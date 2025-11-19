SDP:n Pia Viitanen: Hallituksen talouslinja on kokenut vararikon

Viitanen muistuttaa, että hallituksen piti tuoda vakautta, työpaikkoja ja talouskasvua – mutta tulokset ovat täysin päinvastaisia: velka ja työttömyys kasvavat EU:n ennätystahtia, konkurssit lisääntyvät, köyhyys kasvaa ja talous laahaa.

– Hallitus on epäonnistunut luomaan vaikuttavia kasvutoimia. Vain saksimalla ei synny työpaikkoja. Tämän hallituksen saksimiseen perustuvan talouspolitiikan seuraukset ovat kauaskantoiset ja näkyvät jokaisessa suomalaisessa kodissa. Tällaisella menolla ei rakenneta tulevaisuutta.

– Nyt hallitus on todennäköisesti ajamassa Suomen liiallisen alijäämän menettelyyn kokoomuksen vahtivuorolla, joka ennen vaaleja äänekkäästi lupasi laittaa velkaantumisen kuriin. Sinne meni Orpon hallituksen viimeinenkin uskottavuus.