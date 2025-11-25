Uudenmaan ELY-keskus

Petri Knaapinen Uudenmaan elinvoimakeskuksen ylijohtajaksi

27.11.2025 14:07:00 EET | Uudenmaan ELY-keskus | Tiedote

Jaa

Valtioneuvosto on nimittänyt Petri Knaapisen Uudenmaan elinvoimakeskuksen ylijohtajaksi ajalle 1.1.2026–31.12.2030. Knaapinen on toiminut vuodesta 2016 Uudenmaan ELY-keskuksen ylijohtajana. Hän aloittaa työnsä joulukuussa 2025 elinvoimakeskusten valmistelutehtävissä työ- ja elinkeinoministeriössä.

Petri Knaapinen
Petri Knaapinen on nimitetty Uudenmaan elinvoimakeskuksen ylijohtajaksi. Kuva: Markus Sommers

Ylijohtaja johtaa elinvoimakeskuksen toimintaa. Hän vastaa keskuksen toiminnan kehittämisestä ja tuloksellisuudesta sekä tavoitteiden saavuttamisesta. Ylijohtajan tehtävistä säädetään tarkemmin elinvoimakeskuksista sekä Työllisyys-, kehittämis- ja hallintokeskuksesta annetussa laissa.

Uudenmaan elinvoimakeskus aloittaa toimintansa 1.1.2026. Se perustetaan nykyisen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (Uudenmaan ELY-keskus) pohjalta.

Uudenmaan elinvoimakeskus hoitaa maaseutuun, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Uudenmaan elinvoimakeskus tulee palvelemaan Uudenmaan maakuntaa ja keskitettyjen tehtävien kautta myös muita alueita.

Uudenmaan elinvoimakeskus on keskeisessä roolissa Uudenmaan maakunnan kehittämisessä. Sen tavoitteena on lisätä Uudenmaan elinvoimaa ja kasvua. Elinvoimakeskus pyrkii vahvistamaan alueen omia vahvuuksia ja erityispiirteitä tiiviissä yhteistyössä sidosryhmiensä kanssa.

Valtioneuvosto nimitti 27.11.2025 ylijohtajat kaikille kymmenelle elinvoimakeskukselle. Valtion aluehallinnon uudistuksessa perustetaan 10 alueellista elinvoimakeskusta. Elinvoimakeskukset ovat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan kuuluvia valtion aluehallinnon viranomaisia.

Elinvoimakeskuksia ohjaavat työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö sekä Ruokavirasto ja Väylävirasto.

Lisätiedot:
Petri Knaapinen, ylijohtaja, Uudenmaan ELY-keskus, p. 0295 021 076
Satu Niemelä, viestintäpäällikkö, Uudenmaan ELY-keskus, p. 0295 021 159
Mia Jacobsson, neuvotteleva virkamies, työ- ja elinkeinoministeriö, p. 029 5047 200

Avainsanat

petriknaapinennimitysuudenmaanelinvoimakeskuselinvoimakeskusuusimaa

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Petri Knaapinen
Petri Knaapinen on nimitetty Uudenmaan elinvoimakeskuksen ylijohtajaksi. Kuva: Markus Sommers
Lataa

Linkit

Tietoja julkaisijasta

ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.

Logo.

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Uudenmaan ELY-keskus

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye