DNA:n jättitilasto: Näin eri ikäryhmät 50 suurimmassa kunnassa käyttävät kännykkää

Nuoret aikuiset ovat edelleen kännykkänetin suurkuluttajia. 18–29-vuotiaat käyttävät selvästi eniten mobiilidataa kaikissa kunnissa, mutta vanhemmat ikäryhmät ovat kirineet: esimerkiksi 50–59-vuotiaat kuluttavat jo kaikissa tarkastelluissa kunnissa yli 1 000 Mt dataa päivässä. Koko Suomen tasolla 18–29-vuotiaat käyttävät keskimäärin 2 975 Mt päivässä, kolmikymppiset 1 758 Mt, nelikymppiset 1 523 Mt ja viisikymppiset 1 309 Mt. Datankäyttö laskee selvästi kuusi-, seitsemän ja kahdeksankymppisten ryhmissä.

”Jos katsotaan pari vuotta taaksepäin, ovat suhteelliset erot pienentyneet kolme-, neljä- ja viisikymppisten välillä datamäärien kasvaessa. Käyttäjät voi nyt jakaa karkeasti kolmeen ryhmään. Selkeästi ykkösenä ovat nuoret aikuiset, jotka ehkä yhä opiskelevat tai vasta aloittelevat työelämässä. Toisena ryhmänä tulevat työikäiset ihmiset keski-iän molemmin puolin. Kolmantena ryhmänä, muita selvästi pienemmillä kännykän datamäärillä, ovat eläkeikää lähestyvät tai sen jo ylittäneet henkilöt”, summaa DNA:n mobiililiiketoiminnan johtaja Mikko Valtonen.

Kuntien välillä on kuitenkin merkittäviä eroja asukkaiden datankäytössä. Esimerkiksi Raahe, Savonlinna, Kotka, Tornio ja Imatra ovat selvästi nuorten aikuisten kännykkänetin käytön kärjessä, sillä niissä 20–29-vuotiailla keskimäärin ylittyy 3 700 Mt päivässä. Myös esimerkiksi Kajaanissa, Riihimäellä, Joensuussa, Rovaniemellä, Mikkelissä, Kouvolassa ja Hämeenlinnassa asuvat nuoret aikuiset käyttävät huomattavasti enemmän dataa kuin parikymppiset Suomessa keskimäärin. Sen sijaan esimerkiksi Ylöjärvellä, Vihdissä, Tuusulassa, Kangasalla ja Sastamalassa asuvien nuorten aikuisten datankäyttö jää maan keskiarvon alapuolelle.

”Mielenkiintoinen havainto on, että koko Suomen keskiarvo asettuu 50 suurimman kunnan listan häntäpuolelle jokaisessa ikäryhmässä. Tämä kielii siitä, että isoissa kunnissa ihmiset käyttävät tyypillisesti enemmän mobiilidataa kuin koko maassa keskimäärin”, Valtonen huomauttaa.

Rovaniemi, Vantaa ja Tampere kärjessä – kuntien välisille eroille useita mahdollisia syitä

50 suurimman kunnan mobiilidatamäärien kärkikolmikko on Rovaniemi, Vantaa ja Tampere. Vähiten kännykkänettiä käytetään Hollolassa, Sastamalassa ja Kokkolassa. DNA:n Valtonen ei tunnista yksittäistä tekijää, joka selittäisi kuntien välisiä eroja. Syitä voi kuitenkin etsiä esimerkiksi pitkistä välimatkoista, julkisen liikenteen saatavuudesta ja kuntalaisten ikäjakaumasta tai heidän läheistensä asuinpaikoista.

”Kuntalaisten ikäjakauma vaikuttaa paljon. Nuoret käyttävät selvästi vanhempiaan enemmän dataa, joten suhteellisesti suurempi määrä nuoria nostaa koko kunnan datamäärän keskiarvoa. Opiskelijoiden ja nuorten aikuisten keskuudessa saattaa myös korostua sellainen käyttötapa, että heillä ei ole lainkaan kodin kiinteää nettiä, vaan kaikki tehdään puhelimella tai puhelimen nettiä tietokoneelle tai muille laitteille jakaen. Myös julkisen liikenteen käyttömäärällä on merkitystä. Jos työmatkan istuu bussissa tai metrossa, ehtii puhelinta selailla paljon enemmän kuin auton ratissa”, Valtonen avaa.

