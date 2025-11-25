Petri Knaapinen Uudenmaan elinvoimakeskuksen ylijohtajaksi

Ylijohtaja johtaa elinvoimakeskuksen toimintaa. Hän vastaa keskuksen toiminnan kehittämisestä ja tuloksellisuudesta sekä tavoitteiden saavuttamisesta. Ylijohtajan tehtävistä säädetään tarkemmin elinvoimakeskuksista sekä Työllisyys-, kehittämis- ja hallintokeskuksesta annetussa laissa.

Uudenmaan elinvoimakeskus aloittaa toimintansa 1.1.2026. Se perustetaan nykyisen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (Uudenmaan ELY-keskus) pohjalta.



Uudenmaan elinvoimakeskus hoitaa maaseutuun, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Uudenmaan elinvoimakeskus tulee palvelemaan Uudenmaan maakuntaa ja keskitettyjen tehtävien kautta myös muita alueita.

Uudenmaan elinvoimakeskus on keskeisessä roolissa Uudenmaan maakunnan kehittämisessä. Sen tavoitteena on lisätä Uudenmaan elinvoimaa ja kasvua. Elinvoimakeskus pyrkii vahvistamaan alueen omia vahvuuksia ja erityispiirteitä tiiviissä yhteistyössä sidosryhmiensä kanssa.

Valtioneuvosto nimitti 27.11.2025 ylijohtajat kaikille kymmenelle elinvoimakeskukselle. Valtion aluehallinnon uudistuksessa perustetaan 10 alueellista elinvoimakeskusta. Elinvoimakeskukset ovat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan kuuluvia valtion aluehallinnon viranomaisia.



Elinvoimakeskuksia ohjaavat työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö sekä Ruokavirasto ja Väylävirasto.





Lisätiedot:

Petri Knaapinen, ylijohtaja, Uudenmaan ELY-keskus, p. 0295 021 076

Satu Niemelä, viestintäpäällikkö, Uudenmaan ELY-keskus, p. 0295 021 159

Mia Jacobsson, neuvotteleva virkamies, työ- ja elinkeinoministeriö, p. 029 5047 200