahoittaa talouskasvua”, Mella sanoo.

Mella muistuttaa, että kansallisilla ja EU-tason valvojilla on valvontaroolinsa lisäksi myös merkittävä rooli sääntelijänä ja alemman tasoisen sääntelyn valmistelijana ja antajana. Hänen mukaansa kasvua huomioiva mandaatti edistäisi vahvempaa vuoropuhelua ja siten tasapainoisempaa päätöksentekoa.

”Riittävän monien näkökulmien huomioiminen tunnetusti parantaa päätöksenteon laatua. Nykyään viranomaiset asettavat rajoja ja muu yhteiskunta sopeutuu. Jos painotetaan pelkästään riskejä, näkökulmasta tulee auttamatta kapea. Silloin tunnistetaan uhkia, mutta ei sääntelyn ja valvonnan vaikutuksia rahoituksen saatavuuteen, markkinoiden kilpailukykyyn tai talouskasvuun”, Mella analysoi.

Mella kuitenkin korostaa, että kilpailukyvyn huomioiminen ei tarkoita sääntelyn tai valvonnan keventämistä.

”On yksinkertaisesti varmistettava, että sääntely edistää kasvua ja investointeja yhtä johdonmukaisesti kuin se turvaa vakautta ja kuluttajansuojaa”, Mella kiteyttää.





Finanssiala ry järjestää keskiviikkona 19.11. seminaarin eurooppalaisen finanssisääntelyn yksinkertaistamisen tarpeesta. Omassa puheenvuorossaan Sara Mella taustoittaa ehdotustaan. Tilaisuuden pääpuhujana on komissaari Valdis Dombrovskisin kabinettipäällikkö Michael Hager. Seminaari pidetään Finlandia-talolla Helsinki-salissa klo 15 alkaen. Medialla on tilaisuuteen vapaa pääsy. Lue tarkemmin seminaarin ohjelmasta: Less is More – Vähemmän sääntelyä, enemmän tuloksia 19.11.2025 | Finanssiala