”Lisäksi kuntalaisten taustatekijöillä on merkitystä. Sukua tai ystäviä muissa maissa omaavat henkilöt saattavat haluta pitää yhteyttä kaukana asuviin läheisiinsä videopuheluiden välityksellä. Sama pätee tietysti myös Suomen sisällä, jos läheiset asuvat kaukana ja heitä tapaa muutoin harvoin. Tämä lisää mobiilidatan kulutusta, sillä erityisesti eri maiden väliset puhelut soitetaan usein dataverkossa esimerkiksi WhatsAppia tai Signalia käyttäen”, Valtonen pohtii.

Useita kuntia erottuu joukosta

Monissa kunnissa tietyt ikäryhmät erottuvat keskijoukosta selvästi. Esimerkiksi Imatralla ja Raahessa kolmekymppiset käyttävät poikkeuksellisen paljon dataa. Nelikymppisten suurissa datamäärissä erottuvat Raahen ja Imatran lisäksi myös Tornio ja Rovaniemi, kun taas Pirkkalassa sama 40–49-vuotiaiden ikäryhmä käyttää kännykkänettiä poikkeuksellisen vähän. Viisikymppisten joukosta ei erotu erityisiä kärkikuntia, mutta poikkeuksellisen vähän he käyttävät dataa Raisiossa. Kuusikymppisten joukossa hajonta on varsin suurta, ja selkeänä kärkenä erottuvat jälleen Imatra ja Rovaniemi sekä Porvoo. Vähiten datankäyttöä 60–69-vuotiailla on Kokkolassa ja Seinäjoella.

Seitsemänkymppisten kännykkädatan käyttäjäkärki löytyy Rovaniemeltä, Mäntsälästä, Riihimäeltä, Keravalta, Helsingistä, Nurmijärveltä ja Imatralta, kun selvästi pienintä mobiilidatankäyttö ikäryhmässä on Raisiossa ja Hollolassa. Kuten kaikissa ikäryhmissä, myös yli 80-vuotiaiden kännykkänetin käyttö on lisääntynyt vuosittain, ja suhteellisesti kaikista nopeimmin. Riihimäellä, Keravalla ja Lempäälässä yli 80-vuotiaat vaikuttavat poikkeuksellisen aktiivisilta kännykkänetin käyttäjiltä kuluttamalla 240–333 Mt mobiilidataa päivässä. Tämä on selvästi enemmän kuin koko maan keskiarvo 168 Mt.

Keskiarvokäyttö vastaa pitkää videokatselua

Mihin koko maan kännykkädatan päivittäinen keskiarvo sitten riittää? Tunnin videokatselu älypuhelimella saattaa kuluttaa kuvanlaadusta riippuen 700–3000 Mt, joten 1 255 Mt riittää helposti parhaimmillaan pitkäänkin videokatseluun. Alla olevasta listasta voi tarkistaa ohjeellisia arvioita siitä, kuinka paljon dataa erilaiset käyttötoiminnot kuluttavat:

Lähettää 50 sähköpostia ilman liitteitä? 1 Mt

Lataa kuvan sosiaaliseen mediaan? 3–8 Mt

Lueskelee tunnin nettilehtiä? 100–200 Mt

Kuuntelee verkossa tunnin ajan musiikkia? 100–200 Mt

Katsoo tunnin ajan videota älypuhelimella? 700–3000 Mt

Luvut ovat arvioita tyypillisestä datankulutuksesta ja vaihtelevat merkittävästi käyttäjä- ja palvelukohtaisesti.

