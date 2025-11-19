Keski-Suomen hyvinvointialue

RAKENNUSPALO, KESKISUURI, KAIDEMÄENTIE, JÄMSÄ

Jämsässä Kaidemäentiellä palaa vajaan kahdensadan neliön kokoinen konehalli. Pelastuslaitoksen saapuessa kohteeseen rakennuksen katto oli tulessa. Sammutustyöt käynnissä.

Kohteeseen on hälytetty 7 pelastuslaitoksen yksikköä.

Seuraava tiedote: klo 17:30 päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112

Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 19.11.2025 RAKENNUSPALO, KESKISUURI, KAIDEMÄENTIE, JÄMSÄ JATKOTIEDOTE Kaidemäentiellä palanut konehalli tulee tuhoutumaan palossa täysin. Pelastuslaitos jatkaa kohteessa raivausta ja jälkisammutusta vielä iltaan asti muutaman yksikön toimesta. Palossa tuhoutui konesuojan lisäksi yksi kuorma-auto ja traktori. Pelastuslaitos sai estettyä palon leviämisen pihapiirin muihin rakennuksiin sekä pihalla olleisiin muihin ajoneuvoihin. Henkilövahinkoja ei myöskään aiheutunut. Poliisi ja pelastuslaitos selvittävät palon syttymissyytä.

