Professori Tuuli Lähdesmäen tutkimuksessa taidehistoria kohtaa sosiologian
Taidehistorian professori Tuuli Lähdesmäki tutkii millainen rooli taiteen, kulttuurin ja kulttuuriperinnön tutkimuksella on kestävän ja oikeudenmukaisen yhteiskunnan rakentamisessa. Hänen työnsä yhdistää taidehistoriaa ja sosiologian näkökulmia.
Taidehistorian professori Tuuli Lähdesmäki tutkii identiteettikertomuksia, yhteisöllisyyttä ja kulttuuriperintöpolitiikkaa etenkin Euroopan unionin kulttuuritoimissa. Lähdesmäki on väitellyt tohtoriksi sekä taidehistoriasta että sosiologiasta, ja näin tutkimukselliset mielenkiinnonkohteet ja asiantuntijuus liikkuvat näiden tieteenalojen rajapinnoilla. Hän on tutkinut yli 15 vuoden ajan Euroopan unionin kulttuuri-, kulttuuriperintö- ja monimuotoisuuspolitiikkoja. Kulttuurinen EU-tutkimus kuuluu siis vankasti Lähdesmäen osaamisalueisiin.
“Tavoitteenani on kehittää monitieteistä, laaja-alaista ja ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin teemoihin kytkeytynyttä kulttuuriperinnön tutkimusta yhdessä kotimaisten ja kansainvälisten kollegojen ja alan toimijoiden kanssa sekä vahvistaa taidehistorian ja kulttuuriperinnön tutkimuksen opetusta ja ohjausta Jyväskylän yliopistossa”, Lähdesmäki kommentoi.
Taide, kulttuuri ja kulttuuriperintö globaalien muutosvoimien keskellä
Taiteen, kulttuurin ja kulttuuriperinnön tutkimuksen nykyisyyttä ja tulevaisuutta muovaavat monet globaalit voimat, kuten teknologian – etenkin tekoälyn – nopea kehittyminen, ilmaston hätätila, yhteiskunnallinen polarisaatio ja heikentynyt turvallisuus. Lähdesmäki näkeekin, että tutkimuksen tulee pyrkiä vastaamaan erilaisiin nykyisyyden ja tulevaisuuden haasteisiin tuottamalla tietoa esimerkiksi taiteen, kulttuurin ja kulttuuriperinnön roolista kestävyyden, hyvinvoinnin osallisuuden, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden, vuoropuhelun ja empatian edistämisessä.
“Ihmisten arki on enenevästi erilaisten visuaalisten ja tarinallisten virtojen kyllästämä. Tutkimuksessa on keskeistä ymmärtää ja tulkita jatkuvaa kuvien, symbolien, merkkien, tarinoiden ja merkitysten virtaa ja tunnistaa niiden historiallisia jatkumoja, konteksteja ja kehityskulkuja.”
Lähdesmäen ura Jyväskylän yliopistossa alkoi vuosituhannen vaiheessa amanuenssina. Urapolku on vienyt monenlaisten tehtävien pariin, ja vuodesta 2011 lähtein hän on johtanut useita ulkopuolisella rahoituksella rahoitettuja tutkimushankkeita. Lähdesmäki on myös työskennellyt vierailevana tutkijana tai professorina Unkarissa, Italiassa, Saksassa, Iso-Britanniassa, Irlannissa ja Belgiassa sekä toteuttanut lukuisia opetusvierailuja ja kenttätyöjaksoja ulkomaille.
Lähdesmäki väitteli filosofian tohtoriksi vuonna 2007 Jyväskylän yliopistosta ja yhteiskuntatieteiden tohtoriksi 2014 Itä-Suomen yliopistosta. Hän on työskennellyt musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen varajohtajana vuodesta 2022 lähtien. Lähdesmäki aloitti taidehistorian professorin tehtävässä 1.9.2025. Tehtävä sijoittuu humanistis-yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan, musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitokselle.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tuuli LähdesmäkiTaidehistorian professoriJyväskylän yliopistoPuh:+358408053839tuuli.lahdesmaki@jyu.fi
Reetta KalliolaViestinnän asiantuntija, Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntaPuh:+358504335652reetta.j.kalliola@jyu.fi