”Kun verkot ja päätelaitteet kehittyvät, myös palveluita voidaan parantaa. Silloin paranee tyypillisesti myös sisältöjen käyttökokemus, mikä vie taas enemmän dataa. Parempi käyttökokemus myös tekee palveluista entistä houkuttelevampia. Vaikka ei viettäisi aiempaa enemmän aikaa älypuhelimella, dataa kuluu kiihtyvällä tahdilla yhä paremman kuvanlaadun vuoksi, ovathan mobiililaitteiden näytöt kasvaneet ja tarkentuneet. Tämän kaiken myötä monet asiat, jotka aiemmin hoidettiin tietokoneella, hoidetaan nykyään puhelimella”, Valtonen muistuttaa.

Näin datavertailu tehtiin

Vertailussa on huomioitu DNA:n kuluttaja-asiakkaiden keskiarvoinen datankulutus ainoastaan laskutettavilla liittymillä, joita käytetään datakykyisissä älypuhelimissa. Vertailussa ovat mukana vain ne liittymät, joilla on sama omistaja ja käyttäjä. Vertailu tarkastelee keskimääräisiä päivittäisiä liittymäkohtaisia käyttömääriä ja tarkastelujakso on tammi–lokakuu 2025. Tarkastelu kattoi Suomen 50 suurimmassa kunnassa asuvien DNA:n asiakkaiden datankäytön. Lisäksi keskimääräiset datamäärät on haettu koko Suomesta ikäryhmittäin. Vertailua tehtäessä on tarkasteltu kokonaisdatamääriä asiakasmäärään suhteutettuna valituilla kriteereillä. Tiedoista on ollut mahdotonta tunnistaa yksittäisiä verkon käyttäjiä tai hyvin pieniä käyttäjäryhmiä.

Koska vertailu tehtiin väkiluvultaan suurimpien 50 kunnan välillä ja koko Suomen keskimääräisiä lukuja tarkastellen, ei voida sulkea pois, että muista kunnista löytyisi vielä selkeämmin erottuvia käyttäjäryhmiä. Esitetyt tilastot ovat suuntaa antavia, sillä tilastoinnissa tehdyt rajaukset ja mahdolliset kirjausvirheet asiakasdatassa saattavat vaikuttaa datamääriin. Vertailu ei myöskään huomioi kaikkia kyseisten kuntien asukkaita, jos heidän laskutusosoitteessansa merkitty postitoimipaikka ei ole kunnan virallinen nimi, vaan esimerkiksi nykyisen kunnan osa-alue, joka oli vielä ennen kuntaliitosta oma kuntansa.

Vertailussa on käytetty siirrettyjen datamäärien keskiarvoja. Koska asiakkaiden tiedonsiirtomäärä ei ole tasajakautunut, keskiarvokäyttö on tyypillisesti mediaanikäyttöä suurempaa. Suurin osa ihmisistä käyttää siis keskiarvoa vähemmän dataa, ja pieni osa erittäin paljon. On myös hyvä huomioida, että kaikkien kuntien ikäryhmien keskiarvot saattavat näyttää erikoisilta ikäryhmäkohtaisiin lukuihin verrattaessa siksi, että monella nuorella voi yhä olla käytössään vanhempiensa maksama puhelinliittymä, tai monella työikäisellä työnantajan maksama yritysliittymä. Vertailu kuitenkin huomioi vain käyttäjän omistamat kuluttajaliittymät, mikä kasvattaa esimerkiksi eläkkeellä olevien asiakkaiden painoa ikäryhmien keskiarvossa.

Suomen 50 suurinta kuntaa (kesäkuussa 2025) ovat väkiluvun perusteella Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu, Turku, Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Pori, Joensuu, Kouvola, Lappeenranta, Vaasa, Hämeenlinna, Seinäjoki, Rovaniemi, Porvoo, Mikkeli, Salo, Kotka, Kokkola, Hyvinkää, Järvenpää, Lohja, Nurmijärvi, Tuusula, Kirkkonummi, Rauma, Kerava, Kaarina, Kajaani, Nokia, Kangasala, Ylöjärvi, Savonlinna, Vihti, Riihimäki, Raasepori, Raisio, Lempäälä, Imatra, Raahe, Sastamala, Sipoo, Hollola, Siilinjärvi, Pirkkala, Mäntsälä ja Tornio.

Kunta/ikä 18–29 30–39 40–49 50–59 60–69 70–79 yli 80 Kaikki Helsinki 2 751 1 794 1 473 1 357 845 418 192 1 377 Espoo 2 720 1 680 1 412 1 430 804 354 197 1 369 Tampere 2 783 1 841 1 503 1 252 730 379 163 1 448 Vantaa 3 008 1 891 1 645 1 476 808 393 201 1 545 Oulu 2 866 1 638 1 397 1 231 650 335 146 1 268 Turku 2 683 1 834 1 604 1 340 748 355 171 1 364 Jyväskylä 3 027 1 747 1 487 1 322 731 344 156 1 423 Kuopio 2 928 1 641 1 392 1 195 631 342 152 1 185 Lahti 3 057 1 741 1 458 1 213 667 315 145 1 146 Pori 3 149 1 722 1 670 1 306 647 326 145 1 172 Joensuu 3 354 1 798 1 597 1 273 757 384 147 1 414 Kouvola 3 263 1 898 1 650 1 457 670 388 154 1 244 Lappeenranta 3 200 1 797 1 527 1 335 721 370 148 1 320 Vaasa 3 055 1 844 1 483 1 204 733 343 186 1 321 Hämeenlinna 3 216 1 901 1 542 1 385 812 355 170 1 311 Seinäjoki 3 036 1 669 1 487 1 186 590 341 125 1 233 Rovaniemi 3 340 1 908 1 782 1 459 895 442 219 1 573 Porvoo 3 019 1 841 1 593 1 344 871 387 147 1 296 Mikkeli 3 305 1 741 1 620 1 365 699 335 193 1 214 Salo 3 167 1 767 1 567 1 275 696 357 157 1 081 Kotka 3 778 1 971 1 632 1 329 717 391 212 1 248 Kokkola 3 075 1 744 1 627 1 276 536 339 207 920 Hyvinkää 3 021 1 915 1 582 1 355 817 368 175 1 333 Järvenpää 2 722 1 630 1 408 1 376 753 391 189 1 271 Lohja 3 042 1 668 1 492 1 221 655 349 145 1 080 Nurmijärvi 2 644 1 584 1 434 1 324 856 418 169 1 303 Tuusula 2 630 1 562 1 472 1 410 817 385 202 1 292 Kirkkonummi 2 891 1 608 1 349 1 383 823 365 116 1 303 Rauma 3 041 1 786 1 531 1 163 660 313 155 1 052 Kerava 3 070 1 846 1 618 1 367 745 434 276 1 409 Kaarina 2 887 1 582 1 381 1 177 633 344 135 1 107 Kajaani 3 427 1 896 1 564 1 224 656 377 175 1 224 Nokia 2 737 1 525 1 457 1 291 697 364 154 1 153 Kangasala 2 631 1 528 1 347 1 295 703 315 169 1 114 Ylöjärvi 2 472 1 370 1 502 1 346 752 343 182 1 147 Savonlinna 3 916 1 964 1 620 1 337 753 378 167 1 134 Vihti 2 651 1 361 1 390 1 373 729 338 138 1 161 Riihimäki 3 395 1 905 1 519 1 418 664 436 333 1 325 Raasepori 2 848 1 891 1 526 1 346 653 330 175 1 128 Raisio 3 046 1 529 1 454 1 071 609 285 164 1 001 Lempäälä 2 678 1 427 1 372 1 322 668 339 240 1 169 Imatra 3 742 2 289 1 779 1 429 932 415 187 1 397 Raahe 4 015 2 107 1 741 1 370 629 323 150 1 200 Sastamala 2 675 1 631 1 310 1 210 664 367 175 945 Sipoo 2 706 1 545 1 463 1 473 777 376 195 1 282 Hollola 2 656 1 478 1 432 1 177 674 293 162 997 Siilinjärvi 2 861 1 561 1 393 1 147 670 323 144 1 062 Pirkkala 3 046 1 366 1 241 1 458 606 335 112 1 233 Mäntsälä 2 712 1 670 1 495 1 469 704 439 160 1 294 Tornio 3 763 1 677 1 893 1 392 747 356 185 1 409 Koko Suomi 2 975 1 758 1 523 1 309 697 354 168 1 255

